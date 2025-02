Il nuovo album “Santa Tenerezza” di Dente è un inno alla bellezza della fragilità

Dopo l’uscita dei due singoli Senza di me e Favola, che hanno anticipato questo nuovo capitolo, Dente annuncia l’uscita del suo nuovo album Santa Tenerezza (INRI Records / Metatron) in uscita il prossimo 28 marzo su tutte le piattaforme digitali, ma è già disponibile per il pre-order cliccando qui.

L’album è disponibile in versione fisica nel formato CD, della quale sono disponibili le versioni standard e autografato, e nel formato vinile, disponibile nelle versioni LP Nero e LP bianco autografato.

Santa Tenerezza è un inno alla bellezza della fragilità, all’amore che cambia ma non svanisce mai, tra ricordi, emozioni che persistono e che influenzano sempre il nostro sguardo sul mondo. Per Dente, si tratta di una riflessione intima sulla presenza costante di un sentimento che, anche col tempo si trasforma, rimane indelebile nel cuore e nella memoria.

Tutto questo mondo del cantautore viene raccontato attraverso archi, fiati, chitarre e tastiere che creano un mix di suoni caldi e avvolgenti e con la sua voce, inoltre, riesce a farci viaggiare tra realtà e sogno.

Dente lo descrive così: «Un disco scritto quasi tutto d’un fiato, in pochissimi giorni. Un’urgenza espressiva che non provavo da anni. Queste canzoni parlano di assenza, di perdita e ricerca, di notti insonni, d’amore presente e di sogni futuri. Ho sempre creduto al potere terapeutico delle canzoni e oggi, con questo disco, ci credo ancora di più».

In Santa Tenerezza di Dente è presente anche una collaborazione speciale con Emma Nolde. Di seguito la tracklist completa:

Senza di me Favola Corso Buenos Aires M’annegasti Hey Non ci pensiamo più Andiamo via Benzodiazepine Lungomare La città ci manda a letto (feat. Emma Nolde)

DENTE, “SANTA TENEREZZA”: IL TOUR IN PARTENZA

Inoltre, Dente sarà in tour nei club questa primavera. Prodotte da Locusta Booking, ecco tutte le date in continuo aggiornamento:

SABATO 5 APRILE – FIRENZE – Viper Theatre

DOMENICA 6 APRILE – ROMA – Monk Roma

MERCOLEDÌ 9 APRILE – MILANO – Santeria ///// SOLD OUT

GIOVEDÌ 10 APRILE – TORINO – Hiroshima Mon Amour

VENERDÌ 11 APRILE – BOLOGNA – Locomotiv Club

SABATO 12 APRILE – SENIGALLIA (AN) – Mamamia

VENERDÌ 18 APRILE – NAPOLI – Duel

SABATO 19 APRILE – CONVERSANO (BA) – Casa delle Arti

Info e biglietti sul sito ufficiale di Locusta.