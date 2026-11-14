Storia di Area Sanremo: il contest più contestato d’Italia

Ottobre 1999, Casinò di Sanremo: è da qui che parte la storia di Area Sanremo. L’Accademia della Canzone ha scelto dodici finalisti fra oltre mille candidati, e la giuria Rai deve decidere quali tre andranno al Festival del 2000 tra le Nuove Proposte. Alla proclamazione dei finalisti protestano gli esclusi. Poco dopo tocca ai discografici.

Angelo Esposito, il responsabile dell’Accademia, chiede ai finalisti di firmare subito la domanda d’iscrizione al Festival. Con quella firma, a presentare i tre scelti dalla Rai sarebbe la Publimod, la società che organizza le selezioni per conto del Comune. I discografici si oppongono.

Si arriva a un accordo: i finalisti avranno tempo fino al 23 novembre per trovare una casa discografica, altrimenti li presenterà la Publimod. Il punto, allora, era chi avrebbe presentato al Festival un artista arrivato fin lì da solo. La scena la racconta Mario Luzzatto Fegiz sul Corriere della Sera, in una cronaca ripresa da Rockol.

Per i ragazzi che arrivano e restano senza etichetta, la regola è la stessa di ventisette anni prima: l’iscrizione alla Rai si firma insieme alla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo. In realtà è successo una sola volta, nel 2014, con Vadim.

È il filo del contest più contestato d’Italia e della promessa che lo accompagna da anni: portarti sul palco del Festival di Sanremo anche se ti iscrivi senza una casa discografica.

Dopo l’annuncio dei 60 finalisti scelti dalla commissione musicale presieduta da Stefano De Martino, sono arrivate, come quasi ogni anno, le critiche di parte degli iscritti. Quest’anno si sono aggiunte anche alcune voci nuove sui social, che di quello che è successo prima ricordano poco.

Quello che segue è un articolo lungo, e lo è di proposito: pensiamo che chi è escluso, per lamentarsi con più forza, debba conoscere anche la storia di Area Sanremo.

Quanto tempo ha un artista per farsi ascoltare? Che cosa sa del giudizio che ha ricevuto? Che spazio ha chi si presenta da solo? Sono domande che su All Music Italia facciamo da dodici anni e, a volte, abbiamo ricevuto anche risposte e visto cambiamenti.

Nel raccontarvi questa storia darò anche la mia opinione. Ho vissuto il contest da manager di artisti, da direttore di questo sito e, nel 2021, da garante per i partecipanti.

Storia di Area Sanremo. Dall’Accademia della Canzone a SanremoLab

Quello che oggi si chiama Area Sanremo nasce come Accademia della Canzone di Sanremo. L’idea risale al 1995 ed è di Esposito, titolare della Publimod. Parte da Una Voce per Sanremo, un concorso per emergenti nato cinque anni prima.

Con l’Accademia, alle selezioni si aggiungono stage e incontri con artisti e addetti ai lavori. Per un ragazzo senza contratto discografico la novità è concreta: può iscriversi da solo, farsi ascoltare e giocarsi un posto al Festival senza aspettare che sia una casa discografica a presentarlo. Le origini dell’Accademia nella ricostruzione di Rockol.

Nel settembre 1997 gli iscritti sono circa 700. Tra gli artisti coinvolti ci sono Massimo Ranieri, Anna Oxa e Riccardo Cocciante. Le audizioni conclusive dei dodici migliori allievi sono coordinate da Toto Cutugno, e tre di loro passeranno a Sanremo Giovani, la selezione televisiva che precede il Festival. La cronaca del 1997.

Nel 2001 vince l’Accademia una ragazza di Sora, Anna Tatangelo. Nel marzo del 2002, a quindici anni, vince la categoria Giovani del Festival con Doppiamente fragili. È anche per storie così che tanti ragazzi continuano a provarci.

