I Santamarea portano Tutto questo mare dentro a Sarà Sanremo, la finale di venerdì 11 dicembre su Rai 1 da cui uscirà il ventiquattresimo Big di Sanremo 2027. Alla guida della band di Carini, nel Palermitano, c’è la cantante transgender Stella Gelardi.

In finale con i Santamarea ci sono Petit e Florinda, anche loro di Sanremo Giovani, e Nausica e l’inganno, Primogenito e Lens di Area Sanremo. La commissione presieduta da Stefano De Martino sceglierà fra i sei finalisti senza televoto, e chi vincerà andrà all’Ariston dal 16 al 20 febbraio.

I Santamarea hanno commentato l’ingresso in finale con un post su Instagram: “Scrivere canzoni per noi è da sempre una necessità, il desiderio di sentirci parte di qualcosa di più grande, ed è stupendo adesso avere la possibilità di fare arrivare la nostra musica a quante più orecchie possibili.”

Nello stesso post la band parla di una “piccola grande comunità di anime un po’ storte, che cresce concerto dopo concerto” e dà appuntamento a tutti l’11 dicembre in diretta su Rai 1.

Il significato di Tutto questo mare dentro di Santamarea

Nell’estratto anticipato del brano i Santamarea raccontano l’isolamento e la difficoltà di lasciare emergere il dolore, a partire da un’immagine: “Sparsa come un’isola lontano dai rumori nascosta fra le nuvole”.

Arrendersi assume il senso di concedersi una fragilità, accettando di non dover affrontare tutto da soli: “A me è servito del tempo per capire che non basta resistere alle paure devi arrenderti”.

Le lacrime da trasformare in pioggia evocano un gesto di cura e liberazione: “le tue lacrime appese tra gli alberi le vorrei raccogliere”. L’immagine finale invita ad abbandonare l’idea di una versione perfetta di sé, impossibile da raggiungere: “possiamo bruciare quella versione perfetta che non sarà mai”.

Chi sono i Santamarea, in finale con Tutto questo mare dentro : da Musicultura 2023 ad Anime storte

I Santamarea sono tre fratelli, Stella, Francesco e Michele Gelardi, e una sorella d’elezione, Noemi Orlando. Stella canta, Francesco suona la chitarra, Michele la batteria e Noemi il basso.

Stella Gelardi ha raccontato il proprio percorso in più interviste. Il 1° maggio 2026 la band ha suonato al Concertone di Roma con i brani di Anime storte.

I Santamarea hanno vinto nel 2023 la 34ª edizione di Musicultura con il brano Santamarea, portando a casa anche la Targa della critica Piero Cesanelli, il premio per il miglior testo e quello per il miglior progetto discografico.

Anime storte è uscito il 30 gennaio 2026 per Numero Uno e Sony Music Italy, dopo i singoli Acqua Bagnami, Splendere e Con gli occhi di una lepre. Nel 2026 il disco ha portato la band tra i finalisti della Targa Tenco per l’opera prima.

Credits del brano ▸ Artista · Santamarea

· Santamarea ▸ Titolo · Tutto questo mare dentro

L’anticipazione di Tutto questo mare dentro di Santamarea

Sparsa come un’isola

lontano dai rumori

nascosta fra le nuvole

ma non ti mancano i suoni

A me è servito del tempo per capire

che non basta resistere alle paure

devi arrenderti

Leggera come la polvere

le tue lacrime appese

tra gli alberi

le vorrei raccogliere

Per te

per trasformale in pioggia quando il cielo è troppo stanco

ti risvegliamo noi

perché non puoi tenere tutto questo male dentro

Correre, possiamo essere comete

che si accendono in noi

possiamo bruciare

quella versione perfetta

che non sarà mai

Mai

Foto: @vastafilm