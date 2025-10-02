Anna Carol dà voce al desiderio di isolarsi con “Invece di stare con te” feat Dente

A pochi mesi dalla pubblicazione dell’album Principianti, Anna Carol torna in coppia con Dente sulle note del nuovo singolo Invece di stare con te, in uscita venerdì 3 ottobre per INRI Records / Metatron.

“Tu pensi sia grave, io penso sia normale che preferisca stare da sola, invece di stare con te”.

Con un testo tanto ironico quanto profondo, il brano – una canzone incalzante dal ritmo up-tempo, curata a Federico Dragogna – permette ai due artisti di cantare con lucidità e leggerezza il desiderio di isolarsi, mentre l’ascoltatore si immerge in un duetto spiazzante, dove il disagio sociale diventa ballabile.

Di fatto, ci troviamo in un bar e qualcuno prova ad attaccare bottone, ma il volume è troppo alto per capirsi davvero. Nel frattempo, il telefono squilla senza sosta e la birra artigianale non mantiene le promesse. Alcuni momenti finiscono così per rapirci, per trascinarsi nel flusso delle cose, ma tutto ciò che desideriamo è restare da solə. Tutto diventa infatti troppo, le cose intorno cominciano a darci fastidio e l’unico pensiero che abbiamo è quello di ritrarci, di tornare a casa nella nostra solitudine.

ANNA CAROL, “INVECE DI STARE CON TE”: il feat CON DENTE, il disco e il libro

La collaborazione con Dente nasce da una stima reciproca e da una visione condivisa sul valore dell’ironia nelle relazioni umane.

Un tema, questo, che ritroviamo anche in Principianti – disco che, nella versione in vinile, accoglie al suo interno anche Invece di stare con te – dove Anna Carol parla di relazioni umane, di identità e di amore, sostenendo che tutti noi viviamo in uno stato di eterni principianti, ovvero in uno stato bellissimo di amore per le visioni differenti.

Ma non è tutto! Oltre all’album Principianti e a questo nuovo singolo, Anna Carol ha infatti pubblicato anche un libro, Tecniche per non imparare a ferirsi (Augh!), che raccoglie i testi dell’album, accompagnati dai brevi racconti di Sonia Lisco, co-autrice di alcuni testi, e dalle immagini del fotografo Alecio Ferrari.

ANNA CAROL, PRINCIPIANTI CLUB TOUR: LE DATE

Qui, di seguito, riportiamo tutte le date ad ora annunciate del Principianti Club Tour, prodotto da Gemma Concerti:

10 Ottobre 2025 – Parma, Fragile Festival

11 Ottobre 2025 – Brunico (BZ), Thrive Festival

09 Novembre 2025 – Torino, Magazzino sul Po

19 Novembre 2025 – Roma, La Redazione

26 Novembre 2025 – Milano, Arci Bellezza

05 Dicembre 2025 – Bolzano, Teatro Cristallo

05 Gennaio 2026 – Terlizzi (BA), Mat Laboratorio Urbano

