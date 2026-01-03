Santamarea: in arrivo l’album d’esordio “Anime storte”

I Santamarea sono pronti al loro esordio discografico. Anime storte – questo è il titolo dell’album – esce il 30 gennaio 2026 per Numero Uno/Sony Music Italy. Il disco, già in pre-order, viene pubblicato in digitale e in formato fisico.

Il gruppo è composto da tre fratelli di sangue (Stella, Francesco e Michele Gelardi) ed una sorella d’elezione (Noemi Orlando). La loro musica è fatta di grancasse, chitarre elettriche, sintetizzatori, cori e voci. L’universo sonoro di riferimento è quello delle band alternative inglesi e americane.

Con il primo singolo (omonimo), i Santamarea hanno vinto la 34ma edizione di Musicultura aggiudicandosi anche i Premi della critica, miglior testo e miglior progetto discografico. La band ha poi pubblicato i singoli Acqua Bagnami e Splendere. L’ultimo brano rilasciato, Con gli occhi di una lepre, è entrato nella Top100 della classifica radio.

Il disco Anime storte si preannuncia come la consacrazione del suono e della capacità narrativa della band. Nei loro brani, i Santamarea riescono a tradurre il proprio immaginario in modo profondo e mai banale. L’album è accompagnato dalla cover realizzata da Manuela Di Pisa. L’immagine vede raffigurata Daphne come simbolo della trasformazione, tema cardine del racconto del gruppo.

Dopo l’uscita del loro primo disco, i Santamarea vivranno un’altra esperienza inedita: il primo tour.