Nervi (all’anagrafe, Elia Rinaldi) pubblica il singolo Ma si immagini se…, disponibile negli store digitali dal 25 settembre 2026. Il brano, rilasciato da Pioggia Rossa Dischi con distribuzione Believe, fa seguito alla ballad Tra le spine e i serpai; e anticipa l’album atteso all’inizio del 2027, prodotto da Dente.

La canzone nasce da una situazione rappresentata da un allievo, una cattedra, una lezione e una donna più grande, “nove anni più” di lui. Custodisce il racconto di un amore impossibile.

Nervi, “Ma si immagini se…”: il racconto di un amore impossibile?

Il punto di partenza è preciso: un sentimento che dovrebbe restare confinato alle pagine di un diario e che invece prende forma in una canzone. Nervi costruisce così una scena sentimentale sospesa tra immaginazione e possibilità, affidandola a una scrittura concreta, ironica e volutamente pudica.

“È la storia d’amore impossibile di un allievo con la sua professoressa”, racconta l’artista. Una situazione che non viene trattata attraverso grandi dichiarazioni, ma attraverso una lettera mai consegnata e quel “Lei” formale che potrebbe diventare un “Tu” solo dentro la fantasia. Nervi sottolinea: “È un sogno, custodito in una lettera scritta in un diario, che probabilmente mai verrà strappata e consegnata. Proprio quel ‘Lei’, così formale, può essere un ‘Tu’ istituzionale o una descrizione di una persona lontana. Sembra davvero impossibile, ma se poi succedesse…“.

Nervi crea un piccolo film sentimentale

In Ma si immagini se… la situazione è quasi cinematografica: un’allieva o un allievo, una professoressa, una differenza d’età e un sentimento che rimane soprattutto nella testa di chi lo prova.

Il titolo stesso contiene la domanda che tiene aperta la scena. Quel “se” introduce infatti una possibilità che sembra improbabile, ma che la canzone decide di non chiudere del tutto.

Anche il linguaggio contribuisce a mantenere questa distanza: il “Lei” può essere una forma istituzionale oppure il modo con cui il protagonista prova a descrivere qualcuno che sente ancora lontano.

Con questo nuovo singolo, Nervi trasforma una situazione quotidiana e apparentemente semplice in una piccola scena narrativa, sullo stile della tradizione della canzone d’autore.

Il gusto vintage di “Ma si immagini se…”

La musica segue la storia senza coprirla. Il basso accompagna il racconto con discrezione, mentre il pianoforte amplia progressivamente lo spazio della canzone, come se il brano entrasse sempre più nella dimensione della fantasia.

Attorno si aggiungono chitarre, sassofono, sintetizzatori, batteria e percussioni. La produzione presenta una struttura ricca di elementi, ma lascia alla voce e alle immagini del testo il compito di tenere insieme la scena.

Tra gli elementi che caratterizzano il brano, ci sono i cori di Federico Dragogna (I Ministri), Dente, Giulio Vannuzzi e Lorenzo Olcese. Il fischietto, invece, è affidato allo stesso Dente.

Il risultato è una canzone costruita come un piccolo film sentimentale: una situazione riconoscibile, un desiderio che non trova una soluzione e una domanda che resta sospesa.

in arrivo il nuovo album prodotto da Dente

Ma si immagini se… è il secondo tassello del disco che Nervi pubblicherà all’inizio del 2027. Il progetto arriva dopo Tra le spine e i serpai, pubblicato come primo assaggio del nuovo capitolo.

Al centro della produzione c’è Dente, che firma la produzione dell’intero album. Per Nervi, invece, il disco rappresenta la prosecuzione di una ricerca già definita negli anni, ma con nuovi brani e una direzione produttiva condivisa.

Il progetto Nervi unisce cantautorato, dark pop e glam rock, con una scrittura nella quale ironia e malinconia possono convivere senza essere necessariamente separate. L’artista dà forma a un universo sonoro che egli stesso definisce “tragico pop”.

Nel 2020, Nervi vince Primo Maggio Next, ottenendo l’accesso al palco del Concertone trasmesso dalla Rai. Nel 2021 pubblica l’EP Un Tipo Timido per UMA Records / Sony Music. Nel 2022 entra nel roster di X Factor nel team di Ambra Angiolini, arrivando ai Live Show. Nel 2023 è tra i finalisti di Musicultura.

Nel 2024, l’artista pubblica il primo album E Poi Svegliarsi Presto per Pioggia Rossa Dischi.

Ora il nuovo album apre un’altra pagina della sua scrittura, a partire da due canzoni che mostrano già due modi diversi di costruire una scena.

Con Ma si immagini se…, Nervi sceglie quella di una cattedra, una lettera mai consegnata e un sentimento che vive soprattutto nella possibilità. Il disco arriverà all’inizio del 2027.

Le foto dell’artista sono realizzate da Luciano Santoro.