Flaco G torna con un nuovo singolo. Si intitola PAO PAO, esce venerdì 17 luglio per Atlantic Records/Warner Music Italy e porta ancora una volta la firma di Lubi, con cui il rapper milanese aveva già collaborato.

Il brano arriva a due mesi dall’uscita di THE GOLDFATHER, il primo album, e precede l’appuntamento del 12 ottobre al Fabrique di Milano, la prima data da headliner nel club.

PAO PAO, il nuovo singolo con Lubi

PAO PAO è costruito su un rap diretto, con punchline riconoscibili e un ritornello immediato. Le strofe alternano tecnica e carattere, in un incastro che funziona proprio perché i due rapper hanno stili diversi: si bilanciano invece di sovrapporsi.

Il pezzo si muove tra le strade di Milano e racconta la sopravvivenza quando diventa attitudine, restituendo uno spaccato di realtà senza rinunciare alla dimensione musicale. Un brano pensato per il club che regge anche in cuffia, in equilibrio tra immediatezza e scrittura.

È il secondo passo del racconto aperto con THE GOLDFATHER, l’album con cui Flaco G ha consolidato la propria posizione senza tradire l’attitudine delle origini.

Il 12 ottobre al Fabrique di Milano

Il 12 ottobre 2026 Flaco G sarà al Fabrique di Milano per la sua prima data da protagonista in uno dei club di riferimento della scena urban italiana. Il concerto, prodotto da Vivo Concerti, sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i brani di THE GOLDFATHER.

Tutte le informazioni e i biglietti nel nostro approfondimento dedicato: Flaco G, concerto al Fabrique di Milano: data e biglietti.

Il percorso di Flaco G

Flaco G, all’anagrafe Luca Pizzi, è nato nel 2001 ed è cresciuto a Famagosta, quartiere della periferia sud di Milano. Si fa notare giovanissimo nelle battle di freestyle, spinto dall’ascolto di 50 Cent e Notorious B.I.G., e dal rap italiano dei primi anni Duemila, a partire dai Club Dogo.

Nel 2024 i singoli Kaioken, Milano Southside e Quelli come me feat. 22Simba accendono i riflettori su di lui e sul suo modo di leggere la musica urban contemporanea: rap delle origini, flow serrato, un sound attuale riconoscibile fin dal fischio che caratterizza le sue produzioni.

Il 2025 si apre con GDE WOW insieme a Shiva, brano contenuto nel primo EP GOLD FELLA, uscito il 17 aprile. Seguono FASHION KILLA a giugno, la partecipazione all’album NO REGULAR MUSIC 2 nella traccia CASE, e a settembre TOUR, in cui ripercorre la sua prima estate nei club italiani, con l’ospitata al Red Valley Festival. Chiudono l’anno HAPPINESS con IvanBi a ottobre e FLOW PAPA a novembre.

Il 2026 si apre con SEX TRAP REPEAT e con una live session su YouTube in cui anticipa alcuni brani di THE GOLDFATHER, uscito il 15 maggio.