28 Aprile 2026
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28 Aprile 2026

Lea Gavino, 11 Volte: l’EP d’esordio arriva nel giorno del Concerto del Primo Maggio

Il progetto contiene sei brani e arriva nel giorno della sua esibizione al Concertone di Roma

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Lea Gavino in una foto promozionale per l’EP 11 Volte
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Lea Gavino 11 Volte è il primo EP della cantautrice e attrice romana, fuori venerdì 1° maggio su tutte le piattaforme digitali per LaTarma Records, con distribuzione ADA/Warner Music Italy. Lo stesso giorno Lea Gavino salirà anche sul palco del Concerto del Primo Maggio 2026 a Roma.

Il progetto raccoglie sei tracce e segna il debutto discografico di Lea Gavino, già conosciuta dal grande pubblico per il suo percorso da attrice, da Skam Italia alla più recente Guerrieri – La regola dell’equilibrio.

Lea Gavino pubblica 11 Volte, il suo primo EP

11 Volte arriva dopo i singoli Mondo Fiorito, Figli, prodotto da Golden Years, Amico Lontano, presentato a Sanremo Giovani 2026, e I Treni, brano che mostra il lato più luminoso della sua scrittura.

A questi quattro brani si aggiungono due inediti: Serratura, scelta come focus track, e 11 Volte, la canzone che dà il titolo all’intero progetto.

11 Volte: sei canzoni tra legami, distanze e vita adulta

Nei sei brani dell’EP, Lea Gavino mette al centro legami, distanze, delusioni e passaggi verso la vita adulta. La scrittura parte da esperienze personali, ma cerca immagini capaci di parlare anche fuori dal racconto privato.

Il disco guarda a un pop intimo, costruito su un universo sonoro morbido e su una voce che lavora più sulla misura che sull’esposizione. Dentro le canzoni convivono malinconia, memoria familiare, spensieratezza dell’infanzia e nuove forme di consapevolezza.

11 Volte è anche il punto in cui Lea Gavino porta in primo piano una parte del suo percorso coltivata da tempo: la musica. Dopo aver dato volto a personaggi e storie sullo schermo, l’EP la mette al centro di un racconto scritto e composto in prima persona.

La tracklist di 11 Volte

  • Mondo Fiorito
  • Figli
  • Amico Lontano
  • I Treni
  • Serratura
  • 11 Volte

Lea Gavino al Concerto del Primo Maggio 2026

L’uscita di 11 Volte coincide con un altro passaggio pubblico: venerdì 1° maggio, Lea Gavino sarà tra gli artisti sul palco del Concerto del Primo Maggio 2026 a Roma.

Il live arriva quindi nello stesso giorno dell’EP e porta il suo debutto musicale dentro una vetrina nazionale, accanto agli altri nomi annunciati per il Concertone.

Chi è Lea Gavino

Lea Gavino è una cantautrice e attrice romana. Il pubblico televisivo la conosce soprattutto per il suo lavoro in Skam Italia, a cui si sono aggiunte negli anni altre produzioni cinematografiche e televisive, tra cui Guerrieri – La regola dell’equilibrio.

Accanto alla recitazione, Lea Gavino ha portato avanti la scrittura musicale, componendo i propri brani. Con 11 Volte sceglie di raccontare l’amore per gli altri e per se stessa, alternando fragilità, malinconia e uno sguardo più consapevole sulle relazioni.

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