E’ uscito il nuovo singolo degli Zero Assoluto Cialde, che arriva a qualche mese da Fuori Noi, interpretato insieme a Gazzelle (ne abbiamo parlato Qui).

Cialde è una canzone che fotografa la bellezza del quotidiano, in quei frammenti di giornate e di intimità che costituiscono l’essenza di una storia d’amore. Un susseguirsi di immagini nitide e familiari descritte con lo stile che da sempre contraddistingue lo stile di Thomas e Matteo.

“E’ un racconto della più semplice delle quotidianità, elemento che accomuna tutte le fasi di un sentimento: dalle sue prime luci fino alle ombre più cupe. Il brano nasce da un bellissimo equilibrio di condivisione artistica, flusso di coscienza e creatività che noi e Colapesce, artista con cui abbiamo scritto questo singolo, abbiamo trovato e vissuto in un paio di pomeriggi in studio. Avevamo l’esigenza di raccontare un mondo intimo, costruito appunto di tutti quei piccoli dettagli che altro non sono se non i tasselli di una storia d’amore.”

Queste le parole degli Zero Assoluto per descrivere Cialde, singolo scritto insieme a Colapesce.

ZERO ASSOLUTO CIALDE – IL TESTO

Senza il peso del passato

Il futuro è più leggero

è una canzone estiva

sei miliardi, siamo soli

due bellissimi esemplari

io non so cucinare

ma sono bravo a giocare al dottore

e se si tratta di sbagliare

E se fosse la notte che arriva

a cambiarci la vita, se hai paura

del buio tranquilla facciamo mattina

e se ogni parola sbagliata

finisse nel fiume, hai presente

in un paio di anni come sarà il mare

come sarò io, qualche giorno in più

e come sarò io e come sarai tu

qualche giorno in più

qualche giorno in più, come sarai

Ed ogni volta che parlo di te

si perché a volte io parlo di te

dell’armadio che è un casino

delle cialde del caffè

ma questa cosa che sembri distratta

mi piaci un sacco che sembri distratta

quando lasci tutto acceso e sembra

di essere a New York, Parigi, Madrid

ole’ però a Parigi ci vivrei e te

E se fosse la notte che arriva

a cambiarci la vita, se hai paura

del buio tranquilla facciamo mattina

e se ogni parola sbagliata

finisse nel fiume, hai presente

in un paio di anni come sarà il mare

come sarò io, qualche giorno in più

e come sarò io e come sarai tu

qualche giorno in più

qualche giorno in più, come sarai

come sarai tu, tu

Se fosse la notte che arriva

a cambiarci la vita se hai paura

del buio tranquilla facciamo mattina

e se ogni parola sbagliata

finisse nel fiume

come sarà il mare.