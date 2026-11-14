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Mario Biondi scherza con De Martino su Sanremo 2027: ‘Mi bocciano in continuazione’

Dopo il no di Carlo Conti a Cielo stellato, il cantante si rivolge a De Martino: a Sanremo è stato tre volte ospite e una sola in gara.

di All Music Italia · 

Mario Biondi, che a La Volta Buona chiede una raccomandazione per Sanremo 2027

Mario Biondi chiede ironicamente una raccomandazione per Sanremo 2027. Lo ha fatto venerdì 13 novembre a La Volta Buona, il programma Rai di Caterina Balivo, rivolgendosi a Stefano De Martino, conduttore e direttore artistico della prossima edizione del Festival.

Il cantante ha giocato sulla raccomandazione: “Fatemi una raccomandazione, quest’anno avrei una canzone molto carina.” Quando Balivo gli ha domandato “Ma lo sa il direttore?”, Biondi ha risposto con la stessa ironia: “Mi bocciano in continuazione, basta, non ne posso più. Vai Stefano, divertiti e fai un Sanremo fortissimo.”

L’ultima bocciatura è quella di Sanremo 2026. Biondi aveva presentato a Carlo Conti un paio di brani, fra cui Cielo stellato, per lanciare Prova d’autore, il suo primo album di inediti in italiano, uscito il 10 aprile, ma non è stato preso. A Il Fatto Quotidiano ha spiegato: “Mi sono dispiaciuto perché avevo investito per avere un risultato.”

Sul palco dell’Ariston Biondi è salito comunque, nella serata delle cover del 27 febbraio. Ha accompagnato Sayf e Alex Britti in Hit the Road Jack di Ray Charles, e il trio ha chiuso la serata al secondo posto, dietro Ditonellapiaga e TonyPitony.

Per il 2027 Biondi ha già detto di volerci riprovare: il 16 ottobre, all’ANSA, ha dichiarato “L’anno scorso non andò bene, ma quest’anno ci riprovo.” Per questo compare fra i sì dichiarati su Sanremo 2027, insieme a Tiziano Ferro, Noemi e Al Bano.

Mario Biondi a Sanremo: ospite nel 2007 e nel 2009, in gara solo nel 2018

Prima di andare in gara, Biondi era salito sul palco dell’Ariston come ospite due volte: nel 2007 ha accompagnato l’esibizione di Amalia Gré, nel 2009 quella di Karima Ammar.

Per il Festival di Fabio Fazio, nel 2013, il nome di Biondi era fra i convocati, come scriveva Sette nel gennaio di quell’anno, ma poi è sparito dalla lista. Alle voci di un’eliminazione il cantante ha risposto così: “Mi hanno coinvolto in un giochino mediatico poco corretto.”

Nella stessa intervista Biondi ha ricordato di avere già detto no al Festival più volte: “Io ho rifiutato il palco di Sanremo quattro o cinque volte. Ho detto ‘no’ sia a Pippo Baudo sia a Gianni Morandi.”

La gara è arrivata nel 2018, con il Festival di Claudio Baglioni e Rivederti, canzone nata nel 2015 con un testo in inglese e portata all’Ariston in italiano. Biondi ha chiuso la gara alla #19 della classifica e nella quarta serata ha cantato il brano in duetto con Ana Carolina e Daniel Jobim.

Mario Biondi a Sanremo 2027: il Festival dal 16 al 20 febbraio

Se Biondi sarà fra i 24 Big di Sanremo 2027, salirà sul palco dell’Ariston da martedì 16 a sabato 20 febbraio, i giorni del Festival condotto e diretto da Stefano De Martino.

Foto di Mattia Poppa

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