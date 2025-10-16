16 Ottobre 2025
okgiorgio, due anni di musica diventano un racconto: arriva ko mixtape, tra club, emozioni e verità

Un progetto nato per raccontare la parte più sincera e luminosa dell’artista bergamasco

okgiorgio – ko mixtape
okgiorgio torna con ko mixtape, il suo nuovo progetto in uscita venerdì 17 ottobre per daidaidai! e distribuito da The Orchard. Un lavoro che unisce ritmo ed emozione, corpo e pensiero, in un linguaggio capace di parlare a tutti, senza bisogno di traduzioni.

Dietro le 15 tracce di ko mixtape c’è molto più di un racconto musicale: c’è un percorso umano e artistico che attraversa due anni di esperienze, palchi, collaborazioni e incontri. È la fotografia di un tempo condiviso, di quella necessità di trasformare la vita in suono quando le parole non bastano più.

L’artista bergamasco esplora un universo sonoro dove l’elettronica incontra strumenti reali, voci e texture delicate. Ne nasce un flusso di energia e introspezione che rispecchia la sua visione del mondo: istintiva, sincera, vulnerabile. Una musica che parte dal club ma arriva dritta all’anima.

ko mixtape: ritmo, introspezione e linguaggio universale

In ko mixtape convivono pulsazioni da dancefloor e momenti sospesi, come in un dialogo continuo tra corpo e mente.
Le melodie diventano memoria, le parole si intrecciano ai beat come frammenti di identità, un modo per restare se stessi anche quando tutto si muove.

La lingua qui è strumento emotivo, non confine: un respiro che lega le radici a un suono universale, in cui il vissuto personale si trasforma in collettivo.

Il brano simbolo del progetto è ko cuore, la focus track che chiude il mixtape come un abbraccio.
È l’unica canzone del mixtape — racconta okgiorgioquella che arriva alla fine di un lungo set, quando la notte sembra non voler finire“.

Emotiva e luminosa, ko cuore rappresenta la resa, il momento in cui la cassa rallenta, le luci si accendono e la musica si trasforma in sentimento.
È la parte più umana di un percorso che unisce la dimensione istintiva del club alla fragilità dell’emozione.

Un racconto sonoro che unisce chi suona e chi ascolta

ko mixtape è la prova di come la musica possa ancora essere uno spazio condiviso, una vibrazione che unisce chi crea e chi ascolta.
In ogni traccia c’è la capacità di okgiorgio di dare forma a ciò che sfugge, di rendere tangibile anche il suono più astratto, di far convivere malinconia e vitalità nella stessa battuta.

Non è solo un disco elettronico, ma un diario emotivo che parla di libertà, appartenenza e movimento.

Il disco è stato composto e prodotto da: okgiorgio, Danio (ko ciao, ko eco, ko paradiso, ko sento, ko libera, ko penso, ko follia, ko espira, ko cuore) mentre i testi sono di Federico Laini (ko ciao, ko cuore), Simone Chiarolini (ko soli), Edoardo Nanni (ko tempo), Giorgio Pesenti (ko eco, ko follia, ko espira), Alessandro Scagliarini (ko paradiso), Emanuela Luzi (ko sento, ko libera), Carlo Sabatucci (ko penso), Francesca Mirabile (ko improvviso), Pier Danio Forni (ko confuso).

Foto: Francesca Mirabile

