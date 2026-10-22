Cesare Cremonini apre AMATEUR, il suo decimo album di inediti uscito venerdì 23 ottobre per EMI/Universal Music, con la title track Amateur insieme a Salmo: un uomo lasciato dalla ragazza la cerca ovunque e la trova in un video con Sigmund Freud.

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Il significato di Amateur di Cesare Cremonini

Amateur è costruito come una seduta di psicoanalisi su un groove urban, con la base interamente suonata e il sax di Donny McCaslin, che suona anche in Paparazzi, il singolo già uscito. Senza ritornello, il brano si regge sulle immagini, e Salmo descrive il proprio ruolo come quello di psicoanalista e venditore di calamite.

La canzone si apre con Nietzsche che confida a Sigmund Freud “La mia ragazza mi ha lasciato” e “il mio ego è KO”. Il cantante passa poi a cercare la ragazza fra Chicago e Saigon, e infine “su YouPorn”.

Nel primo video il cantante trova “lei con Sigmund Freud”. Cremonini riparte per Montevideo, dove un dottore si crede Van Gogh e un vecchio vende dinamite: “Non cercare te stesso”, gli dice, “tra le cose smarrite”, e il brano ripete più volte l’ultima parte della frase.

Più avanti il testo dice “noi siamo attratti dall’opposto come calamite” e “non puoi aggiustare un cuore rotto con il cacciavite”. Nel finale un uomo disperato accoglie il cantante con un bentornato e si presenta: “Il mio nome è Sigmund Freud”.

Dal 24 novembre Cremonini porta AMATEUR nei palasport con AMATOUR, 16 date fra Ancona, Bologna, Torino e Milano. Sul palco ci sarà anche SIG, il personaggio dal teschio dorato che nel nome abbrevia il Sigmund Freud di questa canzone.

Credits del brano ▸ Artista · Cesare Cremonini feat. Salmo

· Cesare Cremonini feat. Salmo ▸ Titolo · Amateur

· Amateur ▸ Autori · Cesare Cremonini, Maurizio Pisciottu

· Cesare Cremonini, Maurizio Pisciottu ▸ Produttore · Cesare Cremonini, Alessandro Magnanini, Alessandro De Crescenzo

· Cesare Cremonini, Alessandro Magnanini, Alessandro De Crescenzo ▸ Editori · Edizioni Logico

Testo di Amateur di Cesare Cremonini

La mia ragazza

Mi ha lasciato

Disse Nietzsche

A Sigmund Freud

Il mio cuore è malandato

Il mio ego è KO

Qual è stato il tuo peccato

Chè l’hai fatto non lo so

Ma il tuo giorno fortunato

Disse Sìg che se ne andò

Ho camminato a Chicago

Sono tornato a Saigon

L’ho cercata in ogni stato

E l’ho cercata su YouPorn

E quando poi

Ci sono entrato

E ho cercato amateur

Nel primo video

Che ho guardato

C’era lei con Sigmund Freud

Allora ho preso la strada

Che porta a Montevideo

C’è sempre un cane

Che abbaia

Quando perde

A backgammon

E lì ho incontrato

Un dottore

Che si credeva a Van Gogh

Gli ho detto

Hai visto passare

Il mio amore?

E lui rispose di no

Di fianco a lui

C’era un vecchio

Che vendeva dinamite

Non cercare te stesso

Mi ha detto

Tra le cose smarrite

Tra le cose smarrite

Tra le cose smarrite

Tra le cose smarrite

Tra le cose smarrite

Tra le cose

Tu non stai b-b-b-bene

B-b-bisogno

Del mio p-p-parere

T-t-ti verso da bere OK

Ti scioglie il sole

La mattina

Sei il mostro di cera

Te ne sei andata dopo che

Ha dato un morso alla mela

E adesso vuole dire

Al mondo che sapore ha

Ma tutto questo sapere

Un giorno vi ucciderà

Io vendo dinamite

Ipnosi regressive

L’hai cercata nel passato

Un’altra in mille vite

Noi siamo attratti

Dall’opposto

Come calamite

Non puoi aggiustare

Un cuore rotto

Con il cacciavite

Sigmund vuoi ficarle tutte

Conquistare il mondo

Con le buone

O con le brutte

Fare cosa è giusto

O farle tutte fuori

Perché tu ami solo il gusto

Di sentirsi soli

Sono stato in Colorado

Sulle rive del Yukon

Ho dormito sopra un prato

E nella metro di New York

E quando poi

Mi son svegliato

Sdraiato sopra

Una chaise longue

Ho visto un uomo disperato

Mi ha detto amico

Bentornato

La tua ragazza

Mi ha lasciato

Il mio nome è Sigmund Freud

Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.

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Foto di Pepsy Romanoff