Cesare Cremonini, Amateur con Salmo: la ragazza cercata da Chicago a Saigon
di All Music Italia ·
Cesare Cremonini apre AMATEUR, il suo decimo album di inediti uscito venerdì 23 ottobre per EMI/Universal Music, con la title track Amateur insieme a Salmo: un uomo lasciato dalla ragazza la cerca ovunque e la trova in un video con Sigmund Freud.
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Il significato di Amateur di Cesare Cremonini
Amateur è costruito come una seduta di psicoanalisi su un groove urban, con la base interamente suonata e il sax di Donny McCaslin, che suona anche in Paparazzi, il singolo già uscito. Senza ritornello, il brano si regge sulle immagini, e Salmo descrive il proprio ruolo come quello di psicoanalista e venditore di calamite.
La canzone si apre con Nietzsche che confida a Sigmund Freud “La mia ragazza mi ha lasciato” e “il mio ego è KO”. Il cantante passa poi a cercare la ragazza fra Chicago e Saigon, e infine “su YouPorn”.
Nel primo video il cantante trova “lei con Sigmund Freud”. Cremonini riparte per Montevideo, dove un dottore si crede Van Gogh e un vecchio vende dinamite: “Non cercare te stesso”, gli dice, “tra le cose smarrite”, e il brano ripete più volte l’ultima parte della frase.
Più avanti il testo dice “noi siamo attratti dall’opposto come calamite” e “non puoi aggiustare un cuore rotto con il cacciavite”. Nel finale un uomo disperato accoglie il cantante con un bentornato e si presenta: “Il mio nome è Sigmund Freud”.
Dal 24 novembre Cremonini porta AMATEUR nei palasport con AMATOUR, 16 date fra Ancona, Bologna, Torino e Milano. Sul palco ci sarà anche SIG, il personaggio dal teschio dorato che nel nome abbrevia il Sigmund Freud di questa canzone.
Testo di Amateur di Cesare Cremonini
La mia ragazza
Mi ha lasciato
Disse Nietzsche
A Sigmund Freud
Il mio cuore è malandato
Il mio ego è KO
Qual è stato il tuo peccato
Chè l’hai fatto non lo so
Ma il tuo giorno fortunato
Disse Sìg che se ne andò
Ho camminato a Chicago
Sono tornato a Saigon
L’ho cercata in ogni stato
E l’ho cercata su YouPorn
E quando poi
Ci sono entrato
E ho cercato amateur
Nel primo video
Che ho guardato
C’era lei con Sigmund Freud
Allora ho preso la strada
Che porta a Montevideo
C’è sempre un cane
Che abbaia
Quando perde
A backgammon
E lì ho incontrato
Un dottore
Che si credeva a Van Gogh
Gli ho detto
Hai visto passare
Il mio amore?
E lui rispose di no
Di fianco a lui
C’era un vecchio
Che vendeva dinamite
Non cercare te stesso
Mi ha detto
Tra le cose smarrite
Tra le cose smarrite
Tra le cose smarrite
Tra le cose smarrite
Tra le cose smarrite
Tra le cose
Tu non stai b-b-b-bene
B-b-bisogno
Del mio p-p-parere
T-t-ti verso da bere OK
Ti scioglie il sole
La mattina
Sei il mostro di cera
Te ne sei andata dopo che
Ha dato un morso alla mela
E adesso vuole dire
Al mondo che sapore ha
Ma tutto questo sapere
Un giorno vi ucciderà
Io vendo dinamite
Ipnosi regressive
L’hai cercata nel passato
Un’altra in mille vite
Noi siamo attratti
Dall’opposto
Come calamite
Non puoi aggiustare
Un cuore rotto
Con il cacciavite
Sigmund vuoi ficarle tutte
Conquistare il mondo
Con le buone
O con le brutte
Fare cosa è giusto
O farle tutte fuori
Perché tu ami solo il gusto
Di sentirsi soli
Sono stato in Colorado
Sulle rive del Yukon
Ho dormito sopra un prato
E nella metro di New York
E quando poi
Mi son svegliato
Sdraiato sopra
Una chaise longue
Ho visto un uomo disperato
Mi ha detto amico
Bentornato
La tua ragazza
Mi ha lasciato
Il mio nome è Sigmund Freud
Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.
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Foto di Pepsy Romanoff