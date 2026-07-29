Dal 2 agosto al 18 dicembre 2026 torna, alla sua 24ª edizione, Dallo Sciamano allo Showman, il festival che da oltre vent’anni unisce musica d’autore, letteratura, satira e fumetto negli scenari della Valle Camonica, con tappe anche a Finale Ligure e Roma. L’edizione 2026 è interamente dedicata a Sergio Secondiano Sacchi, storico direttore artistico del Club Tenco, e prevede un cartellone quasi interamente a ingresso gratuito con ospiti come Syria, Davide Van De Sfroos, Andrea Mirò e Alessio Lega.
Dallo Sciamano allo Showman 2026: line-up e date
Domenica 2 agosto 2026 · Paspardo
Apertura del festival con Gabriella Martinelli in concerto, in duo con Andrea Jannicola. Cantautrice e polistrumentista, Martinelli ha partecipato al Festival di Sanremo 2020 nelle Nuove Proposte con “Il gigante d’acciaio”.
Venerdì 8 agosto 2026 · Pisogne
Nell’ambito delle “Piccole Shomanerie”, lo spettacolo teatrale Il gatto con gli stivali, Re e Regina, Orco e Manovali, libera riduzione da Charles Perrault con la regia di Bibi Bertelli.
Venerdì 14 agosto 2026 · Pisogne
Il griot senegalese Badara Seck & Band Penc porta in scena Io ti canto a me, tra kora, chitarra, basso e percussioni.
Domenica 23 agosto 2026 · Breno
Paolo Bornatici presenta C’era una volta il centro storico. Cronaca di una morte annunciata, con Stefano Fanetti, Andrea Mazzon, Luca Tisi e Antonio Fontana.
Sabato 5 settembre 2026 · Cedegolo
Alessio Lega, con Rocco Marchi e Giulia Angeloni, porta in scena Canzoni, pernacchie e giullarate, spettacolo concerto per il centenario della nascita di Dario Fo.
Giovedì 10 settembre 2026 · Breno
Syria, con Massimo Germini alla chitarra, presenta Perché non canti più di Pino Strabioli e Syria, dedicato al ricordo di Gabriella Ferri.
Venerdì 18 settembre 2026 · Capo di Ponte
Andrea Mirò ed Enrica Tesio presentano il monologo Ama, Prega, Xanax.
Sabato 19 settembre 2026 · Sonico
Nell’ambito del Premio Sergio Sacchi, Alberto Patrucco presenta Sacchi, a parte, monologhi e canzoni con Fabio Fusi, Dimitri Pugliese e Jacopo Pugliese.
Domenica 20 settembre 2026 · Darfo Boario Terme
Concerto diffuso Canzone d’autore: quando la poesia viaggia in tradotta, con Giulia Mei, Chiara Riondino, Davide Van De Sfroos, Alessio Lega, Olden e Alberto Patrucco. Nel corso della serata viene conferito il Premio Sergio Sacchi, quest’anno assegnato postumo a David Riondino.
Il 10 e 11 settembre a Breno si tiene inoltre la terza edizione del Premio Nazionale Sergio Staino – Pitoon, dedicato al fumetto satirico. Da novembre le mostre collegate al progetto proseguono a Finale Ligure e, dall’11 al 18 dicembre, alla Kou Gallery di Roma con l’esposizione Kamún e Pitot e la valle dei segni di Giorgio Tura.
|Data
|Città
|Ingresso
|2 ago 2026
|Paspardo
Piazzetta Umberto I
|Gratuito
|8 ago 2026
|Pisogne
Parco Damioli
|Gratuito
|14 ago 2026
|Pisogne
Piazza Alpini
|Gratuito
|23 ago 2026
|Breno
Castello di Breno
|Gratuito
|5 set 2026
|Cedegolo
Sala Polifunzionale Comunale
|Gratuito
|10 set 2026
|Breno
Teatro Giardino
|Biglietti
|18 set 2026
|Capo di Ponte
Pieve di San Siro
|Biglietti
|19 set 2026
|Sonico
Sala Mottinelli
|Gratuito
|20 set 2026
|Darfo Boario Terme
Teatro San Filippo
|Biglietti
|11-18 dic 2026
|Roma
Kou Gallery, mostra
|Gratuito
Dallo Sciamano allo Showman: i biglietti
La maggior parte delle serate è a ingresso gratuito. Fanno eccezione tre appuntamenti serali a Breno, Capo di Ponte e Darfo Boario Terme, con biglietto a 21,50 euro in prevendita su TicketSms: le pagine dei singoli eventi non sono ancora online, i link ufficiali sono raggiungibili dal sito del festival.
Dallo Sciamano allo Showman: la storia del festival
Nato nel 2003 in Valle Camonica, Dallo Sciamano allo Showman unisce nel nome il potere medianico dello sciamano e quello mediatico dello showman. Guidato fino al 2007 dal paroliere Sergio Bardotti, il festival è oggi diretto artisticamente da Nini Giacomelli insieme a Bibi Bertelli. Dal 2010 il progetto “Pitoon – Pitoti in cartoon” coinvolge giovani disegnatori nella reinterpretazione a fumetti delle incisioni rupestri della Valle Camonica, primo sito UNESCO italiano.
Dallo Sciamano allo Showman è uno degli appuntamenti dell’estate musicale italiana 2026. Per il calendario completo con date, line-up e biglietti di tutti gli altri festival, ecco la guida di All Music Italia: Festival estate 2026: il calendario completo.