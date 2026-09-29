Esce venerdì 23 ottobre 2026 La tavola dell’umore, il primo album ufficiale di Chris Nolan, pubblicato da Epic / Sony Music in digitale e in fisico, su CD e LP. Per il produttore milanese classe 1995, all’anagrafe Christian Mazzocchi, è il debutto da artista dopo dieci anni di lavoro per il rap italiano.

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Chris Nolan, La tavola dell’umore sul ledwall di Tedua a San Siro

Il disco è in pre-order dal 29 settembre, il giorno dopo il trailer pubblicato sui social di Chris Nolan. Il titolo però era già comparso a giugno sul ledwall del concerto di Tedua a San Siro.

Nel 2018 Nolan ha prodotto quasi per intero Mowgli, secondo album di Tedua, arrivato alla #1 e poi al triplo disco di platino. Nel 2023 ha firmato produzione e direzione artistica della prima parte di La Divina Commedia, che ha debuttato al numero 1 della classifica FIMI.

Prima ancora, nel 2016, sono arrivate Vai Tra di Ghali e Bang Bang di Sfera Ebbasta, co-prodotta con Charlie Charles, poi i lavori con Ketama126, Bresh e Dark Polo Gang. Nel 2020 ha esordito da solista con il singolo Euforia, insieme a Tedua, Madame, Aiello e Birthh.

Dal 2023 Nolan ha ridotto le apparizioni pubbliche per lavorare al disco, continuando a produrre per altri: nel 2025 Anomalia di Tony Boy, nel 2026 Atlantide di Sarah Toscano, nella colonna sonora del film Netflix Non abbiam bisogno di parole. Tracklist e ospiti di La tavola dell’umore non sono ancora stati annunciati.

Foto: ufficio stampa Golin Italy