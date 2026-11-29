A Sanremo 2027 Orietta Berti ha già detto di no. Ma dopo dodici Festival qualcosa da suggerire a Stefano De Martino ce l’ha, e domenica 29 novembre a Che tempo che fa, sul Nove, è partita dal collirio.

“Prima di cominciare mettiti delle goccine di collirio che ti fanno brillare gli occhi”. De Martino ha promesso che lo farà. Lei aveva già pronta la raccomandazione per il resto della serata. “E poi cambiati la camicia a metà serata, così ti senti sempre fresco”.

Terzo, i fiori: “Ricordati di dare i fiori, ma solo alle signore, perché a me quando danno i fiori agli uomini non mi piace”. Qui lui non c’è stato: “No, ma i fiori se li meritano tutti”.

Il quarto riguarda le scale, che secondo lei sono molto pericolose: meglio che De Martino vada a prendere chi deve scenderle. Io sto con lei, che quei gradini li guardo preoccupata pure dal divano.

Orietta Berti a De Martino: gin tonic e peperoncino in tasca

Quanto alla cena, Orietta la salterebbe. Meglio non mangiare né prima dello show, perché appesantisce, né dopo, perché poi non si dorme: “Magari bevi un gin tonic”.

Per la conferenza stampa Orietta ha una ricetta ancora più semplice del gin tonic. Basta dare ragione a tutti, “così sono contenti tutti, ma beh, poi fai quello che vuoi”.

Per la voce consiglia il peperoncino rosso piccante. Un po’ se lo può tenere anche in tasca, “perché porta bene”. C’è pure qualcuno che secondo lei farebbe meglio a lasciare a casa. È Francesco Paolantoni, “perché quello lì si monta la testa”.

Il nono cancella tutti gli altri: non ascoltare nessuno, neanche lei e neanche questi consigli. Il decimo è una raccomandazione per tutto il Festival: andare a letto presto, che il giorno dopo la gente deve lavorare.

Orietta, dillo a chi fa la scaletta: io alle nove ho il primo shampoo.

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