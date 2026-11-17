Orietta Berti a Sanremo 2027 non ci sarà. Lo ha detto domenica 15 novembre a Da noi… a ruota libera, su Rai 1, ospite di Francesca Fialdini, spiegando di avere troppe cose in ballo e di non voler togliere il posto a un giovane.

Su Sanremo la cantante dice no e rilancia sul proprio lavoro: “A Sanremo non ci andrò e sono sicura che tra quelle preparate da me nel nuovo progetto con Danti e Nina Zilli, ce ne sono di più belle di quelle che sentiremo. Questione di esperienza, poi mi piace dire quello che sento.”

Sulla scelta di non partecipare la cantante spiega: “Ho troppe cose in ballo! E poi cosa vado a fare? Tolgo il posto magari a un giovane che deve fare carriera?”

Quanto alle canzoni che le mandano, Orietta Berti non fa sconti: “Mi mandano tantissime canzoni, tra cui quelle proprio scartate dal festival, e ho visto che c’è un livello molto basso. Penso che quelle fatte da noi siano più belle.”

Quelle canzoni arrivano già cantate da una voce artificiale: “Ti mandano la canzone già nella tua tonalità con la voce artificiale. E ogni giorno me ne mandano una sempre più bella.”

Della voce artificiale la cantante dice di avere paura: “A volte mi spavento perché la voce artificiale è perfetta, una voce umana non potrà mai imitarla, perché quella è una macchina, non respira mai, e quindi poi è di un’intonazione inverosimile.”

Giorno e notte con le cuffie, racconta la cantante: “Ho fatto già una ventina di canzoni e non l’ho proprio imitata alla perfezione, ma ci sono quasi andata vicino.”

Orietta Berti dopo il no a Sanremo 2027: una ventina di canzoni, una ogni tre mesi

La cantante programmerà negli anni, una ogni tre mesi, le canzoni nuove incise per festeggiare i sessant’anni di carriera. Il singolo Maledetto Settembre, con Nina Zilli e Danti, è in radio dal 9 ottobre.

Intanto i 24 Big di Sanremo 2027 saranno annunciati da Stefano De Martino venerdì 11 dicembre a Sarà Sanremo. Il Festival andrà in scena all’Ariston da martedì 16 a sabato 20 febbraio.