Mario Biondi canta per la prima volta in italiano: il nuovo album è “Prova d’autore”

Mario Biondi torna con un progetto speciale che segna una nuova tappa della sua carriera. Il 10 aprile 2026 uscirà Prova d’autore, il primo album di inediti in italiano del crooner soul-jazz, pubblicato nell’anno in cui festeggia il ventennale di due dischi simbolo come Handful of Soul e il singolo This Is What You Are.

Il disco segna una nuova tappa nella carriera di Mario Biondi: un lavoro che lo vede protagonista non solo come interprete ma anche come autore, compositore, arrangiatore e produttore. L’album conterrà venti brani e sarà disponibile dal 10 aprile prima in digitale e successivamente in vinile in edizione da collezione.

Mario Biondi annuncia il nuovo album Prova d’autore

L’annuncio arriva nell’anno in cui l’artista festeggia vent’anni di carriera internazionale.

Negli anni Mario Biondi si è affermato come una delle voci italiane più riconoscibili nel panorama soul e jazz internazionale, portando la sua musica in oltre 50 paesi e ottenendo numerose certificazioni Oro e Platino.

Le celebrazioni per questo anniversario sono iniziate già lo scorso anno con nuove versioni di This Is What You Are realizzate insieme a importanti musicisti della scena jazz internazionale.

Il debutto discografico in italiano

Con Prova d’autore, Mario Biondi compie un passo significativo nella sua discografia: si tratta infatti del primo album di inediti interamente in lingua italiana.

L’album contiene venti brani. Nel disco Mario Biondi firma testi e musiche e cura personalmente arrangiamenti e produzione, confermando la sua esperienza a 360 gradi come musicista.

Il pre-order del nuovo album sarà disponibile a partire dal 10 marzo.

Dal palco di Sanremo al tour internazionale

L’annuncio del nuovo disco arriva dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, dove Mario Biondi è salito sul palco come ospite di Sayf insieme ad Alex Britti interpretando la cover di Ray Charles Hit the Road Jack, esibizione che ha conquistato il podio nella serata delle cover.

Il disco sarà accompagnato da una serie di concerti in Europa e nei teatri italiani.

Con Prova d’autore Mario Biondi pubblica per la prima volta un disco di inediti interamente in italiano.

Il tour nei teatri italiani

Da maggio Mario Biondi porterà la sua musica nei teatri delle principali città italiane con uno spettacolo che ripercorrerà i grandi successi della sua carriera, a partire da Handful of Soul, insieme a nuovi arrangiamenti pensati per valorizzare la sua voce e le sonorità soul-jazz.

Ad accompagnarlo sul palco una band di musicisti internazionali con la partecipazione speciale al pianoforte del Maestro Antonio Faraò.

Mario Biondi tour 2026: tutte le date nei teatri

Di seguito il calendario completo dei concerti del tour 2026 di Mario Biondi nei teatri italiani.

3 maggio – Crema, Teatro San Domenico (data zero)

5 maggio – Bologna, Teatro EuropAuditorium

8 e 9 maggio – Milano, Teatro Arcimboldi

11 maggio – Torino, Teatro Colosseo

13 maggio – Firenze, Teatro Verdi

16 maggio – Bari, Teatro Team

17 e 18 maggio – Roma, Teatro della Conciliazione

19 maggio – Napoli, Teatro Augusteo

21 maggio – Catania, Teatro Metropolitan

Il tour è prodotto da Friends & Partners.







Acquistando tramite il nostro link potremmo ricevere una piccola commissione, senza variazioni di prezzo.

Il tour europeo

Prima delle date italiane, Mario Biondi sarà impegnato anche in una serie di concerti internazionali organizzati da International Music & Arts & Beyond.

8 marzo – Zurigo, Kaufleuten

10 marzo – Madrid, Teatro Capitol

11 marzo – Barcellona, Teatro Paralel

13 marzo – Berna, Kursaal Theatre

18 marzo – Tallinn, Mere Cultural Centre

20 marzo – Praga, Hybernia Theatre

23 maggio – Budapest, Margaret Island Open-Air Theatre

5 giugno – Parigi, New Morning

7 giugno – Londra, Theatre Royal Drury Lane

9 giugno – Edimburgo, The Queen’s Hall

10 giugno – Glasgow, St Luke’s

26 giugno – Saarbrucken, E Werk

La band che accompagnerà Mario Biondi sul palco sarà composta da Antonio Faraò (pianoforte), Massimo Greco (direzione musicale), Matteo Cutello (tromba), Giovanni Cutello (sassofono), Ameen Saleem (basso), Devid Florio (percussioni, chitarra e flauto) e David Haynes alla batteria.