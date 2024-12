Certificazioni FIMI 50: “Sirio” di Lazza è il primo album a conquistare il Disco di Diamante con le nuove soglie

Certificazioni FIMI settimana 50 del 2024.

Sirio di Lazza è disco di diamante. Si tratta del settimo disco che conquista dalla FIMI questa certificazione ma il primo che ci riesce con le nuove soglie diventa dunque l’album più certificato di sempre in era FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Supera le 400.000 copie/unità e conquista il quarto disco di platino Starboy di The Weeknd feat. Daft Punk.

Doppio disco di platino per Song 2 dei Blur e Disco di platino per Beauty And A Beat di Justin Bieber feat. Nicki Minaj e a Push Up di Creeds.

Queste le certificazioni disco d’oro di questa settimana:

Monster – Skillet (2009)

(2009) With Me – Sum 41 (2008)

(2008) Duality – Slipknot (2004)

(2004) I Bet You Look Good On The Dancefloor – Arctic Monkeys (2005)

(2005) Never Ending Story – Limahl (1984)

(1984) Rock Your Body – Justin Timberlake (2003)

(2003) La Vida Es Un Carnaval – Celia Cruz (1998)

(1998) Shook Ones Part II – Mobb Deep (1995)

Passiamo agli album internazionali.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

Due album internazionali si aggiudicano il disco di platino questa settimana. Si tratta di Smoke + Mirrors degli Imagine Dragons (2015) e di Stoney di Post Malone (2016).

Disco d’oro per Shock Value di Timbaland (2007) e The Slim Shady LP di Eminem (1999).

Cliccate in basso su continua per le Certificazioni FIMI settimana 43 a singoli e album italiani.