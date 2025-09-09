9 Settembre 2025
Flaco G intreccia orgoglio e consapevolezza nel nuovo singolo “Tour”

Il brano racconta il sapore dolceamaro del successo e le contraddizioni che lo accompagnano

Flaco G Tour
In uscita venerdì 12 settembre per Warner Music Italy, Tour è il nuovo singolo di Flaco G, che chiude un capitolo molto importante della sua carriera con un brano che è sia un regalo ai propri fan che uno spazio di riflessioni personale, in cui mette a fuoco il proprio percorso tra passato e presente.

Ed ecco che nelle barre l’orgoglio si intreccia alla consapevolezza, dando vita a un brano introspettivo, carico di rime serrate e incastri raffinati, che racconta il sapore dolceamaro del successo e le contraddizioni che lo accompagnano, ma anche la forza di chi è riuscito a trasformare talento e determinazione in un vero e proprio riscatto.

Con Tour Flaco G restituisce così al pubblico un singolo che è allo stesso tempo un ringraziamento e una dichiarazione di presenza nella scena rap contemporanea.

 

FLACO G, “TOUR”

Tour arriva sulla scia del successo del primo EP di Flaco G, Gold Fella, che è stato trainato dagli ottimi risultati di Old Fashion con 22simba e Promessa e Fashion Killa, che vantano rispettivamente oltre 4 milioni e mezzo e quasi un milione e mezzo di stream su Spotify.

Ma non è tutto! Quest’estate Flaco G ha infatti calcato diversi palchi, attraversando lo stivale da nord a sud, con tappa al Sottosopra Fest di Gallipoli e al Red Valley Festival di Olbia.

