Venerdì 16 ottobre 2026 esce Temporale, il nuovo singolo di Nervi insieme a Dente. Il brano, pubblicato da Pioggia Rossa Dischi con distribuzione Believe, è il terzo estratto dall’album prodotto da Dente, in uscita a gennaio 2027.

Il singolo segue Ma si immagini se…, uscito il 25 settembre, e Tra le spine e i serpai. Il pre-save di Temporale è già disponibile.

La collaborazione tra Nervi e Dente

I due artisti hanno scritto insieme parole e musica della canzone. Da quell’incontro è nata una collaborazione più ampia, con Dente alla produzione dell’intero nuovo album di Nervi. “Da tanto volevo scrivere una ballata mediterranea che avesse un chiaro ritornello melodico, ma anche libera di struttura”, racconta Nervi.

“Ho subito pensato che Dente potesse dare qualcosa in più a questa canzone, ho lasciato una strofa libera e ho sperato che volesse scriverla lui, e anche cantarla. È da qui che è nata la nostra collaborazione”, aggiunge.

Il significato di Temporale

Le voci quasi sussurrate di Nervi e Dente sono avvolte da una malinconia delicata ma intima e sofferta, frutto di una difficile presa di coscienza. Il testo descrive l’amore con immagini suggestive: il vento che accarezza, la pioggia che cade e si trasforma, il tempo che si consuma e ferisce.

Queste immagini mettono a fuoco una realtà amara: come i fenomeni naturali, l’amore non può essere fissato, immobile e predeterminato. Il brano parte dalla tendenza a dare un nome a tutto per vivere meglio, ma ci sono parole che non si lasciano afferrare: “ti giuro, ti amo, mi manchi, ora basta, sì, no”.

Temporale guida l’ascoltatore verso l’accettazione che anche una relazione sia mossa da forze che non si possono spiegare né controllare del tutto, perché in fondo “domani nulla torna uguale”.

Crediti

Le parole e la musica sono di Elia Rinaldi, cioè Nervi, e di Giuseppe Peveri, cioè Dente. Il brano è prodotto da Dente e registrato al GreenFog Studio di Genova da Mattia Cominotto, che ne ha curato anche il missaggio e il master.

Le voci sono di Nervi e Dente. Alle chitarre ci sono Nervi, Giulio Vannuzzi e Dente, al basso Vannuzzi, al pianoforte Dente. I sintetizzatori sono di Dente e Tommaso Brandini, la batteria di Elia Ciuffini, le percussioni di Dente e Vannuzzi.

Il singolo è stato realizzato con il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma Per Chi Crea.

Chi è Nervi

Nervi è il progetto di Elia Rinaldi, cantautore fiorentino che definisce il proprio universo sonoro “tragic pop”, un equilibrio tra cantautorato, dark pop e glam rock in cui ironia e malinconia convivono nella stessa canzone.

Nel 2019 debutta in italiano e raggiunge la finale del Rock Contest di Controradio. Nel 2020 vince Musica da Bere, il Premio Buscaglione e Primo Maggio Next, che lo porta sul palco del Concertone trasmesso dalla Rai.

Nel 2021 pubblica l’EP d’esordio Un Tipo Timido (UMA Records / Sony Music), seguito da un tour estivo prodotto da Radar Concerti. Nel 2022 entra a X Factor nel team di Ambra Angiolini. Nel 2023 è tra i finalisti di Musicultura.

Nel 2024 esce il primo album E Poi Svegliarsi Presto (Pioggia Rossa Dischi), accompagnato da oltre cinquanta concerti in tutta Italia. Nervi ha diviso il palco con artisti come Lucio Corsi e Dente.

Nel 2026 pubblica i singoli Tra le spine e i serpai, Ma si immagini se… e Temporale, che anticipano l’album prodotto interamente da Dente e in uscita a gennaio 2027.

Foto di Lorenzo Santagada