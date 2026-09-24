Flaco G pubblica venerdì 25 settembre SENZA IMPEGNO, nuovo singolo con Guè per Atlantic Records Italy. Il brano è il racconto in prima persona della sua ascesa, dai soldi ai rivali, su una produzione che guarda al rap dei primi anni Duemila.

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Il significato di SENZA IMPEGNO di Flaco G e Guè

Flaco G, classe 2001, è cresciuto a Famagosta, quartiere di Milano Sud, e si è formato ascoltando 50 Cent, Notorious B.I.G. e i Club Dogo, il gruppo in cui Guè ha costruito la sua carriera. Il featuring arriva dopo l’album di debutto THE GOLDFATHER, uscito il 15 maggio 2026.

Il brano parla di successo e di riscatto. Flaco misura la strada fatta con il nome che si è costruito, “finalmente quando dici Flaco pensi ai milioni”, e con la voglia di restare: “sto qui per sempre come sulla pelle un tattoo”.

Dall’altra parte ci sono i rivali e chi non ci credeva. C’è chi lo copia, “quello che mi odiava fino a ieri mi imitava”, e c’è chi recita un ruolo: “rapper fai il g poi dal vivo sei un tato”. E chiude i conti: “a fanculo te e chi di me dubitava”.

Il testo è diretto, senza metafore complicate. Fuori dal rap cita Frank Sinatra, nel verso “è così, that’s life, come Frank Sinatra”, che richiama il titolo del suo classico.

Il 12 ottobre Flaco G sarà dal vivo al Fabrique di Milano, con i brani di THE GOLDFATHER. L’ultima uscita prima di questa era PAO PAO, di nuovo con Lubi.

Credits del brano ▸ Artista · Flaco G feat. Guè

· Flaco G feat. Guè ▸ Titolo · SENZA IMPEGNO

· SENZA IMPEGNO ▸ Autori · Cosimo Fini, Luca Pizzi (testo) Massimiliano Di Cesare, Simone Antonio Bove (musica)

· Cosimo Fini, Luca Pizzi (testo) Massimiliano Di Cesare, Simone Antonio Bove (musica) ▸ Produttore · EMDI, Gize

Testo di SENZA IMPEGNO di Flaco G e Guè

A seguire il testo parziale del brano

Contanti a colori non un portavalori

finalmente quando dici Flaco pensi ai milioni

Babyface ma faccio affari con i veri Toni

la mia squadra in Barcellona è da Coppa dei Campioni

sto qui per sempre come sulla pelle un tattoo

rapper fai il g poi dal vivo sei un tato

queste tipe falle pute per gioco ma sono solamente sotto al loro l’ex fidanzato

esco sempre senza chiavi di casa

tanto se busso a una porta mi danno letto e ciabatta

è così, that’s life, come Frank Sinatra

resto un’ora in bagno ed esci imbenzinata

in Italia te lo succhiano per fama

quello che mi odiava fino a ieri mi imitava

la coscienza sporca non si lava

a fanculo te e chi di me dubitava

su di te non metterei sul piatto manco un euro

Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.