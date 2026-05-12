Mario Biondi torna nei teatri italiani con un tour che celebra i 20 anni di This Is What You Are e dell’album Handful of Soul, il progetto che lo ha portato a diventare una delle voci soul-jazz italiane più riconoscibili anche all’estero. Dopo il ritorno sul palco del Festival di Sanremo al fianco di Sayf e Alex Britti sulle note di Hit the Road Jack, il cantante è partito il 3 maggio da Crema con una tournée che proseguirà per tutta l’estate e fino a dicembre 2026.
Il tour arriva a poche settimane dall’uscita di Prova d’autore, il primo album interamente in italiano di Mario Biondi, pubblicato da Sony Music in collaborazione con The Orchard. Un disco in cui il crooner firma anche scrittura, arrangiamenti e produzione.
Mario Biondi concerti 2026: le date nei teatri
- 3 maggio – Teatro San Domenico – Crema
- 5 maggio – Teatro EuropAuditorium – Bologna
- 8 maggio – Teatro Arcimboldi – Milano
- 9 maggio – Teatro Arcimboldi – Milano
- 11 maggio – Teatro Colosseo – Torino
- 13 maggio – Teatro Verdi – Firenze
- 16 maggio – Teatro Team – Bari
- 17 maggio – Teatro della Conciliazione – Roma
- 18 maggio – Teatro della Conciliazione – Roma
- 19 maggio – Teatro Augusteo – Napoli
- 21 maggio – Teatro Metropolitan – Catania
Le date estive di Mario Biondi
- 20 giugno – Musicastelle – Saint Pierre
- 3 luglio – Mon Reve Music Arena – Taranto
- 8 luglio – Porto Turistico – Giulianova
- 12 luglio – Castello di San Giusto – Trieste
- 25 luglio – Area Archeologica di Morgantina – Aidone
- 1 agosto – Arena Plautina – Sarsina
- 4 agosto – Anfiteatro Romano – Lucera
- 8 agosto – Arena Beniamino Gigli – Porto Recanati
- 11 agosto – Dromos Festival – Neoneli
- 18 agosto – Parco Scolacium – Borgia
- 20 agosto – La Versiliana – Forte dei Marmi
Il tour autunnale di Mario Biondi
- 1 novembre – Auditorium Santa Chiara – Trento
- 5 novembre – Teatro di Varese – Varese
- 7 novembre – Teatro Regio – Parma
- 9 novembre – Gran Teatro Geox – Padova
- 11 novembre – Teatro Verdi – Montecatini Terme
- 12 novembre – Teatro Lyrick – Assisi
- 13 novembre – Teatro dell’Aquila – Fermo
- 15 novembre – Teatro Malibran – Venezia
- 16 novembre – Teatro Filarmonico – Verona
- 18 novembre – Teatro Massimo – Pescara
- 21 novembre – Teatro Apollo – Lecce
- 23 novembre – Teatro Cilea – Reggio Calabria
- 24 novembre – Teatro Golden – Palermo
- 28 novembre – Teatro Carlo Felice – Genova
- 30 novembre – Teatro Massimo – Cagliari
- 1 dicembre – Teatro Comunale – Sassari
Il nuovo tour di Mario Biondi
Per questa tournée Mario Biondi ha scelto arrangiamenti rivisti per valorizzare il repertorio soul-jazz che lo accompagna dagli esordi. Sul palco spazio ai brani più conosciuti di Handful of Soul ma anche alle canzoni del nuovo album.
La band che accompagna il cantante riunisce musicisti italiani e internazionali, con la presenza del pianista jazz Antonio Faraò, oltre a Massimo Greco, Matteo Cutello, Giovanni Cutello, Ameen Saleem, Devid Florio e David Haynes. In alcune date alla batteria ci saranno anche Nicolas Viccaro e Francesca Remigi.
Il percorso di Mario Biondi
Dal successo internazionale di This Is What You Are nel 2006, Mario Biondi ha costruito una carriera tra jazz, soul e pop adulto contemporaneo, con concerti in oltre 50 Paesi e collaborazioni con artisti come Gregory Porter, Incognito, Earth Wind & Fire, Chaka Khan e Burt Bacharach.
Negli anni si è esibito in venue come la Royal Albert Hall di Londra e nei principali festival jazz internazionali. Parallelamente ha collaborato anche con nomi italiani come Pino Daniele, Ornella Vanoni, Renato Zero e Il Volo.
La scaletta del tour di Mario Biondi
È arrivata anche una prima indicazione sulla scaletta del tour 2026 di Mario Biondi. Durante il concerto dell’8 maggio al Teatro degli Arcimboldi di Milano, il cantante ha alternato i brani storici del suo repertorio a cover soul e jazz, inserendo anche alcuni passaggi strumentali.
Di seguito la scaletta eseguita agli Arcimboldi di Milano:
- No Show
- My Favourite Things
- Jeannine
- A Handful Of Soul
- Shine On
- Prendila così (cover di Lucio Battisti)
- Lo So
- No Mo’ Trouble
- Flor de liz
- Rio de Janeiro Blue (cover di Richard Torrance)
- Ada
- Love is a Temple
- Theme for Bond
- A child runs free
- Fool for Your Love
- Never Die
- Ecstasy
- Serenity
- Simili
- Open Up Your Eyes
- What Have You Done to Me
- Cielo Stellato
- This is what you are
Nel bis finale Mario Biondi ha proposto anche Smooth Operator, classico dei Sade.
Biglietti e prevendite
I biglietti per i concerti di Mario Biondi sono disponibili su TicketOne e nei circuiti abituali di prevendita. Per la data del 13 maggio al Teatro Verdi di Firenze i prezzi vanno da 59 a 79 euro.
Foto: Mattia Poppa
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