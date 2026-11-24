Primogenito porta Ho già le mie battaglie a Sarà Sanremo, la finale di venerdì 11 dicembre su Rai 1 in cui la Commissione Musicale sceglierà il ventiquattresimo Big di Sanremo 2027. Il cantautore romano arriva da Area Sanremo e pubblica con EMI Records Italy, etichetta di Universal Music Italia.

Il brano uscirà venerdì 27 novembre a mezzanotte, come ha annunciato lo stesso Primogenito, mentre il video ufficiale è già disponibile su RaiPlay. Nel messaggio il cantautore ha citato la frase “La vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita”.

Michele Monina ne ha già festeggiato la vittoria con un mese e mezzo di anticipo, in un pezzo del 29 ottobre. Sarà però la commissione presieduta da Stefano De Martino a decidere l’11 dicembre, da sola e senza televoto, fra i sei finalisti.

Il significato di Ho già le mie battaglie di Primogenito

Nell’estratto anticipato del brano sogni inquieti e immagini domestiche si intrecciano al senso di un’assenza. Primogenito dorme su “letti sporchi”, fa sogni strani da tre giorni e vede città sommerse e stormi di avvoltoi: “Credo che la tua assenza sia un bisogno inconscio della mia empatia”.

Primogenito cerca di capire ciò che prova, ma arriva a rifiutare l’analisi continua di sé e il bisogno di trovare una strategia per ogni emozione. Rivendica così il diritto di affrontare le proprie battaglie a modo suo: “ho già le mie battaglie e le combatto a modo mio”.

Il ricordo dell’altra persona continua intanto ad abitare gli spazi più intimi. Primogenito dorme “su letti caldi con i miei pupazzi nelle librerie” e di notte sente “i tuoi passi tra i romanzi gialli e le autobiografie”.

Chi è Primogenito, in finale con Ho già le mie battaglie : da Potassio all’EP Affogare in acque amiche

Primogenito è il nome d’arte di Gabriele Tosti, cantautore romano classe 2004. Ha debuttato a 19 anni con Potassio, nel 2024 ha pubblicato Mario (alla tua età) e nel 2025 Scusa Caterina.

Il 13 marzo 2026 il cantautore ha esordito per EMI Records Italy con Principessa della ferraglia, il 1° maggio ha suonato al Concertone di Roma e il 15 maggio ha pubblicato l’EP Affogare in acque amiche.

Credits del brano ▸ Artista · Primogenito

· Primogenito ▸ Titolo · Ho già le mie battaglie

L’anticipazione di Ho già le mie battaglie di Primogenito

Dormo

su letti sporchi faccio sogni strani, tre giorni ormai

Vedo

città sommerse, scontri e resistenze, stormi di avvoltoi

Credo

che la tua assenza sia

un bisogno inconscio della mia empatia

Ma Ho smesso di analizzarmi e di

focalizzarmi sulle strategie

Non credo alle rivoluzioni

nel mondo che vedo solo io

Non voglio

gli onori e le medaglie

ho già le mie battaglie

e le combatto a modo mio

Dormo

su letti caldi con i miei pupazzi nelle librerie

e poi la notte sento i tuoi passi

tra i romanzi gialli e le autobiografie