Area Sanremo 2019 ecco le votazioni generali e giurato per giurato

Area Sanremo 2019 quest’anno porterà sul palco delle Nuove proposte del Festival di Sanremo 2020 due artisti che con i loro brani puntano alla vittoria, Matteo Faustini con Nel bene e nel male e la coppia Gabriella Martinelli & Lula con Il Gigante d’acciaio.

Come promessoci dal Presidente dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, Livio Emanueli (qui la nostra intervista) subito dopo il verdetto di Sanremo Giovani 2019 sono stati pubblicati sul sito di Area Sanremo i voti palesi di ogni singolo giurato.

Una piccola rivoluzione che segna un importante cambiamenti in questo importantissimo Contest, un cambiamento all’insegna della trasparenza di cui ci sentiamo fieri di essere stati forti promotori.

Qui a seguire troverete la classifica generale di Area Sanremo 2019 e, a seguire, quelle giurato per giurato.

Area Sanremo 2019 la classifica generale

Dalla classifica che segue si evince che la Commissione Rai, senza conoscere i voti di quella di Area Sanremo 2019, ha praticamente espresso le stesse preferenze sui primi due classificati.

Gabriella Martinelli & Lula – Il Gigante D’acciaio Tot. 50

Alex Leo – A cuore fermo Tot. 48,5

Matteo Faustini – Nel bene e nel male Tot. 48,5

Arianna Manca – Andarsi bene Tot. 48

Camilla Magli – Eterno rosso Tot. 47,5

Alessia Gerardi – Atipica Tot. 47

Jaqueline Branciforte – Game over Tot. 47

Messya (Andrea Riso) – T.S.O. Tot. 47

Lavinia Fiorani – Alzati Tot. 46,5

Sada – Rosa nera Tot. 46,5

Deshedus – Countdown Tot. 46

Luca D’Arbenzio – Ferro Tot. 46

Alba Modungo – Non sei Parigi Tot. 45,5

Claudia Pregnolato – Ti amo e non lo sai Tot. 45

Mataego (Christian Paganelli) – La grande muraglia Tot. 45

Mattia Lever – A Venezia Tot. 45

Miriana D’Albore – Come un quadro di Monet Tot. 45

Trio Kaos – Dimensione quantistica Tot. 45

Alberto Boschiero – Il Cielo di Berlino Tot. 44,5

Cheope (Pier Cheope Saltarelli) – Cadenze regolari Tot. 44,5

Francesca Miola – Non so più l’amore Tot. 44,5

Massimiliano Marchetti – Costo zero Tot. 44,5

Unico (Unico Speranza) – Ricordarmi chi eri Tot. 44

Maninni (Alezzio Mininni) – Vaniglia Tot. 43,5

Adabell – Si aprano i sipari Tot. 43

Aran Danilo – Fidati di me Tot. 43

Flaminia (Flaminia Mazzella) – Cenere orami Tot. 43

Frea (Francesca Gatti) – Non dimenticare mai Tot. 43

Rakele (Rachele Ruffolo) – Occhi lucidi di vento Tot. 43

Ser (Marco Di Lauro) – Sentimentale e cinico Tot. 43

Vaimo & Kefren – Lasciami sognare Tot. 43

Endimione (Davide Della Longa) – Sembravi un bambino Tot. 42,5

Giorgia Risso – Oasi Bugiarda Tot. 42,5

Giuseppe Secreti – Chissà se passerai Tot. 42,5

Kobi (Simone Aucello) – Pezzi di noi Tot. 42,5

Marilisa Ungaro (Maria Luigia Ungaro) – Marcia dei brutti Tot. 42,5

Veronica Dito – Chi se ne frega Tot. 42,5

Roberta Cleo (Roberta Castellano) – Più peccati te Tot. 42

Billies – Infetto Tot. 42

Bouvet (Filippo Checchi) – Dentro piove Tot. 42

Felice (Felice Falanga) – Le nostre litigate al mare Tot. 42

Stefano Palmieri – Fotogenica Tot. 42

Cordio (Pierfrancesco Cordio) – Emozioni elementari Tot. 41,5

Garibaldi (Alessio Simone) – Garibaldi Tot. 41,5

Gianmarco Gridelli – Ti porto con me Tot. 41,5

Simone Pezzotti – Luce stellare Tot. 41,5

Goji (Francesco Brunelli) – Fatti del bene Tot. 41

Carlie (Carlotta Foddanu) – Fidarmi di te Tot. 40,5

Daria (Daria Tegolo) – Champs Elysees Tot. 40,5

Daudia – Scorpione Tot. 40,5

Jonny Campagna (Giovanni Campagna) – Se tu non sei qui Tot. 40,5

Le Girls – L’Amore arriverà Tot. 40,5

Mattia Pellicoro – La Strega Tot. 40,5

Stefano Ciarcia – Petrolio Tot. 40,5

Ludovica Palma – Ad occhi Chiusi Tot. 40

Aphrodyte (Sandy Grasso) – Contronatura Tot. 39,5

Ciaro (Giulia Ciaroni) – Solo il tuo coraggio Tot. 39

Sophie (Giulia Maiolo) – Suzanne Tot. 39

The Coraline – Libero pensiero Tot. 38

Emilio Rez – Dott. Jekyll e Mr. Hide Tot. 36

Saverio Martucci – Il vino bianco Tot. 35

Fabiana (Fabiana Papa) – Finalmente ho me Tot. 34

Eloque (Alessio Caldo) – Senza fiato Tot. 31

I migliori giurato per giurato

Qui di seguito le classifiche dei 10 assegnati per ogni singolo giurato. I nomi sono riportati in rigoroso ordine alfabetico. Come potete constatare solo la coppia Gabriella Martinelli & Lula ha messo d’accordo tutti e cinque i membri della commissione.

Vittorio De Scalzi

Alba Modugno 10

Alex Leo 10

Camilla Magli 10

Daudia 10

Flaminia 10

Francesca Miola 10

Frea 10

Gabriella Martinelli & Lula 10

Gianmarco Gridelli 10

Miriana D’Albore 10

Roberta Cleo 10

Teresa De Sio

Adabell 10

Alba Modugno 10

Alessia Geradi 10

Alex Leo 10

Arianna Manca 10

Aphrodyte 10

Camilla Magli 10

Daria 10

Lavinia Fiorani 10

Luca D’Arbenzio 10

Massimiliano Marchetti 10

Mataego 10

Messya 10

Sada 10

Veronica Dito 10

Gabriella Martinelli & Lula 10

Vaimo & Kefren 10

Petra Magoni

Alex Leo 10

Aran Danilo 10

Cheope 10

Felice 10

Gabriella Martinelli & Lula 10

Lavinia Fiorani 10

Mataego 10

Matteo Faustini 10

Messya 10

Unico 10

Andy

Alex Leo 10

Camilla Magli 10

Cheope 10

Daria 10

Endimione 10

Deshedus 10

Felice 10

Gabriella Martinelli & Lula 10

Giorgia Risso 10

Jaqueline Branciforte 10

Lavinia Fioriani 10

Mataego 10

Mattia Lever 10

Messya 10

Gianni Testa

Arianna Manca 10

Cordio 10

Daudia 10

Flaminia 10

Francesca Miola 10

Frea 10

Gabriella Martinelli & Lula 10

Gianmarco Gridelli 10

Giuseppe Secreti 10

Matteo Faustini 10

Miriana D’Albore 10

Rakele 10

Roberta Cleo 10

Trio Kaos 10