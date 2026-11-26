Gioia Lucia pubblicherà venerdì 27 novembre il nuovo singolo Un’altra storia per Artist First, prodotto e scritto con la collaborazione di See Maw, Yoisho e Mario Croce. È un brano intimo e introspettivo, con una copertina che richiama l’immagine di una casa di carta.

Il significato di Un’altra storia di Gioia Lucia

A proposito del brano Gioia Lucia spiega: “Un’altra storia è una canzone che racconta la fine di un rapporto dal punto di vista di chi resta, di chi ha provato a mettersi in gioco, a condividere i propri sentimenti ma si è trovato davanti alla paura dell’altra persona di impegnarsi, fino alla sua fuga”.

L’artista aggiunge: “Mi interessava raccontare quel senso di sospensione che rimane quando qualcuno se ne va, lasciandoti con tante domande e con la sensazione che forse quell’amore fosse esistito più nella tua testa che nella realtà”.

E continua: “C’è il desiderio di raccontarsi ancora, di provare a costruire qualcosa ma anche la consapevolezza che una casa di carta può crollare al minimo cedimento”.

A proposito della cover Gioia Lucia racconta: “Anche la cover, con la casa che ho costruito insieme al mio team creativo, richiama questa immagine: qualcosa che nasce, prende forma, ma che può essere fragile”.

Sul confronto con Se ti capita sognami conclude: “Rispetto a Se ti capita sognami, questa volta ho voluto raccontare la storia dalla prospettiva opposta: non di chi se ne va, ma di chi rimane e deve fare i conti con quell’assenza, mentre il tempo sembra non passare”.

Chi è Gioia Lucia

Vero nome Lucia Vitale, Gioia Lucia ha 24 anni e scrive canzoni da quando andava a scuola. Dopo il successo di Morta d’amore, che ha superato il milione e mezzo di ascolti su Spotify, ha esordito con l’album Forse un giorno, uscito il 9 maggio 2025.

Gioia Lucia dopo l’album: EP, MI AMI e Up Next Italia

Il 20 marzo 2026 Gioia Lucia ha pubblicato l’EP Estate 2007 | Piazza Roma, seguito il 22 maggio da Se ti capita sognami, presentato sul palco del MI AMI Festival il 23 maggio. Da quel live è partito un tour estivo di oltre 25 date, e il festival l’ha già annunciata per l’edizione di maggio 2027.

Il 16 settembre è uscito il singolo Una canzone allegra, e lo stesso giorno Apple Music ha annunciato l’ingresso di Gioia Lucia in Up Next Italia, il programma dedicato ai giovani talenti. Durante la Milano Music Week si è esibita alla serata dedicata alle artiste del progetto.

Il 19 novembre Gioia Lucia ha cantato allo Sbagliato, il club temporaneo off-line al Teatro Principe di Milano con la direzione creativa di Marco Mengoni.

Credits del brano ▸ Artista · Gioia Lucia

· Gioia Lucia ▸ Titolo · Un’altra storia

· Un’altra storia ▸ Autori · Gioia Lucia, See Maw, Yoisho, Mario Croce

· Gioia Lucia, See Maw, Yoisho, Mario Croce ▸ Produzione · See Maw, Yoisho, Mario Croce

Foto di Cristina Sinelli