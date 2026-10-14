Mario Biondi pubblicherà il 16 ottobre Two Entities, il nuovo album di inediti che segna il ritorno del crooner alla lingua inglese dopo Prova d’autore, il suo primo disco in italiano. L’uscita arriva nell’anno in cui l’artista celebra i vent’anni di This Is What You Are e Handful of Soul, pubblicato nell’ottobre 2006.

Il disco, disponibile in digitale, CD e vinile per Sony Music Italy, è già in pre-order. Registrato tra Italia, Inghilterra e Stati Uniti, coinvolge diversi musicisti internazionali legati al soul e al jazz, tra cui Antonio Faraò, Leee John, Till Brönner, Max Gabin, Mia Cooper, Harvey Mason, John Patitucci e Dominique Di Piazza.

“Cocktail Blue” anticipa il nuovo album di Mario Biondi

Ad anticipare Two Entities è Cocktail Blue, in radio da venerdì 2 ottobre. Mario Biondi firma musica e testo del brano, realizzato con la collaborazione del producer Riccardo Piparo, già al lavoro in passato con il cantante.

La canzone riprende sonorità legate alla house dance degli anni passati. Biondi ha spiegato così la scelta di lavorare al pezzo insieme a Piparo:

“Insieme a Riccardo Piparo abbiamo voluto ripercorrere l’epoca che ha caratterizzato la house dance degli anni passati con quella sana e malinconica voglia di raccontare un percorso vissuto e condiviso”

Il nuovo album si colloca accanto a Prova d’autore, il primo lavoro in italiano di Biondi e riporta al centro la dimensione internazionale della sua musica, attraverso collaborazioni e session realizzate in tre Paesi.

Mario Biondi in tour nei teatri dal 1° novembre

Dal 1° novembre Mario Biondi tornerà nei teatri italiani con un tour dedicato ai vent’anni di carriera. In scaletta sono previsti i brani che hanno accompagnato il suo percorso, alcune reinterpretazioni di pezzi di altri artisti e, per la prima volta dal vivo, canzoni tratte da Two Entities.

Il calendario comprende anche due appuntamenti speciali a Milano e Roma. Le prevendite sono disponibili su TicketOne e sui circuiti abituali. Il tour è prodotto da Friends & Partners in collaborazione con Baobab Music & Ethics; Radio Monte Carlo è la radio partner.

Nel corso del 2026 Biondi ha già suonato su oltre 25 palchi in Italia, tra teatri e location all’aperto, e in 13 Paesi all’estero, con 18 appuntamenti. Il nuovo ciclo di concerti si inserisce quindi in un anno particolarmente intenso per l’attività dal vivo dell’artista.