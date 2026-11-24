Lens porta Che scemo a Sarà Sanremo, la finale di venerdì 11 dicembre su Rai 1 da cui uscirà il ventiquattresimo Big di Sanremo 2027. Dei sei finalisti è l’unico indipendente, mentre gli altri cinque hanno alle spalle una discografica.

Lens, nome d’arte di Francesco Pelliccioni, è uno dei 13 solisti fra i 15 vincitori di Area Sanremo 2026, proclamati domenica 15 novembre al Palafiori dalla Commissione Musicale presieduta da Stefano De Martino.

Il significato di Che scemo di Lens

Nell’estratto anticipato del brano Lens racconta la delusione di chi credeva che seguire la strada giusta, studiare e comportarsi bene, bastasse a far andare bene anche il resto: “io che credevo davvero che bastasse andare all’università”.

L’assenza della persona amata si intreccia alla difficoltà di ammettere il proprio malessere, tra notti insonni, pianto e musica: “Tu non ci sei sono già ore che piango e che suono”.

Il ripetersi di “Che scemo” esprime il rimprovero di Lens verso sé stesso per aver creduto di poter far tornare qualcuno semplicemente facendo il bravo: “che se facevo il bravo tu tornavi qua”.

Chi è Lens, in finale con Che scemo : da 462 iscritti ad Area Sanremo a Sarà Sanremo

Gli iscritti ad Area Sanremo 2026 erano 462 e il 12 novembre i finalisti sono scesi a 60, con Lens fra loro. Il 15 novembre sono arrivati i 15 vincitori, e la Commissione Musicale ha poi scelto tre nomi per ognuno dei due percorsi.

In finale con Lens ci sono Nausica e l’inganno e Primogenito per Area Sanremo, Petit, Santamarea e Florinda per Sanremo Giovani. La commissione sceglierà fra i sei finalisti senza televoto, e il vincitore andrà all’Ariston dal 16 al 20 febbraio.

Credits del brano ▸ Artista · Lens

· Lens ▸ Titolo · Che scemo

L’anticipazione di Che scemo di Lens

Che scemo

io che credevo davvero

che bastasse andare all’università

Che scemo

forse dovevo davvero

passare tutte le giornate dentro un bar

come fanno quelli della nostra età

Se poi

ora non riesco neanche a dirti “non sto bene”

Questo non mi fa più dormire troppe sere

Tu non ci sei

sono già ore che piango e che suono

sì, ma tu dove sei?

Mi danno del matto che parlo col gatto

ma io so che ci sei

Dai vieni giù

sono qua sotto che suono di notte

sì, ma dai scendi giù

prima che tua mamma mi riempa di botte

vieni qua giù

Che scemo

io che credevo davvero

che se facevo il bravo tu tornavi qua