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Syria e Davide Van De Sfroos al Dallo Sciamano allo Showman 2026: la line-up completa

Dal 2 agosto al 18 dicembre tra Valle Camonica, Finale Ligure e Roma: la XXIV edizione dedicata a Sergio Secondiano Sacchi.

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Collage di tre scatti dal festival Dallo Sciamano allo Showman 2026, con Badara Seck e lo spettacolo Il gatto con gli stivali
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Dal 2 agosto al 18 dicembre 2026 torna, alla sua 24ª edizione, Dallo Sciamano allo Showman, il festival che da oltre vent’anni unisce musica d’autore, letteratura, satira e fumetto negli scenari della Valle Camonica, con tappe anche a Finale Ligure e Roma. L’edizione 2026 è interamente dedicata a Sergio Secondiano Sacchi, storico direttore artistico del Club Tenco, e prevede un cartellone quasi interamente a ingresso gratuito con ospiti come Syria, Davide Van De Sfroos, Andrea Mirò e Alessio Lega.

Dallo Sciamano allo Showman 2026: line-up e date

Domenica 2 agosto 2026 · Paspardo

Apertura del festival con Gabriella Martinelli in concerto, in duo con Andrea Jannicola. Cantautrice e polistrumentista, Martinelli ha partecipato al Festival di Sanremo 2020 nelle Nuove Proposte con “Il gigante d’acciaio”.

Venerdì 8 agosto 2026 · Pisogne

Nell’ambito delle “Piccole Shomanerie”, lo spettacolo teatrale Il gatto con gli stivali, Re e Regina, Orco e Manovali, libera riduzione da Charles Perrault con la regia di Bibi Bertelli.

Venerdì 14 agosto 2026 · Pisogne

Il griot senegalese Badara Seck & Band Penc porta in scena Io ti canto a me, tra kora, chitarra, basso e percussioni.

Domenica 23 agosto 2026 · Breno

Paolo Bornatici presenta C’era una volta il centro storico. Cronaca di una morte annunciata, con Stefano Fanetti, Andrea Mazzon, Luca Tisi e Antonio Fontana.

Sabato 5 settembre 2026 · Cedegolo

Alessio Lega, con Rocco Marchi e Giulia Angeloni, porta in scena Canzoni, pernacchie e giullarate, spettacolo concerto per il centenario della nascita di Dario Fo.

Giovedì 10 settembre 2026 · Breno

Syria, con Massimo Germini alla chitarra, presenta Perché non canti più di Pino Strabioli e Syria, dedicato al ricordo di Gabriella Ferri.

Venerdì 18 settembre 2026 · Capo di Ponte

Andrea Mirò ed Enrica Tesio presentano il monologo Ama, Prega, Xanax.

Sabato 19 settembre 2026 · Sonico

Nell’ambito del Premio Sergio Sacchi, Alberto Patrucco presenta Sacchi, a parte, monologhi e canzoni con Fabio Fusi, Dimitri Pugliese e Jacopo Pugliese.

Domenica 20 settembre 2026 · Darfo Boario Terme

Concerto diffuso Canzone d’autore: quando la poesia viaggia in tradotta, con Giulia Mei, Chiara Riondino, Davide Van De Sfroos, Alessio Lega, Olden e Alberto Patrucco. Nel corso della serata viene conferito il Premio Sergio Sacchi, quest’anno assegnato postumo a David Riondino.

Il 10 e 11 settembre a Breno si tiene inoltre la terza edizione del Premio Nazionale Sergio Staino – Pitoon, dedicato al fumetto satirico. Da novembre le mostre collegate al progetto proseguono a Finale Ligure e, dall’11 al 18 dicembre, alla Kou Gallery di Roma con l’esposizione Kamún e Pitot e la valle dei segni di Giorgio Tura.

Dallo Sciamano allo Showman 2026
Data Città Ingresso
2 ago 2026 Paspardo
Piazzetta Umberto I		 Gratuito
8 ago 2026 Pisogne
Parco Damioli		 Gratuito
14 ago 2026 Pisogne
Piazza Alpini		 Gratuito
23 ago 2026 Breno
Castello di Breno		 Gratuito
5 set 2026 Cedegolo
Sala Polifunzionale Comunale		 Gratuito
10 set 2026 Breno
Teatro Giardino		 Biglietti
18 set 2026 Capo di Ponte
Pieve di San Siro		 Biglietti
19 set 2026 Sonico
Sala Mottinelli		 Gratuito
20 set 2026 Darfo Boario Terme
Teatro San Filippo		 Biglietti
11-18 dic 2026 Roma
Kou Gallery, mostra		 Gratuito

Dallo Sciamano allo Showman: i biglietti

La maggior parte delle serate è a ingresso gratuito. Fanno eccezione tre appuntamenti serali a Breno, Capo di Ponte e Darfo Boario Terme, con biglietto a 21,50 euro in prevendita su TicketSms: le pagine dei singoli eventi non sono ancora online, i link ufficiali sono raggiungibili dal sito del festival.

Dallo Sciamano allo Showman: la storia del festival

Nato nel 2003 in Valle Camonica, Dallo Sciamano allo Showman unisce nel nome il potere medianico dello sciamano e quello mediatico dello showman. Guidato fino al 2007 dal paroliere Sergio Bardotti, il festival è oggi diretto artisticamente da Nini Giacomelli insieme a Bibi Bertelli. Dal 2010 il progetto “Pitoon – Pitoti in cartoon” coinvolge giovani disegnatori nella reinterpretazione a fumetti delle incisioni rupestri della Valle Camonica, primo sito UNESCO italiano.

Dallo Sciamano allo Showman è uno degli appuntamenti dell’estate musicale italiana 2026. Per il calendario completo con date, line-up e biglietti di tutti gli altri festival, ecco la guida di All Music Italia: Festival estate 2026: il calendario completo.

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