A Mantova Cosmophonix lancia il Reason Festival con Aka 7even, Crytical, Rosario Canale e molti altri

Il Reason Festival, prima preview ufficiale del futuro Cosmophonix Resort Studio, porta a Mantova un progetto unico che unisce musica, creatività e benessere e lo fa con artisti come Aka 7even, Crytical e Rosario Canale.

La frase chiave “Reason Festival Cosmophonix” introduce una serata che anticipa una struttura destinata a diventare un polo creativo nazionale nel 2026.

Il 22 novembre, dalle 20.00, il Tesoro Living Resort accoglierà la prima edizione del festival ideato da Cosmophonix Production, realtà mantovana che negli ultimi anni ha costruito un ecosistema creativo attorno alla produzione musicale, all’innovazione e alla formazione.

Il programma del Reason Festival: concorso nazionale e alta cucina

La serata si aprirà con un concorso canoro nazionale sviluppato da Cosmophonix e accompagnato da una cena gourmet. I vincitori potranno accedere alla produzione e distribuzione di un singolo firmato Cosmophonix e a contenuti multimediali realizzati da Pink Noise, partner strategico del progetto. Un’occasione pensata per intercettare nuove voci e inserirle in un percorso professionale reale.

Dalle 23.00 spazio alla Cosmophonix Night, seconda edizione dopo il sold out del debutto. Sul palco alcuni artisti che negli ultimi anni hanno collaborato con Cosmophonix, contribuendo a definire una nuova scena pop nazionale: AKA7EVEN, artista multiplatino che ha segnato più volte classifiche e streaming; Crytical, cantautore, rapper e autore che si è imposto per scrittura e personalità; Rosario Canale, una delle penne più apprezzate del panorama italiano.

Si esibiranno inoltre:

Numb

Madima

Enea Vlad

Namida

Alunno

Iris Varenne

La Carma

Lele Chanel

Cosmophonix Resort Studio: la visione dietro il festival

Il Reason Festival anticipa le caratteristiche del Cosmophonix Resort Studio, la struttura in arrivo nel 2026 che unirà recording, hospitality e wellness. Una formula che punta su un concetto semplice: la creatività non nasce dalla frenesia ma dalla qualità della vita. Gli spazi del resort – ristorante, spa, camere, percorsi green e orto botanico – riflettono già questa filosofia.

Gianvito Vizzi, founder di Cosmophonix, racconta così l’idea alla base del progetto:

“La musica deve tornare a essere umana. L’industria vive di contenuti fast food, rapidi e consumabili. Con il Cosmophonix Resort Studio vogliamo riportare gli artisti in una dimensione “slow food”, dove la creatività nasce vivendo: dormendo bene, mangiando bene, respirando natura e prendendosi cura del corpo e della mente. Perché chi non vive, non crea. Qui gli artisti potranno lavorare, rigenerarsi e vivere anche experience emozionali e adrenaliniche: escursioni in barca sui laghi, voli in ultraleggero sopra Mantova e il Garda, visite ai palazzi storici. Una realtà così non esiste in Italia, e nel mondo ce ne sono pochissime.“

I partner coinvolti nel progetto

Il festival mette in rete tre realtà legate allo sviluppo culturale del territorio. Cosmophonix Production è il motore creativo dell’evento e del futuro resort-studio. Il Tesoro Living Resort è partner strutturale del progetto e sede della serata. Pink Noise, già attiva su produzioni e format “Made in Mantova”, realizzerà contenuti per i vincitori del concorso ed è al lavoro su Artes, cittadella della musica e dello spettacolo che punta a trasformare Mantova in un polo culturale di riferimento.