Gli arresti del 2003 e la ripartenza del 2004

La storia del contest passa anche per le aule di tribunale. Nel giugno 2003 la Guardia di Finanza esegue arresti e perquisizioni nell’ambito di un’inchiesta sull’Accademia. Tra le ipotesi degli inquirenti ci sono presunti pagamenti, fino a 50 mila euro, per vincere le finali. La cronaca degli arresti.

Nel luglio 2006 il giudice dell’udienza preliminare proscioglie diversi imputati del processo sulle presunte tangenti legate all’Accademia del 2002 e alla costruzione del Teatro del Mare, ma per due di loro il processo continua.

Il 16 ottobre 2007 arriva per entrambi una condanna in primo grado a 4 anni e 5 mesi per concorso in corruzione. Il proscioglimento e la condanna in primo grado.

Nel frattempo, nel 2004, il concorso riparte. In commissione, con il ruolo di garante, c’è un grande professionista, Franco Zanetti. Ci ha raccontato di aver chiesto già allora di rendere pubblici i voti dei singoli giurati. La richiesta resta senza seguito e il verdetto viene presentato come unanime.

Quella dei voti pubblici è una battaglia che anni dopo avremmo portato avanti anche al suo fianco: nel 2021 sarà proprio Zanetti a presiedere la commissione delle preliminari. L’intervista a Zanetti.

Nel luglio 2005 viene annunciato il nome SanremoLab. Da SanremoLab passano Simona Molinari e Arisa, che nel 2009 vince tra i Giovani con Sincerità. Nel 2010 arriva il nome Area Sanremo e il concorso si divide in due sezioni, SanremoLab per gli inediti in italiano e SanremoDoc per quelli in dialetto. Il bando del 2010.

Dal caso Giordano alle battaglie sui costi e sui voti

2014. Le schede, la causa civile e il servizio di Report

Al Festival 2014 arriva Vadim, selezionato da Area Sanremo 2013 e, secondo le cronache dell’epoca, unico cantante in gara senza una casa discografica. Per il regolamento Rai chi arrivava da Area in quella situazione poteva iscriversi tramite Sanremo Promotion. Quindici anni dopo la discussione al Casinò, c’era ancora quella possibilità. Il caso di Vadim e il regolamento Rai, articolo 4.

Nell’autunno dello stesso anno, quando All Music Italia è nato da pochi mesi, cominciamo a seguire il concorso e a intervistare i partecipanti. Fra gli esclusi dai 40 finalisti c’è Michelangelo Giordano. Il cantautore sostiene che alcune delle schede ottenute con l’accesso agli atti gli attribuissero valutazioni superiori a quelle di candidati ammessi.

Nel marzo 2015 deposita a Imperia una citazione civile contro Sanremo Promotion, che all’epoca gestiva il concorso. Nel 2019 Striscia la Notizia riprende il caso e su AMI diamo conto di un’udienza fissata a Genova. La citazione civile e l’udienza annunciata nel 2019.

Nel maggio 2023 Report torna su quell’edizione e ascolta anche Aurora Pacchi, che riferisce un’esperienza analoga. Una fonte di Sanremo Promotion, resa irriconoscibile nel servizio, sostiene che la precisazione sul valore dei voti sarebbe stata aggiunta al verbale dopo la richiesta di accesso agli atti.

Il direttore artistico di allora, Paolo Giordano, spiega che i punteggi delle schede non sono vincolanti perché non viene fatta una somma. Roby Facchinetti precisa che i brani erano stati riascoltati e i giudizi riformulati. Nel 2023 abbiamo riferito che la vicenda era all’attenzione della Procura di Imperia. Il caso e le repliche nel servizio di Report.

2015–2018. Quanto costava il Tour e perché abbiamo chiesto i verbali

Nel 2015 l’organizzazione passa alla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo. Iscriversi costa 350 euro per un solista, 400 per un duo e 450 per una band.

In quegli anni sono due le cose su cui insistiamo di più: il costo dell’iscrizione e i giorni obbligatori da passare in città fra corsi e selezioni. Chiediamo di accorpare gli appuntamenti e di trovare convenzioni per vitto e alloggio. I costi e il calendario del 2015.

