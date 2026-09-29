Elio porta la tristezza a teatro tra Tenco, De André e Aznavour
Il nuovo spettacolo attraversa Tenco, De André e Aznavour con un “misuratore” della tristezza.
di Oriana Meo (Caporedattore) ·
Elio porta nei teatri La rivalutazione della tristezza, un nuovo tour che partirà nell’autunno 2026 e proseguirà nel 2027. Le prime date dei concerti toccano Alessandria, Lecce, Firenze, Torino, Bologna, Pescara, Varese, Genova, Milano e Cremona.
Al centro dello spettacolo c’è un’idea precisa: costruire un percorso musicale dedicato alla tristezza, fino a tentare ogni sera quello che Elio definisce il «record mondiale di tristezza». Sul palco con lui Alberto Tafuri, Sophia Tomelleri, Giulio Molteni e Martino Malacrida.
Elio concerti 2026 e 2027: le date del tour
Il tour di Elio parte il 21 ottobre 2026 dal Teatro Alessandrino di Alessandria. Dopo la data di Lecce a dicembre, La rivalutazione della tristezza riprenderà a gennaio 2027 e arriverà anche a Milano con due concerti consecutivi, il 22 e 23 marzo al Teatro Manzoni.
|Data
|Città
|Biglietti
|21 ott 2026
|Alessandria
Teatro Alessandrino
|Biglietti
|19 dic 2026
|Lecce
Teatro Politeama
|Biglietti
|28 gen 2027
|Firenze
Teatro Verdi
|Biglietti
|4 feb 2027
|Torino
Teatro Colosseo
|Biglietti
|10 feb 2027
|Bologna
Teatro Duse
|Biglietti
|13 feb 2027
|Pescara
Teatro Massimo
|Biglietti
|20 feb 2027
|Varese
Teatro Intred
|Biglietti
|9 mar 2027
|Genova
Teatro Politeama
|Biglietti
|22 mar 2027
|Milano
Teatro Manzoni
|Biglietti
|23 mar 2027
|Milano
Teatro Manzoni
|Biglietti
|16 apr 2027
|Cremona
Infinity 1
|Biglietti
La rivalutazione della tristezza: come sarà il concerto di Elio
La rivalutazione della tristezza nasce dal desiderio di Elio di cantare dal vivo brani che non aveva mai affrontato sul palco e dal confronto con Alberto Tafuri, musicista con cui collabora da oltre trent’anni.
Il concerto segue un percorso costruito per far crescere progressivamente il livello di tristezza in sala. A misurarlo ci sarà anche uno strumento pensato per stabilire, sera dopo sera, se il pubblico e i musicisti siano riusciti a raggiungere il fantomatico record mondiale.
Il repertorio attraversa autori molto diversi tra loro: da Luigi Tenco a Domenico Modugno, da Fabrizio De André a Charles Aznavour, passando per James Taylor, Bertolt Brecht e Kurt Weill, Nino Rota ed Elio e le Storie Tese.
Tra i brani già indicati per lo spettacolo ci sono Tristezza, scelta come apertura e manifesto del progetto, E io tra di voi, Lontano lontano e La canzone dell’amore perduto.
Dopo il punto di massima tristezza, affidato a una canzone che per ora resta una sorpresa, il concerto cambia direzione: due brani più allegri legati a Renato Carosone e Gioachino Rossini funzionano da antidoto e riportano lo spettacolo verso un livello emotivo più neutro.
La band di Elio per La rivalutazione della tristezza
Con Elio sul palco ci saranno Alberto Tafuri al pianoforte e alla direzione musicale, Sophia Tomelleri al sax tenore e flauto, Giulio Molteni al basso e Martino Malacrida alla batteria.
Biglietti e prevendite per i concerti di Elio
I biglietti per le date annunciate di La rivalutazione della tristezza sono disponibili attraverso i canali indicati da International Music and Arts, che cura la produzione del tour. I collegamenti alle prevendite sono disponibili direttamente nel calendario.