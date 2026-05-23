23 Maggio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
Condividi su:
23 Maggio 2026

Flaco G porta The Goldfather al Fabrique: una data a Milano per il nuovo capitolo rap

Il rapper milanese annuncia una data al Fabrique dopo l’uscita di Goldfellas / THE GOLDFATHER.

Tour di Oriana Meo
Flaco G annuncia il concerto al Fabrique di Milano previsto per ottobre 2026
Condividi su:

Flaco G, tra gli emergenti più apprezzati della nuova scena rap italiana, sarà in concerto al Fabrique di Milano lunedì 12 ottobre 2026. La data arriva dopo l’uscita di Goldfellas / THE GOLDFATHER e porta il rapper milanese in una delle venue più utilizzate dalla scena urban italiana.

Flaco G concerti 2026: date del tour

  • 12 ottobre 2026 – Fabrique – Milano

Il live di Flaco G al Fabrique

Il concerto di Milano sarà centrato sui brani di Goldfellas / THE GOLDFATHER, progetto uscito il 15 maggio 2026.

Dopo freestyle, collaborazioni e release pubblicate online negli ultimi anni, per Flaco G arriva una data in solo in uno dei club di riferimento per il rap italiano.

Il percorso di Flaco G

Luca Pizzi, in arte Flaco G, è cresciuto a Famagosta, Milano. I primi freestyle pubblicati online gli hanno permesso di farsi spazio nella nuova scena urban italiana.

Il suo stile unisce street rap e sonorità trap con atmosfere scure e barre dirette. Negli ultimi anni ha collaborato con Shiva, 22Simba, Emis Killa, Jake La Furia, Promessa e YD Frost.

La scaletta del tour The Goldfather

La scaletta del concerto di Milano non è ancora ufficiale.

Nel live dovrebbero trovare spazio i brani di Goldfellas / THE GOLDFATHER, insieme ai pezzi pubblicati negli ultimi anni. L’articolo verrà aggiornato quando sarà disponibile la setlist ufficiale.

Biglietti e prevendite

I biglietti per il concerto di Flaco G al Fabrique di Milano saranno disponibili online su Vivo Concerti.

L’organizzatore invita ad acquistare i biglietti esclusivamente tramite i circuiti di vendita autorizzati.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI





All Music Italia potrebbe ricevere una commissione sugli acquisti effettuati tramite questo link, senza variazioni di prezzo.

All Music Italia

Articoli più letti

Ultimo al pianoforte in una foto in bianco e nero per il singolo Romantica 1

Ultimo, Romantica anticipa l’album Il giorno che aspettavo
New Music Friday 22 maggio 2026, le pagelle ai nuovi singoli di Ultimo, Fresh Mula, Alfa con Jovanotti, Clara con Sangiovanni, Elettra Lamborghini 2

Pagelle Nuovi Singoli 22 maggio 2026: Clara e Sangiovanni (3), Ultimo (6,5), Fresh Mula (7,5)
Logo TIM Battiti Live Spring 2026, l'ultima puntata in onda stasera 20 maggio su Canale 5 3

Battiti Live Spring 2026 scaletta 20 maggio: ordine esibizioni e cantanti dell'ultima puntata
Jovanotti e Alfa in una foto promozionale scattata da MAIKID per “Buon Vento” 4

Jovanotti e Alfa salpano insieme in “Buon Vento”: il significato della canzone
Sal Da Vinci all’Eurovision 2026 con Per sempre sì 5

Eurovision 2026, come è stata votata l’Italia: i 12 punti da Azerbaijan e Albania
Shiva in concerto durante il tour 2026 nei palazzetti con scaletta completa dei brani 6

Shiva, seconda notte a Milano prima del finale: cosa c’è in scaletta
I Pooh durante il tour 2026 tra Arena di Verona e concerti estivi 7

Pooh, “Notte a sorpresa” entra nel tour dei 60 anni: evento speciale a Bologna
New Music Friday e Radio Date settimana 22 del 2026 con Elettra Lamborghini, Silent Bob, Clara e Sangiovanni 8

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana 21 del 2026
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 9

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Tiziano Ferro e Shiva per Felici x metà, brano contenuto in Sono un grande deluxe 10

Tiziano Ferro e Shiva, Felici x metà: due feriti che non sanno fidarsi

Cerca su A.M.I.