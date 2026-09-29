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Chris Nolan, il produttore di Mowgli esce allo scoperto: La tavola dell’umore il 23 ottobre

Il titolo era apparso a giugno sul ledwall di Tedua a San Siro, ora il disco è in pre-order su CD e LP

di All Music Italia ·

Chris Nolan, il produttore di Tedua, nella foto promozionale del primo album La tavola dell'umore

Esce venerdì 23 ottobre 2026 La tavola dell’umore, il primo album ufficiale di Chris Nolan, pubblicato da Epic / Sony Music in digitale e in fisico, su CD e LP. Per il produttore milanese classe 1995, all’anagrafe Christian Mazzocchi, è il debutto da artista dopo dieci anni di lavoro per il rap italiano.

La copertina dell'album La tavola dell'umore di Chris Nolan: il suo volto dipinto di blu, a occhi chiusi, con una pasta bianca sulla fronte

Chris Nolan, La tavola dell’umore sul ledwall di Tedua a San Siro

Il disco è in pre-order dal 29 settembre, il giorno dopo il trailer pubblicato sui social di Chris Nolan. Il titolo però era già comparso a giugno sul ledwall del concerto di Tedua a San Siro.

Nel 2018 Nolan ha prodotto quasi per intero Mowgli, secondo album di Tedua, arrivato alla #1 e poi al triplo disco di platino. Nel 2023 ha firmato produzione e direzione artistica della prima parte di La Divina Commedia, che ha debuttato al numero 1 della classifica FIMI.

Prima ancora, nel 2016, sono arrivate Vai Tra di Ghali e Bang Bang di Sfera Ebbasta, co-prodotta con Charlie Charles, poi i lavori con Ketama126, Bresh e Dark Polo Gang. Nel 2020 ha esordito da solista con il singolo Euforia, insieme a Tedua, Madame, Aiello e Birthh.

Dal 2023 Nolan ha ridotto le apparizioni pubbliche per lavorare al disco, continuando a produrre per altri: nel 2025 Anomalia di Tony Boy, nel 2026 Atlantide di Sarah Toscano, nella colonna sonora del film Netflix Non abbiam bisogno di parole. Tracklist e ospiti di La tavola dell’umore non sono ancora stati annunciati.

Foto: ufficio stampa Golin Italy

In questo articolo: CHRIS NOLAN
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