Petit porta Sei tu a Sarà Sanremo, la finale di venerdì 11 dicembre su Rai 1 da cui uscirà il ventiquattresimo Big di Sanremo 2027. Il brano è dedicato alla madre e per il rapper è il secondo tentativo di fila, dopo Sanremo Giovani 2025.

Petit rappresenta Sanremo Giovani insieme a Santamarea e Florinda, mentre Nausica e l’inganno, Primogenito e Lens arrivano da Area Sanremo. A scegliere fra i sei finalisti sarà la sola commissione presieduta da Stefano De Martino, senza televoto, e il vincitore andrà all’Ariston dal 16 al 20 febbraio.

Il significato di Sei tu di Petit

Petit dedica alla madre un brano sull’amore imparato attraverso i gesti quotidiani: l’attesa fuori da scuola, l’invito a tornare a cena, la capacità di capirsi con uno sguardo. Nell’estratto anticipato il ricordo parte da “quella foto dove mi aspettavi fuori scuola”.

Al centro c’è la difficoltà di esprimere un affetto profondo, mentre il tempo passa e il rapporto cambia: “E non trovo mai il modo di dirtelo”, dice Petit, e subito dopo “Sei più bella anche se gli anni passano”.

La domanda sui sogni a vent’anni apre uno spazio anche alla donna oltre il ruolo di madre, ai suoi desideri e alla tenacia con cui continua a cercare di cambiare le cose: “Tu che cosa sognavi a 20 anni?”, “Da sola il mondo non puoi più cambiarlo ma continui a provarci”.

Chi è Petit, in finale con Sei tu : da Amici 23 al secondo Sanremo Giovani

Petit è il nome d’arte di Salvatore Moccia, romano classe 2005. Nel 2023 è entrato nella scuola di Amici e ha chiuso la ventitreesima edizione da finalista del canto, battuto da Sarah Toscano.

Un anno fa Petit era fra i 24 di Sanremo Giovani 2025 con Un bel casino ed è uscito in semifinale contro Nicolò Filippucci. Il 29 maggio 2026 ha pubblicato per 21co Label e Atlantic Records il singolo estivo A me a me.

Credits del brano ▸ Artista · Petit

· Petit ▸ Titolo · Sei tu

L’anticipazione di Sei tu di Petit

guardo quella foto dove

mi aspettavi fuori scuola

Capisco l’amore che ho

E non ho

mai creduto alle parole

perché così che ho imparato da te

E sei tu, sei tu, sei tu

che conosci il mio sguardo

e capisci sempre quello che penso

Io quando penso a te mi si chiude la gola

È bello se mi chiedi

“torni a casa per cena?”

E non trovo mai il modo di dirtelo

Sei più bella anche se gli anni passano

E un po’ ti fa strano

vedermi cambiato

ed ho imparato ad amare come tu mi hai insegnato

Io che cerco il modo ogni giorno di dirtelo

Sei più bella anche se gli anni passano

Siamo uguali

ho i tuoi stessi difetti più strani

Tu che cosa sognavi a 20 anni?

Da sola il mondo non puoi più cambiarlo

ma continui a provarci

E sei tu