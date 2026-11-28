Lo streaming uccide il talento? È la domanda dell’inchiesta Dataroom di Milena Gabanelli sullo streaming, raccontata in un reel uscito venerdì 27 novembre. Ha provocato la replica di FIMI e i commenti di diversi artisti, da Cesare Cremonini a Tosca.

Su quel confronto interviene l’avvocato Fabio Falcone, specializzato in musica, discografia e diritto d’autore, nel nuovo appuntamento della rubrica Dillo all’Avvocato. Potete scrivergli a redazione@allmusicitalia.it con oggetto “Dillo all’Avvocato”. A lui la parola.

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Milena Gabanelli e Dataroom: lo streaming uccide il talento?

“Musica: lo streaming uccide il talento?”. È questa la domanda con cui Milena Gabanelli ha acceso un dibattito, attraverso un’inchiesta di Dataroom per il Corriere della Sera. Nelle ultime ore il dibattito sta coinvolgendo gran parte dell’industria musicale italiana.

Tra i commenti al video pubblicato su Instagram sono intervenuti Cesare Cremonini, Saturnino, Tosca, Simona Molinari e numerosi altri professionisti del settore. Anche io ho voluto lasciare un commento: “È un sistema tutto da rifare. E c’è tanta brava gente pronta a farlo”.

Non si è fatta attendere la risposta della FIMI, la Federazione Industria Musicale Italiana, che ha pubblicato un lungo e dettagliato articolo dal titolo altrettanto significativo: “Lo streaming ha salvato la musica dalla pirateria e oggi ne finanzia il futuro”.

Ho letto con attenzione entrambe le posizioni. Eppure, arrivato alla fine della risposta della FIMI, ho avuto la sensazione che una domanda fosse rimasta sostanzialmente senza risposta. Proprio quella del titolo dell’inchiesta della Gabanelli: lo streaming sta uccidendo il talento?

Quella della musica è un’industria sempre più ricca, e la Gabanelli parte da un paradosso: l’industria discografica mondiale genera ricavi per oltre 31 miliardi di dollari all’anno, circa il 70% dei quali proviene dallo streaming. Eppure tantissimi giovani autori sono costretti a svolgere un secondo lavoro per mantenersi.

L’inchiesta mette sotto accusa il sistema di ripartizione dei proventi e la concentrazione dei diritti nelle mani di pochi, il peso degli algoritmi, delle playlist e, da ultimo, l’ingresso dell’intelligenza artificiale nel mercato musicale.

La risposta della FIMI alla Gabanelli: i dati sullo streaming

La FIMI risponde con una serie di dati che meritano assolutamente attenzione. I compensi complessivi corrisposti agli artisti sono cresciuti e il mercato discografico italiano ha superato il mezzo miliardo di euro. Sempre più giovani raggiungono importanti risultati commerciali e lo streaming ha consentito all’industria di risollevarsi dopo gli anni devastanti della pirateria.

Tutto questo va riconosciuto, sarebbe intellettualmente disonesto non farlo. Ma siamo sicuri che la crescita economica di un’industria sia anche un indicatore dello stato di salute della creatività che la alimenta?

In un precedente articolo, dal titolo “Streaming: ricavi record per gli artisti, ma la festa è per pochi”, la stessa FIMI riportava un dato impressionante: in Italia, lo 0,2% dei brani ha generato il 79% degli ascolti.

Sempre secondo i dati riportati dalla Federazione, nel 2025 sono stati caricati a livello mondiale, mediamente, 106 mila brani al giorno. È evidente che non tutti coloro che pubblicano musica possono pretendere di vivere di musica. Non basta scrivere una canzone per acquisire il diritto di diventare un professionista.

Abbiamo certamente democratizzato l’accesso al mercato discografico; non è altrettanto evidente che abbiamo democratizzato l’accesso alla visibilità. Oggi tutti possono pubblicare una canzone, ma essere ascoltati è un’altra storia. E quando la visibilità diventa la principale condizione per la sopravvivenza economica di un artista, il rischio è che sia proprio la ricerca della visibilità a condizionarne le scelte artistiche.

Streaming, social e TikTok: il peso sulle scelte creative

Quando il mercato inizia a condizionare la creatività, e dove? Sui social, su Spotify? Quanto spazio ha oggi un giovane artista per sperimentare? Per sbagliare? Per pubblicare un disco che non funziona commercialmente e avere comunque la possibilità di farne un secondo, un terzo, magari un quarto?

Quanto spazio ha una canzone che ha bisogno di tempo per essere compresa, in un mercato che misura continuamente la capacità di catturare l’attenzione del pubblico?

Il rischio è che un artista inizi a chiedersi non più soltanto quale musica abbia voglia di scrivere, ma quale musica abbia maggiori possibilità di funzionare sulle piattaforme, su TikTok, sui reel. E non di certo perché qualcuno glielo imponga necessariamente per contratto, ma perché è il sistema stesso a suggerirglielo. La formula, l’algoritmo, la viralità.

La durata delle canzoni, la frequenza delle pubblicazioni, la necessità di produrre continuamente contenuti, l’ossessione per i numeri, la ricerca del ritornello immediato: sono tutte dinamiche che possono finire per incidere sul processo creativo.

Naturalmente, il mercato ha sempre condizionato la musica. Accadeva anche nell’epoca dei vinili, dei CD e delle radio: non idealizziamo il passato. Ma oggi la misurazione del successo è continua, immediata e capillare. E forse dovremmo chiederci quanto questa pressione stia modificando non soltanto il modo in cui vendiamo la musica, ma anche il modo in cui la scriviamo.

