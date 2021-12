Festival di Sanremo 2022: Amadeus torna al passato... l'annuncia dei 22 big passa dal TG1

Festival di Sanremo 2022 ci siamo l’annuncio dei big è realtà.

Dopo settimana di ipotesi, liste, spoiler, Rumors, annunci in pompa magna è arrivato il momento della verità e Amadeus rivela nel Tg1 delle 20 di sabato 4 dicembre il cast del suo terzo Festival. Cast che sarà presente alla serata di Sanremo Giovani in onda in prima serata il 15 dicembre dove conosceremo i due giovani che, promossi sul campo, completeranno la lista.

L’annuncio dei big attraverso la via istituzionale del telegiornale è un’idea che venne usata (e probabilmente lanciata) da Pippo Baudo negli anni ’90. Nel corso degli anni in molti l’hanno ripresa (in tempi recenti Fazio nel 2014 e Carlo Conti nel 2015).

In alternativa l’annuncio dei big trovava spazio a Domenica In (come fece Baudo nel 2008), nella serata di Rai1 del 6 gennaio dedicata alla Lotteria Italia (come fede Amadeus nel 2020) o all’interno della serata di Sanremo Giovani per rafforzare l’appeal sullo show.

La particolarità delle annate con annuncio dal TG1 era quella che, quasi sempre, nemmeno i discografici e gli artisti stessi sapevano ancora se facevano parte del cast o meno.

Quest’abitudine, con l’annuncio in presenza a Sanremo Giovani, si era persa in quanto ovviamente bisognava comunicare tutto prima perché gli artisti potessero organizzarsi.

Sarebbe proprio questa la motivazione, e non i possibili Rumors lanciati sul web, che ha spinto Amadeus ad anticipare l’annuncio del cast e metterlo al TG… mantenere su tutti l’effetto sorpresa ed evitare fughe di notizie dalla discografia stessa.

Ci siamo quindi, è ora di conoscere i nomi dei big in gara al Festival di Sanremo 2022. Clicca in basso su continua.