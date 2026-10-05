Orietta Berti pubblica Maledetto Settembre con Nina Zilli e Danti, un singolo con videoclip sul rientro dall’estate. La radio date è venerdì 9 ottobre 2026, per Starpoint Corporation e Gapp Music, con distribuzione ADA e Warner Music Italy.

Danti, al secolo Daniele Lazzarin, è il produttore artistico e ha registrato il brano con Paolo Saraceni, in arte Biggie Paul, all’One Fingerz Studio di Milano. È lo studio di QCPF, il singolo con Il Rosso e IAEM uscito il 29 maggio, prodotto anche quello da Danti.

Il significato di Maledetto Settembre di Orietta Berti

Il gruppo di lavoro con Danti nasce dall’intuizione del manager Pasquale Mammaro. Orietta Berti racconta così il singolo: “Ho scelto di festeggiare il mio sessantesimo anno di carriera in modo festoso e con gli amici più cari, perché credo che sia davvero un momento importante da condividere con il mio amato pubblico”.

Il tema lo spiega Danti: Maledetto Settembre “racconta come sia difficile, terminata l’estate, tornare alla quotidianità”. Aggiunge che “è un pezzo leggero, ma che ci dà la carica per ripartire”.

Sul suono Danti parla di “un pezzo invernale, ma con l’allure dell’estate”, su un ritmo reggaeton in cui “andiamo avanti, in realtà tornando indietro per conservare il sole, la leggerezza dell’estate”. La soddisfazione più grande, dice sorridendo, è “di essere riuscito a far dire ad Orietta, ‘Chumbawamba’”.

Per Nina Zilli il singolo è “un’occasione incredibile per divertirci e surfare sull’ultima onda estiva, Orietta alla guida, Danti in vedetta”. Sulla copertina Orietta Berti guida una Cinquecento rossa che sfonda un cartellone con la spiaggia, con Zilli accanto e Danti su una poltrona sospesa.

Credits del brano ▸ Artista · Orietta Berti feat. Nina Zilli e Danti

· Orietta Berti feat. Nina Zilli e Danti ▸ Titolo · Maledetto Settembre

· Maledetto Settembre ▸ Autori · Daniele Lazzarin, Vincenzo Colella, Leonardo Zaccaria, Maria Chiara Fraschetta, Enrico Cremonesi, Paolo Saraceni

· Daniele Lazzarin, Vincenzo Colella, Leonardo Zaccaria, Maria Chiara Fraschetta, Enrico Cremonesi, Paolo Saraceni ▸ Produttore · Danti

· Danti ▸ Editori · Starpoint International, Two Fingerz

Testo di Maledetto Settembre di Orietta Berti

Il testo sarà disponibile da venerdì 9 ottobre, con l’uscita del brano. L’articolo verrà aggiornato con il testo integrale non appena pubblicato.