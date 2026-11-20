Sarah Toscano, dal Met Gala Tour ai live 2027 al Fabrique e all’Atlantico
Due concerti a novembre, prodotti da Vivo Concerti. Vendite online dal 23 novembre 2026, nei punti autorizzati dal 28.
di Oriana Meo (Caporedattore) ·
Sarah Toscano porterà il suo Live Tour 2027 al Fabrique di Milano e all’Atlantico di Roma: due concerti a novembre, prodotti da Vivo Concerti, dopo le date nei club del Met Gala Tour 2026.
Il nuovo annuncio arriva dopo l’uscita di Affinché nessuno ci cancelli, disponibile dal 6 novembre 2026. Il brano, dedicato alla paura di essere dimenticati e al desiderio di conservare un legame, farà parte del repertorio dei due appuntamenti insieme ai successi della cantante.
Sarah Toscano, le date del Live Tour 2027
I concerti sono in programma venerdì 5 novembre 2027 a Milano e venerdì 12 novembre 2027 a Roma.
|Data
|Città
|Biglietti
|5 nov 2027
|Milano
Fabrique
|DAL 23 NOV 2026
ORE 15:00
|12 nov 2027
|Roma
Atlantico
|DAL 23 NOV 2026
ORE 15:00
Biglietti: quando aprono le vendite
I biglietti saranno disponibili online su Vivo Concerti dalle ore 15:00 di lunedì 23 novembre 2026. La vendita nei punti autorizzati inizierà invece alle ore 11:00 di sabato 28 novembre 2026.
Le due date seguono il Met Gala Tour 2026, che ha registrato sold out a Napoli, Torino, Firenze, Roma, Padova e Milano. Il primo album Met Gala, uscito nell’ottobre 2025, è stato certificato disco d’oro.
Nel 2026 Sarah Toscano ha pubblicato anche Atlantide, nella colonna sonora di Non abbiam bisogno di parole, il film Netflix con cui ha debuttato come attrice.
Foto: Antonio De Masi
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