okgiorgio e PARISI annunciano l’unica data italiana del loro live show: sabato 12 dicembre 2026 all’Estragon Club di Bologna presenteranno dal vivo l’album realizzato insieme. Il live show debutta il 5 dicembre a Londra.

okgiorgio e PARISI concerti 2026: date e biglietti

Sono due gli appuntamenti annunciati per presentare dal vivo il primo album realizzato insieme: il debutto a Londra il 5 dicembre e l’unica data italiana all’Estragon Club di Bologna il 12 dicembre. I biglietti per Bologna sono disponibili dalle ore 16:00 di mercoledì 14 ottobre 2026.

okgiorgio e PARISI · Concerti 2026 Data Città Biglietti 5 dic 2026 Londra Estero 12 dic 2026 Bologna

Estragon Club Biglietti

Il suono del live show

Il live show unisce la produzione elettronica dei PARISI con la ricerca sonora di okgiorgio, fatta di strumentazione acustica, campionamenti e paesaggi sonori elettronici. Sul palco arriva l’album realizzato insieme, di cui non sono ancora noti il titolo e la data di uscita.

La scaletta del live show

La scaletta del live show arriva dalla sera del 5 dicembre, quando il progetto debutta a Londra.

Chi è okgiorgio

okgiorgio, nome d’arte di Giorgio Pesenti, è un artista, DJ, produttore e polistrumentista bergamasco, classe 1996. Fonde influenze della chitarra classica con la musica elettronica e ha sviluppato un approccio alla produzione basato sui campionamenti.

Il suo EP di debutto ok e il successivo ok? hanno segnato l’inizio di un lungo tour tra Italia, Europa e Stati Uniti. Nel 2025 pubblica ko mixtape, apre il concerto di Fred again.. a Verona e collabora con Camoufly, Crookers e Anfisa Letyago.

Nel 2026 il Summer Tour lo ha portato nei club e nei festival d’Italia e d’Europa, con una live band, e lui ha pubblicato il side project Dream Samples.

Chi sono i PARISI

I PARISI sono un duo italiano di produttori e artisti vincitori di un GRAMMY, che uniscono songwriting, produzione e performance elettroniche dal vivo. Hanno collaborato con Fred again.., Swedish House Mafia e Skrillex, hanno suonato nei festival e portano avanti il progetto CASA PARISI.

Porta i concerti sul telefono: scopri AMI Live, l’app di All Music Italia →