Gioia Lucia, Un’altra storia: il nuovo singolo racconta la fine di un rapporto da chi resta
Il singolo esce il 27 novembre per Artist First, dopo il concerto allo Sbagliato di Marco Mengoni e l'ingresso in Up Next Italia.
di Chiara Tebaldini ·
Gioia Lucia pubblicherà venerdì 27 novembre il nuovo singolo Un’altra storia per Artist First, prodotto e scritto con la collaborazione di See Maw, Yoisho e Mario Croce. È un brano intimo e introspettivo, con una copertina che richiama l’immagine di una casa di carta.
Il significato di Un’altra storia di Gioia Lucia
A proposito del brano Gioia Lucia spiega: “Un’altra storia è una canzone che racconta la fine di un rapporto dal punto di vista di chi resta, di chi ha provato a mettersi in gioco, a condividere i propri sentimenti ma si è trovato davanti alla paura dell’altra persona di impegnarsi, fino alla sua fuga”.
L’artista aggiunge: “Mi interessava raccontare quel senso di sospensione che rimane quando qualcuno se ne va, lasciandoti con tante domande e con la sensazione che forse quell’amore fosse esistito più nella tua testa che nella realtà”.
E continua: “C’è il desiderio di raccontarsi ancora, di provare a costruire qualcosa ma anche la consapevolezza che una casa di carta può crollare al minimo cedimento”.
A proposito della cover Gioia Lucia racconta: “Anche la cover, con la casa che ho costruito insieme al mio team creativo, richiama questa immagine: qualcosa che nasce, prende forma, ma che può essere fragile”.
Sul confronto con Se ti capita sognami conclude: “Rispetto a Se ti capita sognami, questa volta ho voluto raccontare la storia dalla prospettiva opposta: non di chi se ne va, ma di chi rimane e deve fare i conti con quell’assenza, mentre il tempo sembra non passare”.
Chi è Gioia Lucia
Vero nome Lucia Vitale, Gioia Lucia ha 24 anni e scrive canzoni da quando andava a scuola. Dopo il successo di Morta d’amore, che ha superato il milione e mezzo di ascolti su Spotify, ha esordito con l’album Forse un giorno, uscito il 9 maggio 2025.
Gioia Lucia dopo l’album: EP, MI AMI e Up Next Italia
Il 20 marzo 2026 Gioia Lucia ha pubblicato l’EP Estate 2007 | Piazza Roma, seguito il 22 maggio da Se ti capita sognami, presentato sul palco del MI AMI Festival il 23 maggio. Da quel live è partito un tour estivo di oltre 25 date, e il festival l’ha già annunciata per l’edizione di maggio 2027.
Il 16 settembre è uscito il singolo Una canzone allegra, e lo stesso giorno Apple Music ha annunciato l’ingresso di Gioia Lucia in Up Next Italia, il programma dedicato ai giovani talenti. Durante la Milano Music Week si è esibita alla serata dedicata alle artiste del progetto.
Il 19 novembre Gioia Lucia ha cantato allo Sbagliato, il club temporaneo off-line al Teatro Principe di Milano con la direzione creativa di Marco Mengoni.
Foto di Cristina Sinelli
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