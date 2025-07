Royalties: tutto quello che serve sapere per chi fa musica

Nel nuovo articolo della rubrica Dillo all’Avvocato, Fabio Falcone ci parla oggi di un tema che riguarda da vicino il portafoglio di autori, editori, artisti e produttori: le royalties.

Oggi parliamo di un argomento che riguarda direttamente il portafoglio di chi fa musica: le royalties. Tutti ne parlano, molti le aspettano con ansia, ma pochi sanno davvero come funzionano e come vengono calcolate. Vediamolo insieme in modo semplice.

Quando si parla di royalties ci si riferisce ai compensi che spettano agli autori, compositori, editori e artisti ogni volta che una canzone viene utilizzata commercialmente. Ma attenzione: non tutte le royalties sono uguali. Esistono principalmente due categorie: le royalties editoriali e le royalties discografiche.

Le royalties editoriali spettano agli autori e agli editori e derivano dai diritti d’autore. Entrano in gioco ogni volta che una canzone viene suonata in radio, eseguita dal vivo, riprodotta in TV, diffusa su Spotify, Apple Music o usata in uno spot pubblicitario. Questi compensi vengono raccolti da società come SIAE o Soundreef e poi suddivisi tra autore e editore in base alle percentuali concordate.

Le royalties discografiche, invece, riguardano chi detiene i diritti sulla registrazione audio, cioè sulla cosiddetta “fonogramma”. Sono i compensi che spettano all’artista interprete, al produttore e all’etichetta discografica quando la registrazione della canzone viene venduta o riprodotta, per esempio su un CD, un vinile o una piattaforma di streaming.

Facciamo qualche esempio pratico.

Se una tua canzone viene ascoltata 100.000 volte su Spotify, verranno generati due tipi di guadagni: una parte andrà al titolare del master (cioè chi possiede la registrazione audio, spesso l’etichetta o il produttore) e un’altra parte verrà raccolta come diritto d’autore e distribuita tramite SIAE o Soundreef agli autori e agli editori. Se invece la tua canzone viene utilizzata in uno spot pubblicitario o in un film, si parla di sincronizzazione: qui entra in gioco una trattativa diretta, spesso gestita da un editore, e il compenso può variare molto in base alla visibilità del progetto.

Come si dividono le royalties?

Ma come si dividono le royalties? Nella parte editoriale, una divisione tipica prevede il 50% all’autore e il 50% all’editore. Se ci sono più autori, quel 50% si divide ulteriormente tra loro. Nella parte discografica, le percentuali variano molto a seconda del contratto. Un artista indipendente che produce da solo può tenersi il 100% dei ricavi discografici. Se invece lavora con una label, può aspettarsi una percentuale tra il 10% e il 25%, mentre il resto va all’etichetta e agli altri soggetti coinvolti.

E qui arriviamo a un punto fondamentale: tutto si gioca sul contratto. Non esiste una regola universale, ma solo ciò che è stato messo nero su bianco tra le parti. Il contratto determina chi prende cosa, quando e in che misura. È per questo che consiglio sempre di far leggere ogni accordo da un legale prima di firmare, soprattutto se si parla di diritti futuri o percentuali che possono durare anche decenni.

In sintesi, le royalties sono una delle fonti principali di guadagno per chi scrive e produce musica. Sapere come funzionano, a chi spettano e come vengono calcolate è essenziale per non lavorare gratis. E ricordati: prima di accettare una proposta, leggi tutto con attenzione e, se hai dubbi, vieni a trovarmi su www.fabiofalcone.com . Meglio chiarire oggi, che rincorrere domani.”