Dargen D’Amico, FUORISEDE: il nuovo singolo racconta la vita sospesa di uno studente
Il 27 novembre esce anche il video diretto da Matteo Colombo, che unisce regia tradizionale e intelligenza artificiale.
di Chiara Tebaldini ·
Dargen D’Amico pubblicherà venerdì 27 novembre il nuovo singolo FUORISEDE, che arriverà sulle piattaforme digitali per Island Records ed è già in pre-save.
Il brano segue l’album DOPPIA MOZZARELLA, pubblicato a marzo e contenente AI AI, con cui l’artista ha partecipato alla 76ª edizione del Festival di Sanremo.
Il significato di FUORISEDE di Dargen D’Amico
Nel brano Dargen D’Amico ripercorre la quotidianità di uno studente fuorisede, una figura tanto inventata quanto realistica, tra disagi di ogni giorno, malinconia e mancanza di fede, guardando senza giudizi allo smarrimento degli anni della crescita.
Lo studente vede un futuro sospeso e provvisorio, senza progetti a lunga scadenza, e vive alla giornata. I versi anticipati dicono: “Come un animale nella neve, che non cerca la verità / e non prega domenica, perché Dio non lo merita. / Ha solo una vita e non ci crede…”.
Nel video di FUORISEDE c’è anche l’intelligenza artificiale
Venerdì 27 novembre arriverà online anche il video ufficiale, con la direzione artistica e la regia di Matteo Colombo (Colomovie). Il progetto unisce le tecniche tradizionali di regia e produzione all’intelligenza artificiale.
Nel video l’AI è stata uno strumento di supporto per trasformare ambienti, personaggi e interpretazioni in immagini che altrimenti avrebbero richiesto tecniche molto diverse.
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