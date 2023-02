Zero Assoluto tornano live con un concerto evento a maggio a Milano

Gli Zero Assoluto tornano live, dopo sei anni.

Il concerto evento si svolgerà il 20 maggio 2023 al Fabrique di Milano ed aprirà la strada ad un nuovo capitolo del loro percorso artistico.

Il duo romano, composto da Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi, proporrà tutta la sua discografia ripercorrendo i 20 anni di carriera.

Si partirà dai primi successi dei primi anni duemila Semplicemente, Svegliarsi la mattina, Appena prima di partire e Per dimenticare fino ad arrivare agli ultimi brani. I singoli pubblicati negli ultimi due anni Cialde, con la collaborazione di Colapesce, Fuori noi featuring Gazzelle e Astronave, scritto insieme a Gazzelle e prodotto da Federico Nardelli.

Non mancheranno ospiti e sorprese che saranno annunciati in seguito.

Gli Zero Assoluto presentano così questo nuovo progetto:

“Torniamo a suonare la nostra musica. Inizieremo da Milano per continuare in giro per l’Italia per tutta l’estate. Più che uno spettacolo sarà una festa, nella quale celebrare gli ultimi vent’anni di successi, insieme ad ospiti, amici, musicisti ma non solo”

Il concerto al Fabrique sarà un’occasione per rivivere un pezzo di storia della musica italiana, di quegli anni in cui i millennials hanno vissuto la loro adolescenza cantando le strofe dei brani degli Zero Assoluto ed emozionandosi con loro.

Zero Assoluto – data live

20 maggio 2023 al Fabrique di Milano

Il concerto è organizzato da Artist First e i biglietti sono già disponibili in prevendita.

