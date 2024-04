Zero Assoluto: “il concerto al Forum di Milano è un nuovo stimolo”

Gli Zero Assoluto (ossia, Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi) hanno annunciato un concerto speciale al Forum di Milano per il 2025. Il live non sarà solo una festa per celebrare le canzoni del passato, ma anche un’occasione per ascoltare nuovi brani.

Il duo romano è tornato dal vivo il 20 maggio 2023 con un concerto evento al Fabrique di Milano; e il 12 novembre 2023 si è esibito al Palazzo dello Sport di Roma. Quest’anno gli Zero Assoluto sono pronti a tornare live con un nuovo tour estivo e, dopo, con un tour nei club. Nel 2025, infine, la grande festa al Forum di Milano. L’evento è previsto per l’1 marzo 2025.

Con questo concerto, gli Zero Assoluto daranno vita ad uno spettacolo sviluppato come un racconto musicale attraverso i brani che hanno segnato le tappe della loro carriera. Per chi ha vissuto l’adolescenza cantando le strofe e i ritornelli delle loro canzoni, sarà un ritorno al passato rivivendo sicuramente ricordi ed emozioni. In scaletta, non potranno mancare pezzi come “Svegliarsi la mattina”, “Semplicemente”, “Per dimenticare”, “Grazie” e “Sei parte di me”.

L’evento non vuole però essere soltanto una grande festa nostalgica. Gli Zero Assoluto proporranno anche i singoli pubblicati negli ultimi anni come “Cialde”, con la collaborazione di Colapesce; “Fuori noi” featuring Gazzelle; e “Astronave”, scritto sempre insieme a Gazzelle e prodotto da Federico Nardelli. Ed ancora, ci sarà spazio per la nuova musica che il duo ha intenzione di rilasciare quest’anno.

“Non potremo mai rinunciare alla nostra musica. Tornando a suonare, abbiamo ritrovato il nostro pubblico che nel frattempo è cresciuto, ha fatto figli, ha superato delusioni o trovato l’amore. Come noi d’altronde”, raccontano gli Zero Assoluto nell’annunciare il concerto. “Nella loro voce abbiamo sentito risuonare tutto quello che gli è successo in questi anni, con consapevolezza e maturità. Le nostre canzoni hanno acquisito un nuovo significato e valore. Annunciare il concerto al Forum, è per noi un nuovo stimolo per concentrarci sulla nostra musica, abbiamo tanti progetti e tante nuove canzoni che faremo uscire quest’anno che non vediamo l’ora di condividere con chi ci supporta da sempre”.

I biglietti per il concerto dell’1 marzo 2025 sono già disponibili in prevendita su Ticketone e nei punti vendita abituali.

