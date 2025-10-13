“Mondo Fiorito” e “Figli”, Lea Gavino: “La musica mi aiuta a capire chi sono”

Dopo aver raccontato le storie di altri sia sul piccolo che sul grande schermo, Lea Gavino è ora pronta a raccontare se stessa, la sua quotidianità e il mondo che la circonda senza paura di esporsi.

Di fatto, per la giovane attrice romana la musica è sempre stata un giardino segreto: un luogo intimo, silenzioso, custodito con cura e riservato. Nell’ultimo anno, però, “alcune piante hanno iniziato ad arrampicarsi sulle pareti che avevo costruito per separarle dal mondo e, senza chiedermi il permesso, si sono affacciate fuori“.

Lea ha così deciso di spalancare il cancello del suo giardino, lasciando che il mondo possa passeggiare tra i suoi fiori e ammirarli. Nascono così i suoi primi due singoli: Mondo Fiorito e Figli (Latarma Records / distribuzione ADA Music Italy).

“MONDO FIORITO” E “FIGLI”, L’INTERVISTA A LEA GAVINO

Disponibili in tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 10 ottobre, Mondo Fiorito e Figli mostrano due lati diversi e complementari della cantautrice che, partendo dalle note del suo pianoforte, mette in musica quello che vive, scoprendo che è proprio nella musica che può mostrarsi senza filtri.

“Tendenzialmente, io scrivo per me stessa, per capirmi meglio. La musica mi permette di scoprire chi sono”.

E se Mondo Fiorito è un inno alla consapevolezza, all’amor proprio e alla capacità di mettersi al centro della propria vita, lasciando andare con dolcezza ciò che non può più fiorire, Figli è una dedica a un legame puro e senza tempo: quello tra fratelli.

“Un giorno senza mio fratello è come un giorno senza musica e senza musica è come se io stessa smettessi di esistere“.

A seguire la nostra video-intervista. Prendetevi del tempo per scoprire l’universo di Lea Gavino.

Foto di copertina a cura di Maddalena Petrosino