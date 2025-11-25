“Una Nessuna Centomila”, 700.000 euro ai centri antiviolenza: il concerto di Napoli arriva su Canale 5 l’11 dicembre

Una Nessuna Centomila torna al centro della scena con un risultato concreto e necessario: grazie al concerto del 25 settembre in Piazza del Plebiscito a Napoli, altri 200.000 euro vengono destinati ai centri antiviolenza italiani.

Una cifra che si somma ai 500.000 euro già distribuiti nei mesi scorsi, portando il totale a 700.000 euro. Un traguardo importante, raggiunto attraverso la musica e il sostegno del pubblico, che conferma quanto questo progetto continui a rappresentare molto più di un evento.

Un evento simbolico per la prima volta a Napoli

Per la prima volta Una Nessuna Centomila è approdato nel Sud Italia, scegliendo una piazza iconica come Piazza del Plebiscito. L’evento, prodotto da Friends TV con il sostegno della Regione Campania e della Fondazione Campania dei Festival, ha visto la partecipazione di artiste e artisti uniti da un messaggio comune: contrastare la violenza contro le donne attraverso la forza collettiva della musica.

Il concerto verrà trasmesso in chiaro l’11 dicembre in prima serata su Canale 5. In occasione della messa in onda sarà attivo il numero solidale, così da permettere al pubblico di contribuire ulteriormente alla raccolta fondi.

Altri 200.000 euro ai centri antiviolenza: ecco come sono stati distribuiti

Le nuove risorse stanziate dalla Fondazione Una Nessuna Centomila sono state assegnate a quattro realtà selezionate per il lavoro sul territorio e le esigenze espresse. Ogni centro riceverà 50.000 euro:

CAMPANIA – Associazione SpazioDonna, Salerno – 50.000 euro

LAZIO – Casa delle Donne Lucha y Siesta, Roma – 50.000 euro

LAZIO – Associazione Collettiva, Frosinone – 50.000 euro

MARCHE – Cooperativa On the Road, Ascoli Piceno e Fermo – 50.000 euro

I 500.000 euro già erogati a settembre

Con i precedenti fondi, ripartiti sempre in modo trasparente, erano stati sostenuti 10 centri attivi in diverse regioni italiane.

CALABRIA – Associazione Centro contro la Violenza alle Donne Roberta Lanzino, Cosenza – 50.000 euro

CALABRIA – Centro Antiviolenza Mondo Rosa, Catanzaro – 50.000 euro

CAMPANIA – Associazione Arcidonna Napoli – 50.000 euro

FRIULI VENEZIA GIULIA – G.O.A.P., Trieste – 50.000 euro

LOMBARDIA – Cooperativa Sociale Butterfly, Brescia – 50.000 euro

LOMBARDIA – Associazione Donne Insieme Contro la Violenza, Milano – 50.000 euro

PUGLIA – Associazione Io Sono Mia, Bari – 50.000 euro

SARDEGNA – Associazione Donne al Traguardo, Cagliari – 50.000 euro

SICILIA – Centro Antiviolenza Il Pettirosso, Ragusa – 50.000 euro

SICILIA – Telefono Rosa Sicilia, Catania – 50.000 euro

Tutte le donazioni, specifica la Fondazione, verranno rendicontate pubblicamente per garantire la massima trasparenza.

Durante la serata, una vera maratona musicale, si sono alternati interventi, duetti speciali e performance pensate per dare forza a un tema che non può rimanere in silenzio. Hanno preso parte:

ANNALISA, ARIETE, BIGMAMA, BRUNORI SAS, COEZ, ELISA, ELODIE, EMMA, ERMAL META, FIORELLA MANNOIA, ANNA FOGLIETTA, FRANCESCA MICHIELIN, FRANCESCO GABBANI, GAIA, GIGI D’ALESSIO, MALIKA AYANE, NOEMI, PAOLA TURCI, RKOMI, ROSE VILLAIN, VERONICA GENTILI e la partecipazione amichevole di Amadeus.

Foto di Angela Orefice

