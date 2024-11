Emma Nolde approda in un NUOVOSPAZIOTEMPO tra dubbi, domande e paure

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download, ma anche in formato fisico (vinile trasparente), da venerdì 8 novembre, NUOVOSPAZIOTEMPO è il terzo disco in carriera, nonché il primo per Carosello Records, della cantautrice e produttrice polistrumentista toscana, classe 2000, Emma Nolde.

“NUOVOSPAZIOTEMPO: il titolo è interstellare, ma io parlo di un tempo quotidiano. In questo contrasto, catturo la natura di un momento storico in cui non esistono solo la terra e il cielo, ma anche Google Earth e iCloud. Un contrasto in cui risiede la chiave del nostro essere umani e che ci porta, su un piano più collettivo, a un NUOVOSPAZIOTEMPO“, racconta la Nolde che, per questo viaggio, ha voluto al proprio fianco Niccolò Fabi, Nayt e Mecna.

Un incontro, il loro, di mondi apparentemente diversissimi tra loro, che hanno però in comune la grande capacità di soppesare con cura le parole.

Parole che Emma usa per descrivere “un quotidiano comune, nel quale mi sposto avanti e indietro, nel futuro e nel passato, in ordine sparso“. Ed ecco che “in Sconosciuti mi immagino cosa accadrà tra dieci anni; in Universo Parallelo mi immagino di incontrare il mio babbo quando aveva la mia età; in Tuttoscorre chiedo alla persona che amo di resistere alla velocità dei nostri tempi e in Mai Fermi parlo a un bambino di quella stessa velocità che un giorno affronterà“.

Insomma, in questo disco la Nolde parla del suo personalissimo spaziotempo, della sua famiglia e della sua vita che, “travolta dai ritmi e dall’alta velocità con cui viviamo le cose, oggi prende i tratti di un’esperienza collettiva, diventando simile alla vita altrui“.

EMMA NOLDE, “NUOVOSPAZIOTEMPO”: LA RECENSIONE

NUOVOSPAZIOTEMPO è per Emma Nolde il disco della maturità: un album generazionale, urgente, crudo e diretto, specchio di questi tempi incerti e nevrotici, di cui restituisce la velocità e il conseguente senso di spaesamento.

Bisogna fermarsi, tornare a guardare le stelle, assaporare ogni attimo, riscoprirsi un “piccolo granello di sabbia“, ricordarsi che “siamo soltanto di passaggio” e da qui ripartire con la consapevolezza che è tutto meno pesante se condiviso, perché in due il futuro fa un po’ meno paura (Punto di vista feat Niccolò Fabi e 2).

E la paura è forse uno dei temi centrali di questo disco, insieme ai dubbi e alle tante domande che non trovano una risposta. Un nuovo spazio. Un nuovo tempo. Insomma, nuove coordinate per sfuggire alla frenesia e agli standard, ormai altissimi (“Tu è una vita che sbagli, che per non deludere gli altri preferisci deludere te“), di una vita meccanica fatta di casa-lavoro-casa-televisione-letto-ricomincia, che non ci lascia scampo e, proprio per questo, sembra non appartenerci più e finisce per scorrere come sabbia tra le dita (Pianopiano! e Punto di Vista feat Niccolò Fabi).

“Saremo felici mai?”, si chiede Emma Nolde nell’intro, per poi fare un salto nel futuro e chiosare: “Ci sentiremo mai felici più di adesso?”. Ma, cosa ci rende davvero felici? (Intro e Sconosciuti).

Emma Nolde se lo chiede, così come si interroga sul concetto di identità (chi sono io? cosa mi definisce?), senza però forzare le risposte, lasciando piuttosto che sia il tempo a consegnarcele, in un continuo processo di scoperta e riscoperta di se stessi (Punto di domanda feat Nayt e Mecna).

IL CONCETTO DI TEMPO

“Panta rei“, “tutto scorre“, diceva Eraclito. Nulla, dunque, è più destinato a restare? La giovane cantautrice si pone questo interrogativo, cercando perlomeno di sottrarre i rapporti umani all’usura del tempo: “Mi sembra che sia molto diffusa un’attitudine ‘usa e getta’ su tutto ma, almeno con i rapporti umani, io ci tengo a far durare le cose. Che sia in amicizia o in amore, mi sembra l’unica cosa da difendere davvero” (Tuttoscorre).

E di tempo, anzi di una corsa contro il tempo, parla anche Mai Fermi, brano in cui Emma affronta il tema dell’iper produttività, prendendo una posizione netta e decisa: “Vedo intorno a me qualcosa che non funziona. Vedo persone a cui voglio bene andare a una velocità supersonica che non aiuta nessuno. Vedo occhi rossi, stancati dagli schermi. Vedo annullare gite al mare in favore del lavoro, perché la scadenza è sempre vicina. Ma, qual è il fine di tutto questo?“.

Di certo, la Nolde una vita così non la vuole, nonostante ammetta di esserci dentro fino al collo, e – proprio per questo – si rimbocca le maniche, ribellandosi al sistema e urlando forte la sua verità, una verità che rende profondamente liberi.

Brani migliori: Sconosciuti, Sirene, Punto di Vista feat Niccolò Fabi

Brani meno riusciti: Sempre la Stessa Storia e Universo Parallelo

EMMA NOLDE, NUOVOSPAZIOTEMPO: LA TRACKLIST

1. Intro

2. Sconosciuti

3. Pianopiano!

4. Sirene

5. Tuttoscorre

6. Punto di vista (feat. Niccolò Fabi)

7. Sempre la stessa storia

8. Punto di domanda (feat. Nayt, Mecna)

9. Universo parallelo

10. Mai fermi

11. 2

EMMA NOLDE, NUOVOSPAZIOTEMPO CLUB TOUR: LE DATE

Dopo una breve pausa dagli oltre 30 appuntamenti live del tour estivo, che hanno visto Emma Nolde esibirsi anche al Circo Massimo di Roma in apertura al concerto di Fabi Silvestri Gazzè e sul palco dell’Uno Maggio Taranto Libero e Pensante, il NUOVOSPAZIOTEMPO CLUB TOUR, prodotto da Locusta, è pronto per il debutto al The Cage di Livorno, dove la cantautrice e produttrice polistrumentista si esibirà venerdì 29 novembre.

Qui di seguito riportiamo tutte le date ad ora annunciate del tour:

29 novembre – Livorno , The Cage

, The Cage 7 dicembre – Pistoia , H2NO

, H2NO 13 dicembre – Milano , Arci Bellezza ( SOLD OUT )

, Arci Bellezza ( ) 14 dicembre – Bologna , Locomotiv Club

, Locomotiv Club 27 dicembre – Terlizzi (BA) , MAT Laboratorio Urbano

, MAT Laboratorio Urbano 28 dicembre – Taranto , Spazioporto

, Spazioporto 29 dicembre – Caserta , Lizard Club

, Lizard Club 17 gennaio – Roncade (TV) , New Age Club

, New Age Club 27 febbraio – Roma , Monk

, Monk 7 marzo – Torino , Hiroshima Mon Amour

, Hiroshima Mon Amour 8 marzo – Firenze, Glue

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI