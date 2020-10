Nervi vince la sesta edizione del Premio Buscaglione

Nervi è il vincitore della sesta edizione del Premio Buscaglione, dedicato ai giovani talenti in ambito musicale. Il premio è intitolato a Fred Buscaglione, perché affonda le radici nella storia della musica italiana. Il suo obiettivo, però, è trovare ogni due anni l’artista del futuro.

Il giovane artista fiorentino si è aggiudicato tre dei quattro premi in palio. Nervi ha vinto il Primo Premio, il Premio La Tempesta e il Premio Sold out. I premi sono stati assegnati durante le finali di Sotto il cielo di Fred 2020, tenutesi all’Open Factory di Nichelino (TO).

La vittoria del Premio Buscaglione è un riconoscimento importante, che si aggiunge ad altri importanti successi. Nervi ha conseguito la vittoria del Primo Maggio Next 2020, il contest del 1° Maggio 2020. Poi, si è classificato al primo posto di Musica da Bere 2020. Si tratta di traguardi importanti che stanno segnando i primi passi di Nervi (all’anagrafe, Elia Rinaldi).

Partito dall’underground fiorentino e dopo diverse esperienze musicali dal respiro internazionale, il cantante ha iniziato questo nuovo progetto con la volontà di esprimersi nella propria lingua. L’esordio è al Rock Contest Controradio 2019, dove è arrivato in finale. Ha così l’occasione di esibirsi davanti ad un’illustre giuria: Vasco Brondi, Diodato, Appino, Rachele Bastreghi, Max Collini e Francesco Magnelli, Federico Russo di Radio Deejay, giornalisti e produttori musicali.

Grazie alla vittoria del concorso Primo Maggio Next, Nervi ha partecipato al concerto del Primo Maggio 2020 in diretta su Rai 3 in prima serata. Dopo la pubblicazione per UMA Records dei primi singoli Sapessi che cos’ho e Il Veleno, il cantante sta per rilasciare nuovi capitoli della sua avventura musicale tragic pop.

Per conoscere meglio Nervi, potete visitare il suo profilo Instagram.

Foto di Camilla Pietrarelli