Nel 2016 arrivano le selezioni itineranti di Area Sanremo Tour, accanto all’iscrizione ordinaria. L’anno dopo il Tour diventa la porta d’ingresso del concorso. I comunicati fanno leva sui numeri: su 2.890 iscritti ne passano 1.720 al primo turno, quasi sei su dieci.

La prima prova è gratuita e puoi presentarti anche con una cover. Se passi alle regionali paghi 122 euro. Se arrivi a Sanremo ne paghi altri 183, IVA compresa.

Sono 305 euro di sole quote, a cui si aggiungono una settimana di soggiorno, pranzi e cene: nel mio editoriale dell’epoca stimavo che partecipare fosse costato a un ragazzo all’incirca fra 700 e 1.000 euro.

Ero in giuria a due tappe. A mio avviso il contest stava diventando sempre di più una macchina economica. Il mio editoriale si intitola “Area Sanremo trasformato nel Karaole di Fiorello ha generato record di iscrizioni. Ma è servito agli emergenti?”.

Nel 2018 si mette una pezza grazie all’arrivo di un grosso sponsor, TIM, che copre il costo della fase a Sanremo. Le regionali del Tour restano a pagamento e le selezioni si tengono nei luoghi più disparati, dai teatri alle scuole di musica e alle sedi delle etichette.

A novembre pubblichiamo le domande che ci arrivano dagli iscritti sui rapporti fra organizzatori delle tappe, scuole, discografici e giurati. Chiediamo risposte scritte e di rendere pubblici i verbali delle votazioni. Arrivano diverse repliche, fra cui quelle di Massimo Cotto, Maurizio Caridi e Gianni Testa. Le domande e le risposte e la replica di Gianni Testa.

2019–2021. I voti pubblici, la diretta e il garante

Nel 2019 veniamo finalmente ascoltati. Con Livio Emanueli alla presidenza della Fondazione, Cotto alla direzione artistica e il sostegno di TIM, il Tour viene cancellato e l’iscrizione diventa gratuita in tutte le fasi.

Con Rockol chiedevamo da tempo che ogni candidato potesse sapere come aveva votato ciascun giurato. A dicembre pubblichiamo la classifica della finale e i voti giurato per giurato. Nel 2020 la pubblicazione si estende anche alle eliminatorie.

Nel 2021 tornano i 150 euro di diritti di segreteria. Quell’anno Cotto mi chiede di fare il garante per i partecipanti. Il mio compito è raccogliere quello che i ragazzi segnalano e portarlo a chi può intervenire, dalla commissione alla direzione artistica e alla Fondazione.

Nel mio diario da garante ho raccontato i problemi organizzativi risolti fra i tre piani del Palafiori e le raccomandazioni arrivate alla commissione: appurato il legame con l’artista, i ragazzi sono stati in qualche modo “penalizzati”.

Alla conferenza finale ho detto che i commissari me le avevano fatte vedere e che avevamo deciso insieme non solo di non tenerne conto ma di penalizzare chi veniva segnalato.

Qui apro una parentesi. Mai stato d’accordo sui voti numerici quando si ascoltano centinaia di persone nell’arco di giorni, se non di settimane. Come fai a dare un voto definitivo al primo che canta, se devi ancora sentire tutti gli altri?

Capisco anche il ragazzo che, una volta viste le schede, vuole sapere come si è arrivati al verdetto. È una domanda legittima.

Quell’anno Franco Zanetti guida la commissione delle preliminari e porta due idee che trovo geniali. La prima è usare sì, no o forse agli ascolti iniziali: quando hai davanti tanti ragazzi, puoi capire abbastanza presto chi è pronto e su chi vuoi tornare a discutere.

La seconda è fare la discussione per la scelta dei finalisti in diretta social. Chi aveva fatto il provino poteva vedere come ragionava la commissione mentre decideva.

Da Amadeus a Conti. Come cambia la strada per l’Ariston

Nel 2022 Amadeus prende la direzione artistica di Area Sanremo e affida le eliminatorie a tre autori della squadra del Festival. L’iscrizione torna gratuita e la figura del garante non compare più. Nel 2022 e nel 2023 quattro artisti per edizione accedono a Sanremo Giovani e da lì si giocano l’ingresso tra i Big.

Nel 2024 Carlo Conti ripristina le Nuove Proposte e riserva un posto all’Ariston ad Area Sanremo. Le candidature scendono a 336 in un’edizione in cui tornano i 150 euro di segreteria e il limite d’età passa a 27 anni non compiuti. Nel 2025 gli iscritti risalgono a 505 e i posti riservati diventano due.

La storia di Area Sanremo in numeri. Iscrizioni, costi e accessi al Festival

La tabella riassume la storia di Area Sanremo dal 2010 al 2026: la prima colonna indica l’anno del concorso. Nell’ultima trovate quanti sono arrivati al Festival dell’anno successivo. Le quote sono quelle per un solista, a cui andavano aggiunte le eventuali spese di trasferta. Per il 2017 e il 2018 gli iscritti sono quelli delle preselezioni del Tour.

La sigla n.d. indica un dato non reperito. Dal 2010 al 2016, escluso il 2013, l’iscrizione costava 350 euro per i solisti, 400 per i duo e 450 per le band. Nel 2016 le audizioni del Tour erano gratuite.

Per le prime edizioni i conteggi vengono dalle cifre diffuse da Sanremo Promotion nel 2014, per il 2015 dagli articoli AMI dell’ottobre di quell’anno. Per i passaggi al Festival, la cronologia di All Music Italia e Rockol.

Area Sanremo 2026. Quanto tempo hai per cantare e che cosa sai del tuo provino

Nel dicembre 2025 alcuni partecipanti hanno raccontato ad Alvise Salerno su Twitch di aver avuto tre o quattro minuti alle preliminari, prova audio compresa. Le iscrizioni erano partite a fine ottobre, dopo l’attesa per la convenzione fra Rai e Comune, e c’erano oltre 500 candidature da ascoltare in una settimana.

Allora ho scritto che, con quelle giornate a disposizione, bisognava ridurre il numero degli iscritti. Ho chiesto anche il ritorno di un referente per i ragazzi. L’editoriale del dicembre 2025.

Quest’anno per iscriversi servono ancora 150 euro di diritti di segreteria. Sono arrivate 468 candidature, da 443 solisti, 12 duo e 13 band. Contando tutti i componenti fanno 523 persone.

Negli elenchi delle preliminari abbiamo contato 462 progetti convocati in sette giorni, 66 al giorno. Il regolamento indicava un massimo orientativo di 60. Gli orari pubblicati sono quelli di convocazione dei gruppi, quindi da lì non si ricava quanto sia durata ogni singola audizione. Il comunicato sulle candidature e il conteggio delle convocazioni.

Fai il provino, esce l’elenco dei finalisti e il tuo nome non c’è. Puoi sapere come ti ha valutato la commissione? Nel regolamento 2025, all’articolo 9, comma 5, c’era scritto che dopo la proclamazione dei vincitori di Sanremo Giovani sarebbe stato pubblicato il voto di ciascun partecipante alle eliminatorie. Non abbiamo trovato quei voti pubblicati.

Nel regolamento 2026 è prevista la pubblicazione dei nomi e delle convocazioni dei finalisti. Se ti fermi al provino, il regolamento non prevede che la tua valutazione venga pubblicata sul sito: i verbali si possono chiedere a concorso concluso e si vedono solo nella sede della Fondazione.

Sotto il reel rivolto agli esclusi, Ethan Guerrero racconta di aver aspettato più di due ore, di aver avuto un problema di volume durante l’audizione e di essere uscito senza un riscontro. Dice di aver speso oltre 350 euro in aggiunta ai 150 dell’iscrizione e ringrazia lo staff per i laboratori e le visite.

