Elio porta nei teatri La rivalutazione della tristezza, un nuovo tour che partirà nell’autunno 2026 e proseguirà nel 2027. Le prime date dei concerti toccano Alessandria, Lecce, Firenze, Torino, Bologna, Pescara, Varese, Genova, Milano e Cremona.

Al centro dello spettacolo c’è un’idea precisa: costruire un percorso musicale dedicato alla tristezza, fino a tentare ogni sera quello che Elio definisce il «record mondiale di tristezza». Sul palco con lui Alberto Tafuri, Sophia Tomelleri, Giulio Molteni e Martino Malacrida.

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Elio concerti 2026 e 2027: le date del tour

Il tour di Elio parte il 21 ottobre 2026 dal Teatro Alessandrino di Alessandria. Dopo la data di Lecce a dicembre, La rivalutazione della tristezza riprenderà a gennaio 2027 e arriverà anche a Milano con due concerti consecutivi, il 22 e 23 marzo al Teatro Manzoni.

ELIO · LA RIVALUTAZIONE DELLA TRISTEZZA 2026/2027 Data Città Biglietti 21 ott 2026 Alessandria

Teatro Alessandrino Biglietti 19 dic 2026 Lecce

Teatro Politeama Biglietti 28 gen 2027 Firenze

Teatro Verdi Biglietti 4 feb 2027 Torino

Teatro Colosseo Biglietti 10 feb 2027 Bologna

Teatro Duse Biglietti 13 feb 2027 Pescara

Teatro Massimo Biglietti 20 feb 2027 Varese

Teatro Intred Biglietti 9 mar 2027 Genova

Teatro Politeama Biglietti 22 mar 2027 Milano

Teatro Manzoni Biglietti 23 mar 2027 Milano

Teatro Manzoni Biglietti 16 apr 2027 Cremona

Infinity 1 Biglietti

La rivalutazione della tristezza: come sarà il concerto di Elio

La rivalutazione della tristezza nasce dal desiderio di Elio di cantare dal vivo brani che non aveva mai affrontato sul palco e dal confronto con Alberto Tafuri, musicista con cui collabora da oltre trent’anni.

Il concerto segue un percorso costruito per far crescere progressivamente il livello di tristezza in sala. A misurarlo ci sarà anche uno strumento pensato per stabilire, sera dopo sera, se il pubblico e i musicisti siano riusciti a raggiungere il fantomatico record mondiale.

Il repertorio attraversa autori molto diversi tra loro: da Luigi Tenco a Domenico Modugno, da Fabrizio De André a Charles Aznavour, passando per James Taylor, Bertolt Brecht e Kurt Weill, Nino Rota ed Elio e le Storie Tese.

Tra i brani già indicati per lo spettacolo ci sono Tristezza, scelta come apertura e manifesto del progetto, E io tra di voi, Lontano lontano e La canzone dell’amore perduto.

Dopo il punto di massima tristezza, affidato a una canzone che per ora resta una sorpresa, il concerto cambia direzione: due brani più allegri legati a Renato Carosone e Gioachino Rossini funzionano da antidoto e riportano lo spettacolo verso un livello emotivo più neutro.

La band di Elio per La rivalutazione della tristezza

Con Elio sul palco ci saranno Alberto Tafuri al pianoforte e alla direzione musicale, Sophia Tomelleri al sax tenore e flauto, Giulio Molteni al basso e Martino Malacrida alla batteria.

Biglietti e prevendite per i concerti di Elio

I biglietti per le date annunciate di La rivalutazione della tristezza sono disponibili attraverso i canali indicati da International Music and Arts, che cura la produzione del tour. I collegamenti alle prevendite sono disponibili direttamente nel calendario.