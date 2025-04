Flaco G spara il suo primo colpo con l’EP “Gold Fella”

È arrivato il momento di Flaco G… il rapper classe 2001 svela la tracklist del suo primo EP Gold Fella, fuori da venerdì 18 aprile per Warner Music Italy e già anticipato dai singoli GDE WOW (feat. Shiva) e Kaioken x2,

Cresciuto nel quartiere milanese di Famagosta, Flaco G ha iniziato con le battle freestyle per poi emergere grazie a singoli come Kaioken, Milano Southside e Quelli come me feat. 22Simba. Il 2024 lo ha portato alla ribalta e ora il 2025 si apre con il debutto ufficiale che segna il passaggio dalla scena emergente alla Serie A del rap italiano.

FLACO G – GOLD FELLA: la tracklist

Con 9 brani e 4 collaborazioni, Gold Fella è l’EP con cui Flaco G punta a consolidare il suo posto nella nuova scena urban italiana. Il progetto mescola street attitude, sonorità americane e aperture melodiche, dimostrando la versatilità di un artista che si muove con credibilità e stile tra le nuove leve del rap nazionale.

All’interno del disco, oltre a Shiva, troviamo Niky Savage nella cruda AHAH, Vale Lambo in Loft, e Low-Red nella vibrazione internazionale di Next Up.

TRACKLIST – GOLD FELLA

UNA CHANCE (prod. VivoxMiracolo, Emdi) NO DECODER (prod. VivoxMiracolo, Emdi) AHAH feat. Niky Savage (prod. VivoxMiracolo) SIGARETTE ROSSE (prod. Quame, Murad) LOFT feat. Vale Lambo (prod. VivoxMiracolo, Emdi) KAIOKEN X2 (prod. 808eazy, Hoodrunnah) NEXT UP feat. Low-Red (prod. VivoxMiracolo, Emdi, Ilovethisbeat) GDE WOW feat. Shiva (prod. Emdi) BACIO SULLA GUANCIA (prod. 4Thenight)

Nel sound di Flaco G convivono rap delle origini, flow moderno e un marchio di fabbrica unico: il fischio nelle produzioni.