21 Febbraio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
21 Febbraio 2026

MR.RAIN live nei teatri nel 2026, annunciate le date del tour

MR.RAIN per la prima volta nei teatri: tutte le date del tour 2026

di Oriana Meo
MR.RAIN tour teatri 2026 date e biglietti
MR.RAIN torna dal vivo nel 2026 e lo fa con una novità importante: per la prima volta sceglie i teatri per il suo nuovo tour. Il MR.RAIN tour teatri 2026 porterà l’artista tra ottobre e novembre nelle principali città italiane, con una serie di date pensate per valorizzare una dimensione più raccolta e diretta. Le prevendite aprono oggi, giovedì 19 febbraio, alle ore 18.00 su Ticketone.

MR.RAIN tour teatri 2026: uno spettacolo più intimo

Con 24 dischi di platino e 5 dischi d’oro all’attivo, MR.RAIN affronta una nuova fase del suo percorso artistico scegliendo l’atmosfera dei teatri. Una scelta che segna un cambio di prospettiva: meno distanza, più contatto, maggiore centralità delle parole e delle emozioni.

Il live è stato pensato come uno spettacolo inedito, costruito per esaltare l’anima più personale del repertorio dell’artista. Un contesto che promette di mettere in primo piano il legame con il pubblico e la dimensione narrativa dei brani.

Il tour è prodotto e organizzato da Friends&Partners e Color Sound.

