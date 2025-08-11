Certificazioni FIMI 32: arrivano nuove certificazioni per le reginette del pop, Annalisa ed Elodie

Certificazioni FIMI settimana 32, lunedì 11 agosto 2025.
Questa settimana di agosto vede salire il bottino dell’ultimo di Olly, Tutta vita, in attesa delle novità previste per settembre. Il pop ha la sua parte di riconoscimenti con Annalisa, Elodie e Jovanotti.
Vi ricordiamo che da gennaio 2025 queste sono le soglie in vigore:
- ALBUM: disco di platino 50.000 copie, disco d’oro 25.000 copie
- SINGOLI: disco di platino 200.000 copie, disco d’oro 100.000
Ecco tutte le certificazioni FIMI della settimana.
CERTIFICAZIONI FIMI settimana 32 – 2025: SINGOLI INTERNAZIONALI
Nessun singolo internazionale ottiene nuove certificazioni questa settimana.
CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI
Questa settimana tre album internazionali raggiungono il traguardo del disco d’oro. Si tratta di I’VE TRIED EVERYTHING BUT THERAPY (PART 1) di Teddy Swims, di Golden di Romeo Santos e di KILL’EM ALL dei Metallica.
Cliccate in basso su continua per le Certificazioni FIMI settimana 31 del 2025 a singoli e album italiani.