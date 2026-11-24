Primogenito, Ho già le mie battaglie: il cantautore romano di EMI in finale a Sarà Sanremo
Il cantautore romano di EMI Records Italy pubblica il brano venerdì 27 novembre a mezzanotte e ha già il video ufficiale su RaiPlay.
di All Music Italia ·
Primogenito porta Ho già le mie battaglie a Sarà Sanremo, la finale di venerdì 11 dicembre su Rai 1 in cui la Commissione Musicale sceglierà il ventiquattresimo Big di Sanremo 2027. Il cantautore romano arriva da Area Sanremo e pubblica con EMI Records Italy, etichetta di Universal Music Italia.
Il brano uscirà venerdì 27 novembre a mezzanotte, come ha annunciato lo stesso Primogenito, mentre il video ufficiale è già disponibile su RaiPlay. Nel messaggio il cantautore ha citato la frase “La vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita”.
Michele Monina ne ha già festeggiato la vittoria con un mese e mezzo di anticipo, in un pezzo del 29 ottobre. Sarà però la commissione presieduta da Stefano De Martino a decidere l’11 dicembre, da sola e senza televoto, fra i sei finalisti.
Il significato di Ho già le mie battaglie di Primogenito
Nell’estratto anticipato del brano sogni inquieti e immagini domestiche si intrecciano al senso di un’assenza. Primogenito dorme su “letti sporchi”, fa sogni strani da tre giorni e vede città sommerse e stormi di avvoltoi: “Credo che la tua assenza sia un bisogno inconscio della mia empatia”.
Primogenito cerca di capire ciò che prova, ma arriva a rifiutare l’analisi continua di sé e il bisogno di trovare una strategia per ogni emozione. Rivendica così il diritto di affrontare le proprie battaglie a modo suo: “ho già le mie battaglie e le combatto a modo mio”.
Il ricordo dell’altra persona continua intanto ad abitare gli spazi più intimi. Primogenito dorme “su letti caldi con i miei pupazzi nelle librerie” e di notte sente “i tuoi passi tra i romanzi gialli e le autobiografie”.
Chi è Primogenito, in finale con Ho già le mie battaglie: da Potassio all’EP Affogare in acque amiche
Primogenito è il nome d’arte di Gabriele Tosti, cantautore romano classe 2004. Ha debuttato a 19 anni con Potassio, nel 2024 ha pubblicato Mario (alla tua età) e nel 2025 Scusa Caterina.
Il 13 marzo 2026 il cantautore ha esordito per EMI Records Italy con Principessa della ferraglia, il 1° maggio ha suonato al Concertone di Roma e il 15 maggio ha pubblicato l’EP Affogare in acque amiche.
L’anticipazione di Ho già le mie battaglie di Primogenito
Dormo
su letti sporchi faccio sogni strani, tre giorni ormai
Vedo
città sommerse, scontri e resistenze, stormi di avvoltoi
Credo
che la tua assenza sia
un bisogno inconscio della mia empatia
Ma Ho smesso di analizzarmi e di
focalizzarmi sulle strategie
Non credo alle rivoluzioni
nel mondo che vedo solo io
Non voglio
gli onori e le medaglie
ho già le mie battaglie
e le combatto a modo mio
Dormo
su letti caldi con i miei pupazzi nelle librerie
e poi la notte sento i tuoi passi
tra i romanzi gialli e le autobiografie
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