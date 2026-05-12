12 Maggio 2026
di
Andrea Solaini
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12 Maggio 2026

Primogenito racconta il peso delle “acque amiche” nel suo primo EP

Cinque brani tra cantautorato anni ’70, periferia romana e rapporti che diventano soffocanti.

News di Andrea Solaini
Primogenito in uno scatto promozionale legato all’EP Affogare in acque amiche
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Primogenito pubblicherà il suo primo EP Affogare in acque amiche il prossimo 15 maggio su tutte le piattaforme digitali per EMI Records Italy/Universal Music Italia. Cinque brani per raccontare un mondo fatto di immagini forti, rapporti complicati e ricordi che pesano addosso.

Il cantautore romano, classe 2004, continua così il percorso iniziato nel 2023 con Potassio e proseguito con singoli come Scusa Caterina e Il mondo in quel cofanetto.

“Affogare in acque amiche”, il significato del primo EP di Primogenito

Il progetto nasce da un lavoro lungo due anni, durante i quali Primogenito ha selezionato e riscritto diversi brani fino ad arrivare alla versione definitiva.

Il titolo dell’EP ruota attorno a un’idea precisa: sentirsi intrappolati in situazioni apparentemente rassicuranti.

“Ogni canzone parla di una situazione confortevole, di acque amiche, che però creano alla fine un senso di oppressione, diventando logoranti e monotone”, racconta l’artista.

I temi attraversano la famiglia, la casa, i rapporti sentimentali e la ricerca della propria identità. Lo stesso cantante definisce il progetto una sorta di racconto di formazione.

Le influenze musicali tra cantautorato italiano e alternative rock

Il suono di Affogare in acque amiche guarda al cantautorato italiano degli anni ’60, ’70 e ’80, ma con arrangiamenti moderni e una componente alternative pop-rock molto marcata.

Nel mondo musicale di Primogenito convivono riferimenti italiani e anglosassoni: da Sergio Caputo, Ivan Graziani ed Edoardo Bennato fino a realtà internazionali come Tally Hall e Will Wood.

L’artista punta molto sulle immagini e sulle sensazioni evocate dai testi, mantenendo però una scrittura semplice e diretta.

“Le parole devono essere limitate, ma non limitanti”, spiega il cantautore parlando del suo approccio alla scrittura.

La cover dell’EP e i riferimenti nascosti nei brani

La copertina di Affogare in acque amiche non mostra acqua, nonostante il titolo del progetto.

Nell’immagine compaiono oggetti sparsi, rifiuti e vecchie cianfrusaglie legate ai brani dell’EP: il cofanetto e le bambole richiamano Il mondo in quel cofanetto, mentre la macchina bianca rimanda a Scusa Caterina.

Tra gli elementi presenti ci sono anche un pallone da calcio, simbolo dell’infanzia dell’artista, e una chiave che rappresenta l’accesso ai diversi “mondi” raccontati nei pezzi.

Il corpo di Primogenito appare sepolto sotto questi oggetti, schiacciato da tutto ciò che lo circonda.

La tracklist di “Affogare in acque amiche”

  • Il mondo in quel cofanetto
  • Problemi di cuore, problemi di culo
  • Scusa Caterina
  • Principessa della ferraglia
  • Gelosia Suburbana

Dopo il Concertone del Primo Maggio arriva il live al Monk

Dopo l’esibizione al Concertone del Primo Maggio in piazza San Giovanni a Roma, Primogenito sarà tra gli artisti presenti al MIAMI Festival 2026 di Milano.

Il prossimo 8 ottobre il cantautore porterà invece il suo primo concerto al Monk di Roma.

All Music Italia

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