Arianna Paci dice di aver apprezzato workshop e incontri. Sotto il reel dei finalisti c’è anche chi ringrazia per il passaggio. Nel suo messaggio agli esclusi, l’organizzazione difende l’attenzione della commissione e ricorda le occasioni di formazione e incontro. Il commento di Guerrero, quello di Paci e il messaggio di Area Sanremo.

Ex talent, major e chi si iscrive da solo

Già nel 2014 discutevamo su AMI di quanto fosse giusta la presenza degli ex talent tra i finalisti. Su questo ho un’idea abbastanza chiara. C’è una differenza tra chi esce da un talent e costruisce una carriera e chi ha avuto la fortuna di fare quell’esperienza.

Finito l’anno di popolarità, molti tornano a essere emergenti quanto gli altri. In qualche caso si trovano anche peggio. Per le discografiche hanno già avuto la loro occasione, per una parte del pubblico sono già famosi e quindi avvantaggiati. E allora dove dovrebbero presentarsi? Tra i Big? A Sanremo Giovani, dove devono trovare una discografica che li candidi?

Dire a un ragazzo che ha già avuto la sua possibilità perché è passato in televisione mi sembra un ragionamento poco umano. È come dire a uno che ha perso un lavoro che la sua occasione l’ha avuta e può smettere di cercarne un altro.

Sulle major il discorso è diverso. Fino al 2021 gli artisti sotto contratto con una major che si presentavano ad Area Sanremo erano, per quello che ho visto io, mosche bianche. Il concorso era visto soprattutto come una possibilità per chi si presentava senza etichetta o con una piccola realtà alle spalle.

Ricordo i discografici che venivano alle audizioni e, se trovavano un ragazzo interessante, cercavano di firmarlo parlando con lui o con la sua etichetta. Bei tempi. Con l’arrivo di Amadeus alla direzione artistica, la mia impressione è che le major abbiano cominciato a puntare di più sul contest.

Quest’anno, nella nostra ricognizione, quattro dei sei progetti che risultavano pubblicare con una major o con una sua etichetta sono fra i 60 finalisti. Il regolamento ammette candidature con o senza contratto. Aver fatto un talent, essere distribuiti da una major e avere un contratto discografico sono tre cose diverse.

Paci propone che gli artisti con una major passino dal percorso discografico. Se Fondazione e Rai vogliono riservare uno spazio a chi si presenta senza una struttura alle spalle, spetta a loro scriverlo nel regolamento e dire in quale fase. La ricognizione sui finalisti.

Fra Area Sanremo e Sanremo Giovani cambia chi presenta la domanda: per candidarsi a Sanremo Giovani serve una casa discografica che presenti la domanda e l’artista deve aver pubblicato almeno due singoli. Ad Area ci si può candidare in proprio.

Le finali del 14 e 15 novembre al Palafiori selezioneranno 15 vincitori, che il 21 e il 22 novembre saranno ascoltati dalla stessa commissione dei 15 di Sanremo Giovani. Ne passeranno tre per percorso.

L’11 dicembre tutti e sei si giocheranno un solo posto fra i Campioni del Festival 2027. Chi arriva da Area a Sarà Sanremo senza una casa discografica può firmare l’iscrizione alla finale Rai insieme alla Fondazione.

Ho fatto il giurato al Tour e il garante al Palafiori. Da allora continuo a chiedere quattro cose. Che si mettano in calendario le giornate necessarie per far cantare tutti e fare una prova audio.

Che chi si ferma possa avere un riscontro sul brano e sull’esibizione. Che ci sia qualcuno a cui rivolgersi se c’è un problema mentre le selezioni sono ancora in corso.

E che si torni a come era prima: due percorsi distinti, Sanremo Giovani per chi ha una major e Area Sanremo per chi ha una piccola etichetta o nessun contratto, ognuno con la sua commissione, con la scelta finale al direttore artistico e con almeno due posti al Festival, uno per percorso.

Se chiediamo a un ragazzo 150 euro e di venire a Sanremo a proprie spese, quanto tempo gli diamo per cantare e che cosa gli diciamo quando torna a casa?