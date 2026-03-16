16 Marzo 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
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16 Marzo 2026

Maria Antonietta & Colombre, tour estivo 2026 nei festival: date e biglietti

Tour estivo post-Sanremo nei principali festival italiani

Tour di Oriana Meo
Maria Antonietta e Colombre annunciano tour estivo 2026 festival italiani
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Maria Antonietta e Colombre, reduci dal successo al Festival di Sanremo 2026 con La felicità e basta, annunciano il tour estivo nei principali festival italiani da maggio a luglio. Le date sono prodotte da Vivo Concerti e si svolgeranno in piazze e rassegne di rilievo.

Ecco tutte le informazioni per chi cerca biglietti e calendario completo.

MARIA ANTONIETTA & COLOMBRE TOUR 2026: LE DATE DEI CONCERTI

  • 2 maggio 2026 – Piazza Garibaldi – Porto Sant’Elpidio (FM) – Ingresso gratuito
  • 21 maggio 2026 – MIAMI Festival – Segrate (MI)
  • 20 giugno 2026 – Oltre Festival – Bologna
  • 27 giugno 2026 – Spaghetti Unplugged – Roma
  • 28 giugno 2026 – Umbria che Spacca – Perugia
  • 4 luglio 2026 – Cassandra Fest – Centobuchi (AP) – Ingresso gratuito
  • 10 luglio 2026 – Mascalucia Summer Fest – Mascalucia (CT) – Ingresso gratuito
  • 15 luglio 2026 – Mengo Music Fest – Arezzo – Ingresso gratuito
  • 17 luglio 2026 – Shock Wave Festival – Francavilla al Mare (CH)

IL NUOVO TOUR DI MARIA ANTONIETTA & COLOMBRE

Il tour segue la partecipazione dei due artisti alla 76ª edizione del Festival di Sanremo tra i Big, con il brano La felicità e basta, scritto e prodotto da loro insieme a Katoo. Dopo l’album “Luna di miele” pubblicato nel 2025 a quattro mani, questa serie di date estive nei festival rappresenta una nuova tappa condivisa per Maria Antonietta (Letizia Cesarini) e Colombre (Giovanni Imparato), entrambi con un lungo percorso da solisti e collaborazioni di rilievo. L’occasione porta sul palco la loro voce unita, in contesti live all’aperto e gratuiti in alcuni casi.

I NUMERI DI MARIA ANTONIETTA E COLOMBRE

Maria Antonietta ha all’attivo quattro album solisti, un libro di poesie e reading in Italia ed Europa, esordio nel 2012 prodotto da Dario Brunori. Colombre conta tre dischi, candidato al Premio Tenco con “Pulviscolo”, collaborazioni con Chiello, Calcutta, Coez e produzioni per artisti come Ariete e BNKR44. Insieme hanno pubblicato “Luna di miele” nel 2025.

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