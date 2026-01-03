3 Gennaio 2026
di
Fabio Gattone
Blogger
News
Condividi su:
3 Gennaio 2026

Santamarea: in arrivo l’album d’esordio “Anime storte”

La band si è aggiudicata la XXXIV edizione di Musicultura, oltre ai Premi della critica, miglior testo e miglior progetto discografico

News di Fabio Gattone
I Santamarea esordiscono con il disco "Anime storte"
Condividi su:

I Santamarea sono pronti al loro esordio discografico. Anime storte – questo è il titolo dell’album – esce il 30 gennaio 2026 per Numero Uno/Sony Music Italy. Il disco, già in pre-order, viene pubblicato in digitale e in formato fisico.

Il gruppo è composto da tre fratelli di sangue (Stella, Francesco e Michele Gelardi) ed una sorella d’elezione (Noemi Orlando). La loro musica è fatta di grancasse, chitarre elettriche, sintetizzatori, cori e voci. L’universo sonoro di riferimento è quello delle band alternative inglesi e americane.

Con il primo singolo (omonimo), i Santamarea hanno vinto la 34ma edizione di Musicultura aggiudicandosi anche i Premi della critica, miglior testo e miglior progetto discografico. La band ha poi pubblicato i singoli Acqua Bagnami e Splendere. L’ultimo brano rilasciato, Con gli occhi di una lepre, è entrato nella Top100 della classifica radio.

I Santamarea pubblicano il disco "Anime storte"

Il disco Anime storte si preannuncia come la consacrazione del suono e della capacità narrativa della band. Nei loro brani, i Santamarea riescono a tradurre il proprio immaginario in modo profondo e mai banale. L’album è accompagnato dalla cover realizzata da Manuela Di Pisa. L’immagine vede raffigurata Daphne come simbolo della trasformazione, tema cardine del racconto del gruppo.

Dopo l’uscita del loro primo disco, i Santamarea vivranno un’altra esperienza inedita: il primo tour.

Vuoi dire la tua su questa notizia? Seguici e commenta sui nostri profili social:

Facebook
X
Threads
Instagram

All Music Italia

Articoli più letti

Geolier Phantom feat 50 Cent-cover 1

“Phantom” di Geolier feat. 50 Cent: testo e significato del singolo evento
Scaletta L'Anno che Verrà 2026: Marco Liorni sul palco di Catanzaro per il Capodanno Rai 1. 2

L'Anno che Verrà 2026: scaletta, cantanti e ospiti del Capodanno Rai 1
Scaletta Capodanno in Musica 2026: Federica Panicucci e Fabio Rovazzi sul palco di Bari per il Capodanno Mediaset. 3

Scaletta Capodanno in Musica 2026: i cantanti stasera su Canale 5
Damiano David The First Time testo significato traduzione 4

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Kid Yugi – testo e significato Push It feat Anna 5

Kid Yugi e Anna insieme in Push It, il nuovo singolo che apre il 2026
Fausto Lama (Zanardelli) posa per il debutto solista dopo i Coma_Cose con il brano a tanto così. 6

Fausto Lama: dopo i Coma_Cose riparte da solo con "a tanto così", il racconto crudo e sincero sulla fine di un amore
Giusy Ferreri annuncia il nuovo singolo Musica Classica scritto da Davide Mogavero. 7

Giusy Ferreri apre il 2026: arriva "Musica Classica" (e c'è lo zampino di un altro ex X Factor)
Tutti gli album italiani in uscita 2026 8

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
New Music Friday 2 gennaio: singoli più attesi settimana 1/2026 9

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 2 gennaio 2026
album italiani in uscita 2025 10

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)

Cerca su A.M.I.