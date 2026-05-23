Flaco G, tra gli emergenti più apprezzati della nuova scena rap italiana, sarà in concerto al Fabrique di Milano lunedì 12 ottobre 2026. La data arriva dopo l’uscita di Goldfellas / THE GOLDFATHER e porta il rapper milanese in una delle venue più utilizzate dalla scena urban italiana.

Flaco G concerti 2026: date del tour

12 ottobre 2026 – Fabrique – Milano

Il live di Flaco G al Fabrique

Il concerto di Milano sarà centrato sui brani di Goldfellas / THE GOLDFATHER, progetto uscito il 15 maggio 2026.

Dopo freestyle, collaborazioni e release pubblicate online negli ultimi anni, per Flaco G arriva una data in solo in uno dei club di riferimento per il rap italiano.

Il percorso di Flaco G

Luca Pizzi, in arte Flaco G, è cresciuto a Famagosta, Milano. I primi freestyle pubblicati online gli hanno permesso di farsi spazio nella nuova scena urban italiana.

Il suo stile unisce street rap e sonorità trap con atmosfere scure e barre dirette. Negli ultimi anni ha collaborato con Shiva, 22Simba, Emis Killa, Jake La Furia, Promessa e YD Frost.

La scaletta del tour The Goldfather

La scaletta del concerto di Milano non è ancora ufficiale.

Nel live dovrebbero trovare spazio i brani di Goldfellas / THE GOLDFATHER, insieme ai pezzi pubblicati negli ultimi anni. L’articolo verrà aggiornato quando sarà disponibile la setlist ufficiale.

Biglietti e prevendite

I biglietti per il concerto di Flaco G al Fabrique di Milano saranno disponibili online su Vivo Concerti.

L’organizzatore invita ad acquistare i biglietti esclusivamente tramite i circuiti di vendita autorizzati.

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