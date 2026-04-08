okgiorgio rilancia il suo live con Le Club Night, una novità che accompagnerà l’Italia Tour 2026 in partenza dal 10 aprile. Al termine dei concerti nei club, infatti, lo show non si chiuderà: spazio a dj set con ospiti che proseguiranno fino a notte inoltrata, trasformando ogni data in un’esperienza estesa.

okgiorgio tour 2026: le date dei concerti

10 aprile 2026 – Vox Club – Nonantola (MO) + Le Club Night

11 aprile 2026 – Hall – Padova + Le Club Night

17 aprile 2026 – Fabrique – Milano + Le Club Night

23 aprile 2026 – Duel Club – Napoli + Le Club Night

24 aprile 2026 – Eremo Club – Molfetta (BA) + Le Club Night

16 maggio 2026 – Colour Factory – Londra

21 maggio 2026 – Tolhuistuin – Amsterdam

23 maggio 2026 – La Maroquinerie – Parigi

29 maggio 2026 – Spring Attitude – Roma

19 giugno 2026 – Castello di Udine – Udine

20 giugno 2026 – Oltre Festival – Bologna

26 giugno 2026 – Flowers Festival – Collegno (TO)

27 giugno 2026 – Lumen Festival – Vicenza

4 luglio 2026 – Tanta Robba Festival – Cremona

17 luglio 2026 – Anfiteatro delle Cascine – Firenze

29 luglio 2026 – Altraonda Festival – Genova

le club night di okgiorgio: cosa sono e come funzionano

Le Club Night rappresentano il cuore del nuovo tour: al termine dei live nei club italiani, okgiorgio continuerà a suonare con un dj set nella stessa sala, insieme a diversi ospiti. Non si tratta di un evento separato, ma di un’estensione del concerto, già inclusa nel biglietto.

Un formato che sposta il focus dalla semplice performance a un’esperienza più lunga e condivisa, in cui il pubblico resta dentro lo stesso spazio sonoro anche dopo il live, tra selezioni elettroniche e momenti più liberi.

il nuovo tour di okgiorgio

L’Italia Tour 2026 si sviluppa tra club, festival e tappe europee, arrivando dopo una fase di concerti che ha portato okgiorgio anche fuori dall’Italia. La parte primaverile resta centrale, con una serie di date nei club pensate proprio per valorizzare il contatto diretto con il pubblico.

Le date estive e il mini tour europeo ampliano il raggio del progetto, mantenendo però al centro una dimensione live costruita su elettronica, sperimentazione e continuità tra palco e pista.

il percorso di okgiorgio

okgiorgio, nome d’arte di Giorgio Pesenti, è un produttore e musicista classe 1996. Il suo progetto unisce elementi elettronici e scrittura più emotiva, costruendo un’identità che si muove tra club culture e ricerca sonora.

Dopo i singoli okokok e okokokokok, ha pubblicato gli EP ok e ok?, fino al KO Mixtape. Negli ultimi anni ha portato il progetto su palchi italiani e internazionali, inclusa la partecipazione all’Eurosonic Festival.

la scaletta del tour italia tour 2026

Al momento non è stata ancora resa nota la scaletta ufficiale dell’Italia Tour 2026. I concerti saranno l’occasione per ascoltare dal vivo i brani più recenti insieme ai pezzi più rappresentativi del repertorio di okgiorgio, in una dimensione pensata per il club.

La scaletta verrà aggiornata non appena disponibile dopo le prime date.

biglietti e prevendite

I biglietti per le date del tour sono disponibili sui circuiti di vendita abituali.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI







All Music Italia potrebbe ricevere una commissione sugli acquisti effettuati tramite questo link, senza variazioni di prezzo.