È su questo terreno che, a mio avviso, la risposta della FIMI lascia ancora aperta la questione sollevata dalla Gabanelli.

Royalties e contratti: i ricavi di un repertorio non sono il compenso dell’artista

Da avvocato specializzato nell’industria musicale, vorrei aggiungere anche una precisazione. Quando leggiamo che migliaia di artisti generano oltre centomila dollari all’anno attraverso Spotify, dobbiamo fare attenzione a non confondere i ricavi generati da un repertorio con le somme effettivamente percepite dall’artista.

Chi è proprietario del master? Quale percentuale di royalties è riconosciuta contrattualmente all’artista? Quali costi devono essere recuperati? Quanti soggetti partecipano alla ripartizione dei proventi? E ancora: stiamo parlando di diritti discografici o di diritti d’autore?

Sono questioni che fanno una differenza enorme e che conosco bene, occupandomi quotidianamente di contratti all’interno di questa industria. La crescita del mercato è certamente una buona notizia. Ma non esaurisce il dibattito sulla sostenibilità della professione artistica, sulla distribuzione della ricchezza e sulla tutela della libertà creativa.

Falcone: il problema è il sistema

Ci tengo a precisare una cosa: il problema non sono le multinazionali. Il problema è il sistema, e il sistema non sono solo le multinazionali.

Lavoro quotidianamente con le multinazionali, con le case discografiche, con gli editori e con professionisti di assoluto rilievo dell’industria musicale italiana. Conosco persone straordinarie che lavorano all’interno di queste realtà. Persone che amano profondamente la musica, che hanno competenza, sensibilità artistica, esperienza e che, ne sono convinto, sarebbero pronte a discutere e a contribuire alla costruzione di un modello differente.

Non credo alla narrazione che vede da una parte gli artisti buoni e dall’altra i discografici cattivi. È una rappresentazione semplicistica di un mondo molto più complesso.

Le case discografiche investono, assumono rischi, sviluppano progetti e svolgono un ruolo fondamentale nella crescita degli artisti. Ma anche i professionisti che lavorano all’interno delle multinazionali devono confrontarsi con le logiche economiche, gli obiettivi e le regole di un mercato che non hanno necessariamente scelto.

Il problema, dunque, non sono le persone, ma il sistema e la direzione verso cui si sta muovendo. E sono convinto che proprio all’interno della grande industria discografica di oggi ci siano alcune delle migliori professionalità per contribuire a cambiarlo, a migliorarlo.

Possiamo farlo solo parlandone (non è mai abbastanza) e discutendone in modo giusto, come afferma anche FIMI alla fine della sua risposta all’inchiesta di Dataroom.

Streaming e talento: la discussione da aprire secondo Falcone

Non credo che la soluzione sia tornare indietro. Non credo che lo streaming debba essere demonizzato, né che l’innovazione tecnologica debba essere ostacolata; credo però che bisogni ripensare il sistema prima che sia il sistema a ripensare la musica.

Credo che sia arrivato il momento di aprire una discussione seria sulla remunerazione degli artisti e degli autori, sulla trasparenza dei meccanismi di distribuzione e sul peso degli algoritmi. E poi sulla sostenibilità delle carriere e sul valore della creatività umana, soprattutto alla luce dell’avvento dell’intelligenza artificiale.

Una discussione che coinvolga tutti: artisti, autori, produttori, editori, multinazionali, indipendenti, piattaforme digitali e istituzioni. Perché un sistema può essere economicamente vincente e, allo stesso tempo, presentare criticità sotto il profilo artistico e culturale.

La FIMI ci ha spiegato, attraverso i numeri, quanto lo streaming abbia fatto bene all’industria discografica. La Gabanelli ci ha invitato a riflettere su quanto questo stesso sistema possa incidere sul futuro del talento.

Sono due questioni diverse, che meritano entrambe una risposta.

Non vorrei che, tra qualche anno, ci ritrovassimo a celebrare l’ennesimo record di fatturato dell’industria musicale, accorgendoci però di aver impoverito proprio ciò che le ha permesso di esistere: la creatività.

Il successo di un’industria musicale non dovrebbe misurarsi soltanto dalla quantità di denaro che riesce a generare. Dovrebbe misurarsi anche dalla qualità e dalla libertà della musica che riesce a far nascere.

È un sistema tutto da rifare e continuo a pensare che ci sia tanta brava gente pronta a farlo.

Avv. Fabio Falcone

www.fabiofalcone.com

Sulle royalties e sul master Falcone ha già scritto per noi: come si dividono i compensi e chi decide sul master.

Gabanelli e lo streaming: i commenti di Cremonini, Tosca e Pelù

A circa tredici ore dalla pubblicazione, il reel di Dataroom aveva superato i 600 commenti. Cesare Cremonini ha scritto “Certo che sì”. Tosca ha risposto così: “Qualcosa si muove … Grazie di cuore! Alziamo la testa! Tutti!”.

Per Piero Pelù “le macchine digitali disumanizzano il mondo in ogni sua forma”. Marina Rei ha ringraziato “per aver parlato finalmente di questo tema”, e un grazie è arrivato anche da Simona Molinari e Marco Ligabue.

Fra i commenti ci sono anche i cuori di Saturnino, Beatrice Quinta e Romina Falconi.

La FIMI ha lasciato un messaggio fra i commenti per segnalare la propria posizione, pubblicata sul blog della Federazione. Fra le tre risposte arrivate fino a quel momento ci sono le faccine del clown e un “seeeeee come no”. C’è anche una domanda sui pagamenti per ogni singolo stream.

Immagine di copertina generata con intelligenza artificiale a fini illustrativi