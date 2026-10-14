okgiorgio e PARISI all’Estragon di Bologna: unica data italiana per l’album insieme
Il producer bergamasco e il duo vincitore di un GRAMMY portano all'Estragon l'album insieme.
di Chiara Tebaldini · (ultimo aggiornamento il )
okgiorgio e PARISI annunciano l’unica data italiana del loro live show: sabato 12 dicembre 2026 all’Estragon Club di Bologna presenteranno dal vivo l’album realizzato insieme. Il live show debutta il 5 dicembre a Londra.
okgiorgio e PARISI concerti 2026: date e biglietti
Sono due gli appuntamenti annunciati per presentare dal vivo il primo album realizzato insieme: il debutto a Londra il 5 dicembre e l’unica data italiana all’Estragon Club di Bologna il 12 dicembre. I biglietti per Bologna sono disponibili dalle ore 16:00 di mercoledì 14 ottobre 2026.
|Data
|Città
|Biglietti
|5 dic 2026
|Londra
|Estero
|12 dic 2026
|Bologna
Estragon Club
|Biglietti
Il suono del live show
Il live show unisce la produzione elettronica dei PARISI con la ricerca sonora di okgiorgio, fatta di strumentazione acustica, campionamenti e paesaggi sonori elettronici. Sul palco arriva l’album realizzato insieme, di cui non sono ancora noti il titolo e la data di uscita.
La scaletta del live show
La scaletta del live show arriva dalla sera del 5 dicembre, quando il progetto debutta a Londra.
Chi è okgiorgio
okgiorgio, nome d’arte di Giorgio Pesenti, è un artista, DJ, produttore e polistrumentista bergamasco, classe 1996. Fonde influenze della chitarra classica con la musica elettronica e ha sviluppato un approccio alla produzione basato sui campionamenti.
Il suo EP di debutto ok e il successivo ok? hanno segnato l’inizio di un lungo tour tra Italia, Europa e Stati Uniti. Nel 2025 pubblica ko mixtape, apre il concerto di Fred again.. a Verona e collabora con Camoufly, Crookers e Anfisa Letyago.
Nel 2026 il Summer Tour lo ha portato nei club e nei festival d’Italia e d’Europa, con una live band, e lui ha pubblicato il side project Dream Samples.
Chi sono i PARISI
I PARISI sono un duo italiano di produttori e artisti vincitori di un GRAMMY, che uniscono songwriting, produzione e performance elettroniche dal vivo. Hanno collaborato con Fred again.., Swedish House Mafia e Skrillex, hanno suonato nei festival e portano avanti il progetto CASA PARISI.
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