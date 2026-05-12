Mario Biondi torna nei teatri italiani con un tour che celebra i 20 anni di This Is What You Are e dell’album Handful of Soul, il progetto che lo ha portato a diventare una delle voci soul-jazz italiane più riconoscibili anche all’estero. Dopo il ritorno sul palco del Festival di Sanremo al fianco di Sayf e Alex Britti sulle note di Hit the Road Jack, il cantante è partito il 3 maggio da Crema con una tournée che proseguirà per tutta l’estate e fino a dicembre 2026.

Il tour arriva a poche settimane dall’uscita di Prova d’autore, il primo album interamente in italiano di Mario Biondi, pubblicato da Sony Music in collaborazione con The Orchard. Un disco in cui il crooner firma anche scrittura, arrangiamenti e produzione.

Mario Biondi concerti 2026: le date nei teatri

3 maggio – Teatro San Domenico – Crema

5 maggio – Teatro EuropAuditorium – Bologna

8 maggio – Teatro Arcimboldi – Milano

9 maggio – Teatro Arcimboldi – Milano

11 maggio – Teatro Colosseo – Torino

13 maggio – Teatro Verdi – Firenze

16 maggio – Teatro Team – Bari

17 maggio – Teatro della Conciliazione – Roma

18 maggio – Teatro della Conciliazione – Roma

19 maggio – Teatro Augusteo – Napoli

21 maggio – Teatro Metropolitan – Catania

Le date estive di Mario Biondi

20 giugno – Musicastelle – Saint Pierre

3 luglio – Mon Reve Music Arena – Taranto

8 luglio – Porto Turistico – Giulianova

12 luglio – Castello di San Giusto – Trieste

25 luglio – Area Archeologica di Morgantina – Aidone

1 agosto – Arena Plautina – Sarsina

4 agosto – Anfiteatro Romano – Lucera

8 agosto – Arena Beniamino Gigli – Porto Recanati

11 agosto – Dromos Festival – Neoneli

18 agosto – Parco Scolacium – Borgia

20 agosto – La Versiliana – Forte dei Marmi

Il tour autunnale di Mario Biondi

1 novembre – Auditorium Santa Chiara – Trento

5 novembre – Teatro di Varese – Varese

7 novembre – Teatro Regio – Parma

9 novembre – Gran Teatro Geox – Padova

11 novembre – Teatro Verdi – Montecatini Terme

12 novembre – Teatro Lyrick – Assisi

13 novembre – Teatro dell’Aquila – Fermo

15 novembre – Teatro Malibran – Venezia

16 novembre – Teatro Filarmonico – Verona

18 novembre – Teatro Massimo – Pescara

21 novembre – Teatro Apollo – Lecce

23 novembre – Teatro Cilea – Reggio Calabria

24 novembre – Teatro Golden – Palermo

28 novembre – Teatro Carlo Felice – Genova

30 novembre – Teatro Massimo – Cagliari

1 dicembre – Teatro Comunale – Sassari

Il nuovo tour di Mario Biondi

Per questa tournée Mario Biondi ha scelto arrangiamenti rivisti per valorizzare il repertorio soul-jazz che lo accompagna dagli esordi. Sul palco spazio ai brani più conosciuti di Handful of Soul ma anche alle canzoni del nuovo album.

La band che accompagna il cantante riunisce musicisti italiani e internazionali, con la presenza del pianista jazz Antonio Faraò, oltre a Massimo Greco, Matteo Cutello, Giovanni Cutello, Ameen Saleem, Devid Florio e David Haynes. In alcune date alla batteria ci saranno anche Nicolas Viccaro e Francesca Remigi.

Il percorso di Mario Biondi

Dal successo internazionale di This Is What You Are nel 2006, Mario Biondi ha costruito una carriera tra jazz, soul e pop adulto contemporaneo, con concerti in oltre 50 Paesi e collaborazioni con artisti come Gregory Porter, Incognito, Earth Wind & Fire, Chaka Khan e Burt Bacharach.

Negli anni si è esibito in venue come la Royal Albert Hall di Londra e nei principali festival jazz internazionali. Parallelamente ha collaborato anche con nomi italiani come Pino Daniele, Ornella Vanoni, Renato Zero e Il Volo.

La scaletta del tour di Mario Biondi

È arrivata anche una prima indicazione sulla scaletta del tour 2026 di Mario Biondi. Durante il concerto dell’8 maggio al Teatro degli Arcimboldi di Milano, il cantante ha alternato i brani storici del suo repertorio a cover soul e jazz, inserendo anche alcuni passaggi strumentali.

Di seguito la scaletta eseguita agli Arcimboldi di Milano:

No Show

My Favourite Things

Jeannine

A Handful Of Soul

Shine On

Prendila così (cover di Lucio Battisti)

(cover di Lucio Battisti) Lo So

No Mo’ Trouble

Flor de liz

Rio de Janeiro Blue (cover di Richard Torrance)

(cover di Richard Torrance) Ada

Love is a Temple

Theme for Bond

A child runs free

Fool for Your Love

Never Die

Ecstasy

Serenity

Simili

Open Up Your Eyes

What Have You Done to Me

Cielo Stellato

This is what you are

Nel bis finale Mario Biondi ha proposto anche Smooth Operator, classico dei Sade.

Biglietti e prevendite

I biglietti per i concerti di Mario Biondi sono disponibili su TicketOne e nei circuiti abituali di prevendita. Per la data del 13 maggio al Teatro Verdi di Firenze i prezzi vanno da 59 a 79 euro.

Foto: Mattia Poppa

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